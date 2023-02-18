安心蔬果暖心照顧等家寶寶

【文．戴衣薰 圖．等家寶寶社會福利協會】

育幼院的老師提到：「育幼院的經費通常都是專款專用在教育和醫療上，其他物資只能用募集的。」然而，水果因為容易腐壞且配送不易故很少人捐贈，即便有人捐贈也無法定時定量，導致育幼院水果來源嚴重不足。因此，等家寶寶社會福利協會希望透過整合少人捐贈的生鮮蔬果資源，讓育幼院孩子擁有充足的水果來源，物質不虞匱乏。

此外，在配送水果的過程中發現，育幼院孩子除了物質資源外，也很需要心理上的陪伴，因而促成舉辦各式陪伴活動，讓育幼院孩子能有豐富的生活體驗，希望透過協會的努力，滿足育幼院孩子生理和心理的需求，陪伴他們健康、快樂長大！

為滿足育幼院孩子生理和心理的需求，等家寶寶福利協會發展出個三個不同面向的服務。一、「資源提供」─安心蔬果配送：挑選農藥殘留量比政府規定量更低的台灣友善環境小農果物，並依照每間育幼院安置的孩子年紀及人數，每週配送水果，讓資源能有最適合的分配。邀請大家一同來認購安心水果給育幼院孩子，讓這些等家的小天使們擁有更豐富的水果資源，並能夠健康、安心的長大。

二、「陪伴活動」─愛心稻田認養、聖誕傳情：「下次什麼時候可以去田裡？我還想要去種田！」如如這樣跟老師說。等家寶寶團隊希望邀請大家一起來認養這片愛心稻田，讓育幼院孩子能在這片無農藥的安心稻田裡快樂玩耍，透過參與農作物種植、照顧、收成到食用的過程，懂得農人的辛勞與惜食的重要，也讓育幼院的孩子與陪伴志工在農作過程中建立的情誼，成為彼此一輩子美好的回憶！「這裡的孩子沒有太多真正屬於自己的東西。」育幼院老師說，院裡的文具玩具大多是共享，許多孩子離院時，行李只有一個小小的背包…。在聖誕節，協會希望讓育幼院孩子有許願專屬禮物的機會，邀請大家化身為耶誕老人，一同圓滿孩子的願望！

三、「議題倡議」─我的美術館：「這裡是我的美術館，讓你重新認識『我』的美術館。認識自我，可能很美好，也可能是充滿自我懷疑和衝突的過程」。「我的美術館」是協會公益畫展計畫，期望陪伴育幼院孩子踏上這段「尋找我的過程」， 透過藝術治療課程療癒內心，並將孩子們的創作以公開展覽活動面向大眾，為孩子創造探索自我、實踐自我且難忘的共同展出經驗，建立大眾與育幼院的連結。

(本文作者戴衣薰為理善國際關懷協會秘書長／理善藝聚空間主理人)