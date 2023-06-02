【文．陳春霖】

輝達一人有慶 台廠兆民賴之

輝達從今年一月在美股開始起漲，至5月26日止收盤價389.46美元，市值達9631.85億美元，本益比220倍、股價淨值比43.53倍，技術線型呈九十度向上狂漲。事實上，輝達在5月24日公布首季財報時，營收為71.92億美元，其中42.8億美元，同比增長14%，是雲端供應商和大型消費互聯網公司對其GPU芯片的需求推動時，台股並沒有太激情演出，而是到了5月25日黃仁勳來台，市場更傳出輝達第二季營收年增要超過六成，達110億美元後，美台二股市才出現瘋狂追價情形。

在這波人工智能的浪潮下，尤其是ChatGPT生成式AI，原本專注在遊戲繪圖晶片的輝達是如何搶到商機呢？黃仁勳團隊為因應市場需求，去掉原本專注在圖形運算單元，保留通用運算單元，使晶片在性能、易用性與通用性更加強大，且與微軟等企業用戶介接輝達超級伺服器，使企業端與開發者能以較低成本進行模型開發，這兩項利器是輝達致勝關鍵。

輝達生成式AI晶片 採台積電第五代CoWos製程

輝達生成式人工智能晶片除採用台積電(2330)第五代CoWos製程，也需先進封測技術，而輝達最新H100晶片價格達4萬美元，較之前的A100約1至1.5萬美元高出許多，因此台積電一條龍的服務平台是最大受惠者。

其次，AI伺服器機殼尺寸較標準型大十倍，且主板價格也高出一萬美元，還有伺服器組裝代工廠(ODM)川湖(2059)、英業達(2356)以及廣達(2382)；另外，AI伺服器散熱需求大，現階段對氣冷式散熱需求較高，相關個股包括健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等都值得留意。

黃仁勳旋風左右股市行情 代表一個新時代來臨

科技業佔台股大盤成交量達六成以上，也是台灣經濟命脈，從PC、NB到智慧型手機，台廠供應鏈在經濟櫥窗的資本市場股市中的表現都可看出產業的興替。

近來手機產業受末端市場需求下滑，法人機構預估不僅蘋果旗下的iPhone今年第二季銷量從4000萬台下修至3500萬台，全年2.15億台，年減6%，雖然新機iPhone 15有機會在下半年旺季出現換機熱潮，但似乎無法激起資本市場太大熱情。反觀輝達黃仁勳的一舉一動卻能左右股市行情，這代表了一個新時代的來臨。