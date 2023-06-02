快訊

女子到ATM領4萬「少1步驟」5000元消失！銀行冷回4字拒絕賠償

5億高中生驚傳遺體發現「4不明針孔」疑遭下毒 律師遞狀這樣說

黃仁勳概念股大蒐密

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．陳春霖】

輝達一人有慶 台廠兆民賴之

輝達從今年一月在美股開始起漲，至5月26日止收盤價389.46美元，市值達9631.85億美元，本益比220倍、股價淨值比43.53倍，技術線型呈九十度向上狂漲。事實上，輝達在5月24日公布首季財報時，營收為71.92億美元，其中42.8億美元，同比增長14%，是雲端供應商和大型消費互聯網公司對其GPU芯片的需求推動時，台股並沒有太激情演出，而是到了5月25日黃仁勳來台，市場更傳出輝達第二季營收年增要超過六成，達110億美元後，美台二股市才出現瘋狂追價情形。

在這波人工智能的浪潮下，尤其是ChatGPT生成式AI，原本專注在遊戲繪圖晶片的輝達是如何搶到商機呢？黃仁勳團隊為因應市場需求，去掉原本專注在圖形運算單元，保留通用運算單元，使晶片在性能、易用性與通用性更加強大，且與微軟等企業用戶介接輝達超級伺服器，使企業端與開發者能以較低成本進行模型開發，這兩項利器是輝達致勝關鍵。

輝達生成式AI晶片 採台積電第五代CoWos製程

輝達生成式人工智能晶片除採用台積電(2330)第五代CoWos製程，也需先進封測技術，而輝達最新H100晶片價格達4萬美元，較之前的A100約1至1.5萬美元高出許多，因此台積電一條龍的服務平台是最大受惠者。

其次，AI伺服器機殼尺寸較標準型大十倍，且主板價格也高出一萬美元，還有伺服器組裝代工廠(ODM)川湖(2059)、英業達(2356)以及廣達(2382)；另外，AI伺服器散熱需求大，現階段對氣冷式散熱需求較高，相關個股包括健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等都值得留意。

黃仁勳旋風左右股市行情 代表一個新時代來臨

科技業佔台股大盤成交量達六成以上，也是台灣經濟命脈，從PC、NB到智慧型手機，台廠供應鏈在經濟櫥窗的資本市場股市中的表現都可看出產業的興替。

近來手機產業受末端市場需求下滑，法人機構預估不僅蘋果旗下的iPhone今年第二季銷量從4000萬台下修至3500萬台，全年2.15億台，年減6%，雖然新機iPhone 15有機會在下半年旺季出現換機熱潮，但似乎無法激起資本市場太大熱情。反觀輝達黃仁勳的一舉一動卻能左右股市行情，這代表了一個新時代的來臨。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1188期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

輝達鴻海合作密切 黃仁勳劉揚偉6/2會議不公開

黃仁勳：輝達下一代晶片仍由台積電生產

邀請黃仁勳當台北市政顧問？ 蔣萬安：有機會非常樂意

黃仁勳：尚未決定是否訪中國 明天拜訪鴻海劉揚偉

相關新聞

■AI起點 快跑前進

在半導體持續去化庫存的上半年，輝達第一季財報引爆市場對晶片的投資熱情，優於市場預期的第二季營收年增率超過50%，徹底打趴看空半導體類股的投資人與分析師，繼之而來的是媒體的追捧，自然也成為金融市場投資人的焦點。

黃仁勳概念股大蒐密

什麼樣的人能讓台股一舉攻上萬六，不僅財經媒體爭相報導，就連綜合性紙媒或電子媒體全部瘋版面，他就是輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳，就連來台上饒河夜市買宵夜也成為追逐焦點，原來輝達第二季營收年增要超過六成達110億美元的背後，將大幅挹注台廠供應鏈，而手機銷量不如預期前景堪慮下，人工智能(AI)帶起的新動能，讓原本推升台股動能的科技股一發不可收拾，黃仁勳概念股不管是已浮上檯面或是蓄勢待發，在比價效應下都是值得留意的。

台灣國際永續藝術展2.0

理善藝聚空間致力將各項議題策展作跨域整合，藉由多元性的展演呈現。至今已與多位台灣藝術家合作，多次舉辦創新、趣味、故事性的公益展覽，達到藝術與社會回饋能夠永續的善循環。今年夏天，我們看向國際，攜手ARTrigin創元藝術，於2023年6月10日至7月8日舉辦「台灣國際永續藝術展2.0 ART LIVES FOREVER」展覽，透過多元呈現藝術不同面向的議題，將永續指標融入藝術與生活。

主婦楊賢英聰明採買術

從家庭主婦搖身成為登上各媒體版面、講座邀約不斷的家事達人，一切的源起都來自楊賢英那對早產的雙胞胎女兒。

小而美農業城 如何發展省水農業？

近年台灣旱象頻傳，不僅民生用水面臨減壓、停供，農業大縣也接連實施停灌，不僅作物缺水，伴隨而來的病蟲害，讓農業損失難以估計。隨著氣候異常現象加劇，水資源短缺問題必定愈來愈嚴峻！

2023台北COMPUTEX登場 6主題精篩強股

一年一度科技產業大盛事COMPUTEX 2023將在5月30日登場，產業新形勢聚焦高效運算、智慧運用等六大主題，對應股市也有多個不同層面解析，但可以肯定的是，在景氣下行與怕錯過行情兩難下，法人機構短線布局挑選科技股是個不爭的事實，而今年COMPUTEX是疫情解封後首次實體展，新形勢相關個股有機會成為一般投資人或法人機構點火標的，值得留意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦