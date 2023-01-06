【文‧洪寶山】

總體而言，對沖基金的跌幅小於今年股市和債市的暴跌，市場再一次以行動證明股票族避險的重要性。隨著2023年經濟前景不明，預期全球央行持續緊縮的貨幣政策繼續給市場帶來高波動性。

股市投資竅門 買在預期賣在現實

回顧2022年虎年台股全年下跌-4081.15點，跌幅-22.4%，市值蒸發超過12兆，外資全年大賣台股1兆2300億元，連續三年減碼台股累積達2兆2259.91億元，可以說完全抵銷台商回流的金額，同期間僅投信累積買超達+3969.86億元，投信連續四年買超達+4082.64億元，可以說是台股最堅定的多頭買盤。只不過投信的買盤可以說幾乎完全被自營商給抵銷，自營商連續四年賣超達-5072.88億元。

所以可以知道，疫情三年期間散戶跟本土實戶接盤了外資兩兆多元的賣壓，如果12629低點不守的話，推估政策護盤的最後防線應該是十年均線的11069點支撐。

不少投資人看空2023年的理由包括高通膨、高利率、經濟衰退或企業獲利衰退，根據美國投資機構Fundstrat的數據，美股投資者信心已經跌至比2008年金融海嘯更負面的水準，所謂物極必反，創新低的投資者信心有可能暗示美股已經接近觸底，甚至可能已經觸底。

筆者認為股市投資的竅門在於「買在預期、賣在現實」，輸家關注的是已經兌現的現實衝擊，而贏家關注的是事情將如何改變，台股在2022年已經重跌四千餘點之後，參考1990年以來歷史走勢，台股從來沒有出現連續兩年重跌-20%以上的走勢，相信這次在國安基金護盤下也不例外。

地緣政治風險 全球央行加碼黃金

投資機會在哪呢？上述提示到，在宏觀經濟不穩定的時候，將資金集中擺在股債市比分散到大宗商品與外匯的風險更大。

COMEX黃金在去年第四季累積+9.46%漲幅，反映聯準會升息速度放緩，甚至今年暫停升息的利多，進入2023年由於俄烏戰爭持續看不到盡頭，以及美國及其盟友凍結了俄羅斯的三千億美元儲備，以美中俄為主軸的大國競爭摩擦，引發許多國家思考更分散的貨幣儲備模式，於是全球央行轉向加碼黃金以應對不確定的地緣政治風險。

根據世界黃金協會之前公布的數據，光是2022年第三季全球央行購買黃金的規模就達到21世紀從未出現過的333噸，帶動全年購買量飆升至673噸，其中土耳其央行橫掃31噸黃金，將黃金儲備提升至國家外儲的29%，烏茲別克斯坦共和國買下26噸黃金居次。地緣緊張局勢意味著西方國家以外的央行，將持續推動外匯儲備多元化和去美元化，這種趨勢至少在未來十年不會發生改變。

即使經濟衰退 原油下半年仍會漲

2022年的原油市場處在俄烏戰爭與沙烏地阿拉伯王儲的官司豁免權爭議，OPEC+減產是主軸，十月初的OPEC+會議決定，十一月和十二月聯合減產一日二百萬桶，成為COVID-19疫情爆發以來的最大幅度減產，十二月初的OPEC+會議上，並未決定在G7對俄羅斯石油限價生效之際進一步減產，十二月OPEC每日產油合計達2914萬桶。

G7限價後，俄羅斯石油出口的下降幅度很大程度上將決定2023年油價走勢，如果全球原油需求在2023年恢復到長期趨勢水準，這將意味著需求將較當前水準增加一日460萬桶。

毫無疑問的，中國走出疫情，全面重新開放對2023年原油需求，影響了約300~400萬桶的潛力，這點從2020~2021年歐美國家重新開放的經過見證了原油市場的巨大需求成長。但俄烏戰爭削弱了全球原油需求一日約30萬桶的影響，還有電動車的推廣也會削弱原油需求，從2019年至2023年，預估全球大約賣出3500萬輛新能源電動車，這大致意味著將導致原油需求減少一日60萬桶。

不過，從1983年以來全球原油需求情況一直緊隨著一條趨勢線，即便是像2008年經濟衰退，到了2010年後原油需求重回到趨勢線附近，相信隨著中國經濟刺激方案推出後，下半年原油市場漲勢可期。