快訊

3：0橫掃封后！黃怡樺攜黃愉偼WTT女雙奪冠 技壓法國女孩

華航兩岸航線持續增班 3/26起恢復松山-虹橋航線

少校輔導長偷情「莒光園地」主播 遭記5大過撤職官司結果出爐

安心蔬果暖心照顧等家寶寶

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．戴衣薰 圖．等家寶寶社會福利協會】

育幼院的老師提到：「育幼院的經費通常都是專款專用在教育和醫療上，其他物資只能用募集的。」然而，水果因為容易腐壞且配送不易故很少人捐贈，即便有人捐贈也無法定時定量，導致育幼院水果來源嚴重不足。因此，等家寶寶社會福利協會希望透過整合少人捐贈的生鮮蔬果資源，讓育幼院孩子擁有充足的水果來源，物質不虞匱乏。

此外，在配送水果的過程中發現，育幼院孩子除了物質資源外，也很需要心理上的陪伴，因而促成舉辦各式陪伴活動，讓育幼院孩子能有豐富的生活體驗，希望透過協會的努力，滿足育幼院孩子生理和心理的需求，陪伴他們健康、快樂長大！

為滿足育幼院孩子生理和心理的需求，等家寶寶福利協會發展出個三個不同面向的服務。一、「資源提供」─安心蔬果配送：挑選農藥殘留量比政府規定量更低的台灣友善環境小農果物，並依照每間育幼院安置的孩子年紀及人數，每週配送水果，讓資源能有最適合的分配。邀請大家一同來認購安心水果給育幼院孩子，讓這些等家的小天使們擁有更豐富的水果資源，並能夠健康、安心的長大。

二、「陪伴活動」─愛心稻田認養、聖誕傳情：「下次什麼時候可以去田裡？我還想要去種田！」如如這樣跟老師說。等家寶寶團隊希望邀請大家一起來認養這片愛心稻田，讓育幼院孩子能在這片無農藥的安心稻田裡快樂玩耍，透過參與農作物種植、照顧、收成到食用的過程，懂得農人的辛勞與惜食的重要，也讓育幼院的孩子與陪伴志工在農作過程中建立的情誼，成為彼此一輩子美好的回憶！「這裡的孩子沒有太多真正屬於自己的東西。」育幼院老師說，院裡的文具玩具大多是共享，許多孩子離院時，行李只有一個小小的背包…。在聖誕節，協會希望讓育幼院孩子有許願專屬禮物的機會，邀請大家化身為耶誕老人，一同圓滿孩子的願望！

三、「議題倡議」─我的美術館：「這裡是我的美術館，讓你重新認識『我』的美術館。認識自我，可能很美好，也可能是充滿自我懷疑和衝突的過程」。「我的美術館」是協會公益畫展計畫，期望陪伴育幼院孩子踏上這段「尋找我的過程」， 透過藝術治療課程療癒內心，並將孩子們的創作以公開展覽活動面向大眾，為孩子創造探索自我、實踐自我且難忘的共同展出經驗，建立大眾與育幼院的連結。

(本文作者戴衣薰為理善國際關懷協會秘書長／理善藝聚空間主理人)

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1173期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

新竹縣新美術館選址總圖旁 文化局將展開建築先期規畫

美術館變身茶花園 新竹縣文化局用5個展覽迎春

掛「為土耳其加油」海報 基隆麵線焿店捐1萬民眾響應

BL劇男星出浴自比「櫻花鉤吻鮭」 腐女嗨翻論「長度」

相關新聞

撥雲見日

超長年假影響生產，加上存貨指數連續五個月緊縮，二月十日中華經濟研究院發布一月經季調後台灣製造業採購經理人指數(PMI)為40.4%，為連續七個月緊縮，較上月下跌-3.3%。觀察PMI指數從2021年四至五月超越60高峰值後，緩步下降，終於在2022年七月跌破榮枯線的50，不過中經院強調「不須過度悲觀解讀」，隨著中國解封，復工比率優於預期，將帶動和中國市場連動性較高的產業對未來的展望，也期待中國在三月兩會之後祭出振興經濟方案，振興方案的力度有多大，攸關到下半年需求回升的強度，自然是接下來市場焦點。

自住兼投資 如何選擇會增值的房子？

一定要買房子嗎？房地產專家胡偉良認為，房子是生活安定的基石，沒買房子生活容易沒有目標，等到年紀大了，才體會到沒有資產，連租房都有困難，後悔都來不及，建議年輕人若有能力一定要買房。

四大類股 還有蒙塵明珠

聯準會升息循環近尾聲的預期，導致去年強勢的美元在10月起轉弱拉回，迫使國際熱錢流出美國尋找投資機會，資金多以證券方式流向新興市場國家，其中超過三分之二流向中國，帶動人民幣強勢反彈。去年10月來人民幣對美元從7.25元升到1月初的6.7元，升值幅度逾7％，並帶動亞幣同步走升，亞股也同時獲得外資回補，出現大幅度的落後補漲行情。

殖利率倒掛的制約力

台股在金兔年起了個好頭，但越過年線後反而裹足不前，主要還是受到美債殖利率倒掛創1980年後最大最長的影響，一時間「經濟衰退」的隱憂又再度把熱情熄滅。

安心蔬果暖心照顧等家寶寶

社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會起源於農產電商平台無毒農的公益計畫。當初因為一位無毒農的客人希望能配送蔬果至育幼院，因此發現育幼院孩子由於多有過敏、過動等症狀，不適合食用過多化學添加食品，很需要新鮮水果作為副食品、點心來源，因此開啟了「無毒農 等家寶寶安心水果」計畫，並於2019年正式立案成為非營利組織。

吃完元宵 兔子還能跳

都說這波行情是新閣揆慶祝行情，儘管這說法很市場且不夠專業，但股市就這樣，往往小道消息亂傳的漲越兇。三年的COVID-19疫情總算要告一段落，農曆春節期間百貨公司的人潮不少，餐廳大致上都是人，於是開紅盤大漲五百餘點的1月30日，跟友人交流景氣消費觀點，覺得台灣消費力挺強的，敢花肯花的人還是滿多的，餐飲觀光股應該有不錯的表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦