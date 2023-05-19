【文‧洪寶山】

蘋果財報優於預期 歸功印度客戶換機需求

蘋果CEO庫克在接受CNBC採訪時表示，超出華爾街預期的財報主要歸功於印度客戶的換機需求。由於價格的關係，Android系統在印度有難以撼動的統治地位，即使是蘋果從2016年開始布局印度市場，也難以佔有一席之地。

根據Canalys數據，2022年印度智慧型手機平均售價為206美元(不含稅)，而入門iPhone SE零售價為429美元，iPhone平均售價為898美元。原因就在於缺乏工作機會、低薪等因素，越來越多印度人放棄找工作，因此蘋果的精品路線過去在印度市場吃不開。

印度是全球第二大智慧型手機市場，也是增長最快的市場之一，但智慧型手機的滲透率仍然不到50%，這讓蘋果看到了機會。在第一季法說會上庫克表示：「我在印度看到的是很多人進入中產階級，希望我們能說服他們中的一些人購買iPhone。」

印度人口紅利優勢 未來iPhone成長空間大

印度是蘋果尚未完全攻克的最大市場，iPhone在印度智慧型手機市占率不到5%，截至今年三月底，蘋果在印度營收較去年41億美元年成長近50%，同樣以Android系統為主的中國，過去因中產階級不斷成長，從Android到iOS的換機潮讓蘋果在中國的市占率達18%，印度政府表示，未來十年，該國勞動年齡人口將超過十億，這意味著iPhone在印度未來有很大的成長空間。

在過去四十年期間，世界見證到中國人口紅利對全球經濟成長的貢獻，根據聯合國人口司的數據，今年四月印度人口達到14.2477585億人，超越中國14億1175萬人成為全球人口最多的國家。截至2020年，印度每月新增約100萬人口。2022年印度大約有2300萬新生兒出生，即每天約有6.3萬人出生，這比世界其他任何地方都要多。

目前印度國內人口有27.3%介於15歲到29歲，這讓印度成為世界上最年輕的國家之一，由於印度嚴格規定禁止國際品牌開設自有品牌門店，除非品牌產品大部分來自印度境內，為了搭上印度人口紅利，蘋果決定擴大對印度的投資。2021財年印度的iPhone產量估計占全球1%。

印度製造iPhone 出口規模年增四倍

而在截至2023年三月的一年內，蘋果在印度的iPhone出口規模約50億美元，幾乎是前一年的四倍。透過富士康、和碩等合作夥伴的擴產，蘋果目前在印度生產了近7%的iPhone，印度商務和工業部長Piyush Goyal表示，蘋果的目標，是將這一比例提高到25%。也就是說，未來將有四分之一的iPhone是印度製造。富士康計畫將位於印度金奈一座現有工廠產能翻倍，力爭到2024年，年產約二千萬部iPhone，員工數量也增加二倍至十萬人。新的生產基地和擴產計畫可以使印度的iPhone組裝比例從目前的5%提高到10-15%。

受到歐美主導供應鏈重組影響，製造業正湧向印度，尤其是手機與半導體等重要行業，印度有望在21世紀末成為世界第三大經濟體。不過，要想成為蘋果供應鏈的關鍵一環，印度還有很長的路要走，因為印度缺乏高度專業化的勞動力，從事資訊技術相關的員工僅大約500萬人。

印度最大的集團公司塔塔集團，也是蘋果供應商之一，在印度霍蘇爾經營的一家工廠所生產的零組件，最終能被富士康進行組裝的僅50%，這跟蘋果期待的零缺點目標差距仍大，台商享受人口紅利的時間應該比在中國來得久。

利用低成本原油 生產加工品轉售歐美

隨著印度成為世界上人口最多的國家，在努力發展本國製造業的同時，也強調自身的獨立外交立場，印度將憑藉自身實力獨立於歐美中的國際政治角力風波之外，最明顯的例子就是俄烏戰爭期間，無懼歐美對俄羅斯的經濟制裁禁令，一邊購買創紀錄數量的俄羅斯原油，印度四月從俄羅斯進口的原油預計超過一天二百萬桶，佔印度石油進口總量近44%。

另一邊加工石油產品，並將其轉售給歐美國家，目前俄羅斯原油與布蘭特原油價差約為每桶25美元，幾乎是一桶原油價格的三分之一，汽油或柴油等精煉產品的價差更大，可以說印度是俄烏戰爭的贏家之一，無論是經濟上或是國際政治上都是。