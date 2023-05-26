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2023台北COMPUTEX登場 6主題精篩強股

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．陳春霖】

從六大主題找未來主流

今年COMPUTEX預計有二十二國一千家廠商、總計三千個攤位參加，產業新形勢聚焦在高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，並邀請高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian以及資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap發表主題演講，顯見主辦單位對新形勢高效運算的重視。

儘管上半年各項經濟數據不佳，各上市櫃至四月或累計四月營收2.96兆元、12.24兆元，年減8.37%與11.67%，創新高家數更大年減六十一家，台股從年初1月3日14000點啟動至5月19日達16010點，漲了2010點，美股與日股也有同樣情形，美股蘋果(Apple)、臉書(Meta)、輝達(NVIDIA)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)以及特斯拉(Tesla)貢獻指數90%漲幅。

電腦、通信及資服走強

但台股與美股指數同期同樣上漲，實際內涵卻不同，台股前半段確實仍由權值電子股帶盤上攻，但後半段在科技股前景不確定，卻是由中小型傳統產業領攻。若再細究台股看盤軟體將科技股分為九大類，如果再從這九大類的指數走勢解析，電腦股、通信股以及資訊服務股的期間技術線型最佳呈上升趨勢，半導體等其他類股則是上下震盪格局。

事實上，在美國升息影響下，通膨持續高漲，全球消費力大減，科技股庫存調整與下半年產業前景依舊不看好的前提下，法人機構在首季財報前即採取保守操作模式，但大盤指數看回不回，多頭資金強勁，讓法人機構在景氣下行與又怕錯過行情的兩難下，選擇放膽下注，不僅外資由賣超變買超，自營商更爆出單日二百餘億元的超高買超金額。

綜觀上述，法人機構在怕錯過行情，回頭加碼操作布局時，適逢COMPUTEX 2023登場，產業新形勢必然成為多頭資金轉移的焦點，題材面既有，那麼挑股就從基本面與技術面著手，相關個股單季營益率與累計近四季營益率都呈現成長者為佳，再配合技術線型操作，應該是月末獲利的最佳途徑，當然題材面也需留意，例如新技術突破的發表、展上接獲訂單以及新趨勢與概念的具體化等，都可能讓類股或個股短線有一番激清演出。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1187期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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