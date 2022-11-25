台股承壓震盪 投資人守穩獲利

【文‧理周教育學苑．方鈞】

A:台股從這波底部12629一路上攻到14600，整體算起來已經漲了二千多點，久違的漲勢也讓低迷的投資人再次燃起熱情關注，但已經上漲二千點，加上剛好處於壓力位階，建議投資人還是保守為上。

就目前來看，台股受壓震盪，要一舉上攻突破壓力需要量能打底，近幾日成交量都低於2400億，表示投資人追高意願不高，量能不出，個股容易呈現輪動輪漲，大盤維持區間震盪，個股漲勢延續性不高。

之前在底部談到幾個族群個股，像是ABF載板三雄，欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)，金融個股永豐金(2890)、兆豐金(2886)、富邦金(2881)等，目前應該有不錯獲利，守好成本，適量減倉入袋為安，將比尋找新股介入更為重要。

接下來幾日有美聯儲利率紀要，市場預計會從中尋找關於十二月升息的蛛絲馬跡，加上美國感恩連假，波動本來就較小，只要市場上沒有傳出過大利空，台股接下來一周還是以震盪為主。

至於震盪結束是上攻還是修正，投資人緊盯台積電股價表現即可，只要台積電十一月十五日低點462元沒有跌破，短期問題不大，未來聚焦還是在電子股上，ABF載板三雄持續關注，整體來看，由於距離底部已經拉開成本，手中沒有部位的投資朋友，還是需要等待拉回再行布局。

投資結果是由勝率跟風報比組合而成，看懂狀況出手，勝率才會高，在極小的防守點下進場，才能快速拉開風報比，目前盤勢無論是勝率或是風報比都不夠漂亮，投資策略上，還是建議等待為上。