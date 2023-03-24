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央行升息台銀開第一槍！調升存款利率 1年定存利率逾14年新高

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美聯儲兩難決議 穩市場還是抗通膨？

聯合新聞網／ 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:近兩周矽谷銀行倒閉、瑞士信貸風暴重創金融市場，對於美聯儲未來走向增添變數，以目前通膨狀況來看，距離美聯儲理想通膨4%相差甚遠，如果單就降通膨來說，美聯儲在今年維持升息機率大。

然而，升息對於大槓桿的金融體系無非是一場現形記，升息所影響的流動性，在槓桿的放大下，金融體系風險急速增加，矽谷銀行、瑞士信貸在這一波升息下，已經敲響金融體系警鐘。

目前財政部、聯準會、聯邦存款保險公司已經聯手推出挽救銀行流動性措施，聯準會資產負債表更是擴張逾三千億，其中包含1428億的FDIC借款、1483億的窗口貼現、119億的銀行期限融資計畫，銀行流動性風險將是未來重點關注焦點。

雖然存在流動性風險，但美聯儲為此改變方向機率不大，如果停止升息的主要原因來自金融單位槓桿使用，無疑是用行動告訴市場，這波量化寬鬆(QE)除了通膨失控外，金融體系更存在失控風險，勢必會造成更大恐慌。

除了已知的金融事件外，投資人也必須特別留意未知的潛在風險，銀行為了控制風險，未來放貸將更加嚴謹，而美國銀行貸款來源以中小企業為主，中小企業斷了銀根，在通膨背景下生存不易，此舉也加速經濟蕭條。

在FOMC會議後，投資人觀察聯準會對升息終點與抗通膨表態，價格上則需留意發布當下震盪區間是否確定突破方向。整體來說，現在除了通膨危機外，還須更加留意升息後對銀行造成的流動性風險，國際市場瞬息萬變，投資人謹慎為上，注意風險。

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