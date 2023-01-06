保險這樣買 月薪3萬小資族也能創造千萬保障

【文．林怡妏】

試想，當你今天月薪只有3萬元，存款10萬，有一天你生了重病需要住院、動手術，醫療費用動輒30萬元，對你的生活會造成什麼樣的影響？

當你錢越少風險承擔能力就越小，因此才需要風險轉嫁，而保險即是幫你把難以承擔的風險轉嫁給保險公司，保障個人不至於背負過於沉重的經濟負擔。

究竟小資族該如何在資源有限的情況之下為自己做好風險規劃？保險專家劉鳳和分享投保技巧，以下幾點小資族應該事先掌握。

*小資族投保三守則：低保費、高保障、理賠明確

保險分為許多種類，劉鳳和表示應該優先處理「重大風險」。

「保險有大理賠與小理賠，大理賠通常是我們沒有能力承擔的風險，這個就把它轉嫁給保險公司，至於小理賠就由我們自己來承擔就好。」

劉鳳和提醒小資族，投保時應掌握一個原則：低保費、高保障且理賠明確。

以意外險為例，年繳保費3450元，就可以擁有一般意外身故／失能理賠金500萬元的保障，若是搭乘大眾運輸工具還有增額至1000萬元的理賠金， 整體而言，保費平易近人，小資族可以在有限的預算內買到充足的保障。

「記得掌握雙十原則。也就是說，用年薪的十分之一買薪資十倍的保障，」他進一步表示。

除此之外，劉鳳和提醒小資族投保時應留意保險商品的理賠標準是否明確，避免投保人與保險公司的認知與解釋有出入，沒辦法獲得期待的理賠金額。

「有些理賠項目上，投保人想的跟保險公司想的不太一樣。以當前非常夯的長照險來說，對於長照的定義為『生活極度需要他人照護』，這其實滿模糊的，最後可能落於投保人自認需要長照，但保險公司認為標準不符，不願意出險理賠，這就會出現爭執點。相對來說，像是癌症險定義就非常清楚了，比較少有認知出入的問題。」

*這三張保單先買好 求保障更勝儲蓄

基於上述守則，劉鳳和建議小資族可以先買好這三張保單：意外險、癌症險、壽險。

根據衛福部統計，意外致死為國人十大死因，劉鳳和表示，「其實死亡不可怕，最可怕的是你想走卻走不了。」

意外險的保障包含意外身故、意外失能與意外醫療，與壽險不同之處在於意外險不僅是身故才理賠，還可理賠意外失能的部分，因此透過意外險，讓保險公司來承擔鉅額的身故、失能照護與醫療費用、照顧你及家人的生活，是相當重要的事。

劉鳳和建議剛出社會的小資族第一張保單應該買意外險，並以一年期的定期險為首要考量，至於是否要含醫療可依個人需求去做決定。以不含醫療的意外險為例，他建議25歲未婚的小資族至少要買到300萬元保額，若是有騎機車或是已婚者，建議至少買到五百萬元保額，保費一年期分別是2092元與3450元。

意外險買足之後，小資族可以再選購癌症險。劉鳳和表示近年癌症有年輕化的趨勢，在療程長、醫療費用可觀的情況下，恐會對年輕患者帶來龐大的經濟負擔。

「許多保險業務員不喜歡推一年定期癌症險，就是因為它保費便宜，但我認為這個滿重要的，可以趁年輕把它保起來。」

他建議小資族一開始可以從三個單位開始買，以25至29歲的男女來說，年繳保費分別是522元與1299元，就可以擁有30萬元初次罹癌(重度)保險金、住院日額給付3600元，外科手術(初期或輕度癌)13500元或重度9萬元等理賠保障。

劉鳳和提醒，一年期癌症險的保費會逐年調升，建議年輕朋友可以趁年輕時保高一點的單位，待年老時若真的無法負擔，再調降單位數，避免年老體弱後想買都買不到。

最後，若有多餘預算可以加保一年期壽險，尤其已成家者背負責任大，劉鳳和建議可以找續保年紀愈高愈好的保單。以一單位100萬元的保額來看，25歲男性一年保費1300元，女性則是600元，對小資族來說負擔並不會太大。

*該保定期險還是終身險？

在保險商品中，依據保障期限與保費計算方式又分為定期險與終身險。

終身險會採用「平準費率」，舉例來說，一張繳費二十年期、保障終身的壽險保單，需繳納二十年保費，而在這二十年中，保費相同，但每期保額就會比定期險還高。

一年期定期險保費計算方式採用「自然費率」，以一張一年期的壽險來說，保障期限僅一年，隔年保費會隨著年齡調漲，但總體而言在年輕且責任重時還是比終身險來得便宜。

劉鳳和提供保單範例，一張二十年期的終身壽險，25歲男性100萬需繳納29500元，女性則繳納26500元。

相對來說，一年期壽險25歲男性保費1300元、女性600元就可以買到一百萬元的保障，是不是差距甚遠？

劉鳳和表示，終身險保費貴，建議小資族透過定期險來轉嫁風險、購得保障即可，剩下的資金可以拿來做更多元的投資，打造強而有力的財富後盾，同樣能應變各種危急時刻。

*儲蓄險、投資型保單通通不要買！

另外，許多小資族會買儲蓄險來理財，對此，劉鳳和提醒小資族不要冒風險花冤枉錢。

「市面上的儲蓄險與投資型保單利息很少優於銀行定存利率，更遑論能打敗通膨。」他進一步提到，以常見的六年期、十年期、二十年期等中長期儲蓄險為例，保戶在投保之後，一旦在繳費期間解約，不但利息領不到，原本繳出去的錢還沒辦法百分之百拿回，得自負賠本風險。

「要買儲蓄型保單，不如先把錢拿去銀行定存。」劉鳳和表示，銀行定存不論何時解約，只有利息會打折，並不會損失本金，中途若遇到很好的投資標的，也可立即解約定存，投入報酬率較高的商品。

前兩年股市熱，許多人急著投入市場搶搭快車，但建議小資族在進行積極的投資布局之前，還是要先懂得風險管理，為自己架好安全防護網，走在人生的道路上，才能少點後顧之憂。