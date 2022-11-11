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台股反彈近千點 滿足點到了嗎？

聯合新聞網／ 理財周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:近日因國際利空消息減緩，台股連續收紅，低點反彈也有近千點行情，特別是在十一月九日，台積電更是直接上四百大關，當日漲幅高達4.5%，電子股老大領頭，台股也順利站上13500大關，整體來看，這波反彈確實不錯。

接下來台股將挑戰十月七日跳空缺口壓力，依目前價量齊揚狀態來看，補完缺口問題不大，連日上漲，短期五、十日均線已經多頭排列，預計未來缺口補完稍作整理，後續還是有機會往上，季線位置會是短期較大壓力。

本次多方進攻是由電子股領軍，電子成交占比也高達七成之上，結構來說穩定度夠高，量能也有逐漸放大跡象，只要國際沒有太大利空消息，大盤反彈還有空間，整體資金焦點還是在電子股，台積電點火後，預計接下來會由其他較活潑的電子股接續。

短線上還是可以持續關注ABF載板三雄，欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)，除了股性較為活潑外，基本面方面，未來幾季ABF載板供需吃緊，欣興、景碩在下一季度也有不錯訂單量，在題材加持下，這波反彈還有空間。

除了電子類股外，大盤要一舉通過缺口，政府護盤個股也得跟上腳步，像是永豐金(2890)、兆豐金(2886)、富邦金(2881)等金融股未來也有機會在上攻時扮演推進角色。

只要國際上沒有重大利空，台股有機會繼續反彈，投資人只需要緊盯台積電ADR變化即可，只要反彈跡象還在，其他持股都不須過於擔心，如果之前有被套牢的個股，也可趁這波反彈減倉出場。整體來說反彈持續，投資人注意倉位控制即可。

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