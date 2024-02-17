「菲」比尋常的緣分 台菲‧再連結的旅程

【圖／文．台灣光華雜誌】

1624年，荷蘭人在大員（今台南）落腳，在台江內海設立了台灣第一個城鎮，這是台南今年歡慶400年的緣由，亦是台灣歷史與大航海時代接軌的開始。

而世界對台灣的認識，要再早幾年。1571年，西班牙佔領菲律賓群島，以馬尼拉為基地經營貿易，開啟途經台灣的貿易航線，台灣始在世界航道浮現。

追溯起點，台菲兩地緣分早從這連結就開展了。

擁有7,000多座島嶼的菲律賓，土地面積約32萬平方公里，是台灣的8.3倍大。英語與塔加祿語（Tagalog）為官方語言，超過八成的人民信奉天主教。逾1.1億的人口，年齡中位數僅24.7歲，人口紅利是其優勢。產業以服務業為主，農業次之，同時也是世界重要的移工供應國家。看這描述與台灣迥異的國度，但不探不知道，深究才知曉，台灣與菲律賓實有許多深遠的交集。

周民淦指出，台灣是菲律賓第八大的貿易夥伴、第八大的出口市場、第八大的進口來源國。

近到可以揮手打招呼的鄰國

去（2023）年六月甫到任的駐菲律賓台北經濟文化辦事處代表周民淦，告訴我們，他曾拜訪呂宋島北端的卡加楊省（Cagayan），當地省長告訴他，在北端、靠海岸的人民，可以收聽到從南台灣溢波的電台音樂，在地許多居民都會唱台灣的流行歌。「不是日本，不是韓國」，周民淦強調：「除卻中國，菲律賓是最鄰近台灣的國家了。」他也打趣道，派任過帛琉、吉里巴斯、夏威夷等地，菲律賓是他派駐離家最「近」的地方。

地理上的近，也讓台灣與菲律賓如難兄難弟一般。若去請教氣象學者，他們會告訴你，每年拜訪台灣的颱風多數是從菲律賓出口，先在那邊打了卡，再到台灣來。地質學家會告訴你，同處在環太平洋火山帶上，台灣與菲律賓在地理環境、地質構造、大氣環境與地震活動等議題息息相關，能夠合作研究的專題多到包「山」包「海」。

另一種「近」，是划船就可以到的近。攤開地圖，位在台灣本島東南方的蘭嶼，與菲律賓的巴丹群島遙遙相望。巴丹群島最北端的雅米島，距離小蘭嶼僅99公里。達悟族的口述歷史中，流傳祖先是從巴丹群島移居蘭嶼，兩地居民語言相似度達六、七成，碰面了可以直接溝通，無需翻譯。這兩年原住民族文化事業基金會籌辦中的計畫，其一就是要建造拼板舟，從蘭嶼航向那不遠的彼岸巴丹島，重建昔日的藍色公路。

建於1511年的聖地牙哥堡，是菲律賓重要歷史地標之一。

不慎遺落在亞洲的美洲島嶼

從桃園直飛馬尼拉，兩小時20分即抵達尼諾伊．阿基諾國際機場，一落地除了天氣與台灣一般燠熱，城市的風情卻與台灣迥異。首都馬尼拉與周圍16個城市組成馬尼拉大都會（Metro Manila），也許是受歐美殖民的影響，建築融合了中西特色，故又有「亞洲最歐化的城市」之名。商貿金融中心馬卡蒂（Makati）與台北的信義區同樣充斥著鱗次櫛比的商辦大樓，以及川流不息的車潮，但街道上站著荷槍實彈的警衛，進入商辦大樓、百貨公司或捷運都須先經過安全檢核，更不時有警犬嗅聞行李，與台北街頭的輕鬆閒適氣氛截然不同。馬尼拉的街道上，吉普尼（Jeepney）是當地最普及的交通工具，不設站牌，敲敲車頂，隨時可以下車，卻也是外國旅人難以融入的交通方式。

著名的王城區，西班牙語稱為Intramuros，也就是「牆中之城」的意思，處處留有西班牙殖民的遺跡。區域內西北方，是著名的聖地牙哥堡，是重要歷史地標之一，亦是菲律賓國父黎薩絕命之地。鄰近聖地牙哥堡不遠處，馬尼拉大教堂、南面的Palacio del Gobernador（總督府）和東面的Casas Consistoriales（市政廳），包圍著羅馬廣場，這樣的組合是西班牙殖民城市的特徵，一旁還有招攬城市導覽的馬車，噠噠的馬蹄，徐行在石板路上，讓人想起曾在《菲律賓簡史》書中讀到的：「菲律賓雖然在地理上被視為東南亞的一部分，事實上與其他東南亞國家歷史發展的關連不大，反倒像一個不慎遺落在亞洲的美洲島嶼。」

歷史的緣分與似曾相識

來到清華大學歷史所拜訪醉心於大航海時代的李毓中副教授，他亦是《菲律賓簡史》的作者。我們以為會遇到如Jack Sparrow船長般，講話會捏著手指的海盜，沒想到，卻是位風度翩翩的學者，他一坐下來就侃侃聊起：「台灣是閩南人跟西班牙人交流的過程中，慢慢浮現出來的。」

大航海時代，歐洲人東來，在南亞、東南亞及東亞從事海上商業活動，他們尋找的目標是香料、絲綢、瓷器等等，台灣欠缺這類商品，因此，傳統上航線是不會經過台灣的。1571年，西班牙人在馬尼拉設立據點。當時中國明朝經歷了百年的休養生息，產業經濟大好，原本通行的銅幣不足以負擔大規模的交易，但又需要一個好的媒介；這時候由拉丁美洲向西征討的西班牙人帶來了美洲的白銀，成為合用的媒介，就此，來自伊比利半島上的西班牙人和福建的閩南人一拍即合，雙方各取所需，就在馬尼拉進行交易，是這個過程，才使台灣浮現出歷史舞台，李毓中說起箇中的緣由。

出海經商的華人開始改變航線，從福建航行到馬尼拉，每年的十二月到一月間，大批的中國船隻從福建出發，航渡台灣海峽，經澎湖至台灣南部海岸，再南下巴士海峽抵達呂宋島。另一方面，西班牙人則從馬尼拉起程，北上到呂宋島的北端，渡過巴士海峽，利用黑潮沿著台灣東部北上，再橫越太平洋到南美的殖民地。李毓中提醒，在動力船還沒有發明的時代，要季節對了，洋流對了，船隻才能航行，因此商船要算好時間，才能出發，而台灣是中途重要的補給站。

更深的緣分是，1626年，佔據菲律賓的西班牙殖民政府向北拓展，將基隆、淡水等地納為殖民地的一部分，只是，又在1642年，佔據南台灣的荷蘭兵臨城下，結束北台灣16年的殖民統治。

地處亞洲，菲律賓因歷史的曲折，與鄰近國家長出了不同的姿態。她曾歷300多年西班牙統治，美國殖民40多年，以及二戰期間被日本佔領；而台灣也曾遭荷蘭、日本、西班牙殖民的歷程，當我們回看歷史，才發覺台、菲有著似曾相識的背景，在歷史研究上，菲律賓是可供比對、參考的對象。

遠走他鄉的歷史

菲律賓的人口組成有相當比例的華裔族群，這是華人遠走他鄉的移民軌跡與歷史命運，與移往台灣的移民一般，只是大家落腳不同的地方，寫下不同的故事。位在馬尼拉王城區裡的「菲華歷史博物館」（Bahay Tsinoy，Museum of Chinese in Philippine Life），就述說這段遷徙的歷史。

展場中，我們注意到Tsinoy這個字，想到曾經在某書中讀到的淵源，「早年華人叫做Chinese，後來叫做Chinese Fili­pino，菲語為 Chino Filipino，最後兩個字聯起來成Chinoy，演變成為今日的Tsinoy，指的是菲律賓華人。」

西班牙取得菲律賓群島後，始有大批華人移居菲律賓，多數來自中國東南沿海福建漳州、泉州一帶；華人勤奮的特質，頑強的求生意志，支撐起殖民地的經濟，也為初抵菲律賓的西班牙人建設起馬尼拉城。展場中介紹著華人的工藝是如何銘刻在馬尼拉的建築上，去看菲律賓最古老的建築物——聖奧古斯丁修道院的木門上，有風格化的雲、像龍的渦形裝飾，還有在修道院門口安坐的石獅子，獅子是華人驅逐邪惡的標誌，強烈地展現了華人的影響。

展場的一角述說著華人文化如何印刻在當地的生活世界裡，許多廚房用具、食品加工在菲律賓仍維持閩南語的名稱，如bithay（米篩）、biloa（米漏）、siyanse（煎匙）、bihon（米粉）、tanghon（冬粉）、lumpiya（潤餅）、pancit（便食，餛飩）、batsoy（肉碎）等等。這些在城市中的蛛絲馬跡，都讓身在異國的我們，幽微地嗅到一絲曾經的熟悉。

菲律賓在台灣

歷史的因緣猶在，今日的台菲因經濟的互動，交流更屬頻繁。

周民淦說起，「在台灣有15萬的菲律賓移工，除了家事服務，多數在電子工廠或高科技的工廠，他們對於我們國家的經濟發展有相當的貢獻。」台北的中山北路三段有「小馬尼拉」之稱，周末是菲籍移工聚會的據點，聖多福天主堂提供英語與塔加祿語的彌撒，是在台菲律賓人的信仰中心，裡頭供奉菲律賓特有的黑耶穌像；還有讓菲律賓人像是回到「家」一般的金萬萬名店城，滿足移工們日常民生所需。

除了台北，新竹也是菲律賓移工的重要據點，《光華》曾報導過，第一位獲得街頭藝人證照的移工馬利歐，當初是在竹科當作業員，他利用時間自學沙畫，還帶起菲律賓移工在台灣舉辦選美活動的風氣。聽獨立媒體「移人」總監李岳軒Asuka Lee分享，選美是菲律賓的國民活動，新竹因為地緣關係，成為菲律賓移工舉辦各式選美競賽的聖地。許多個周末，自信又愛裝扮的菲律賓人會大方地走上伸展台，展現他們對選美的熱愛，讓異鄉也有家鄉的風景。

蘇比克灣工業區昔日是美軍的海軍基地，是個深水港，擁有航運上的優勢。

南進的台商

台菲的經貿關係也愈形密切，周民淦指出，2022年，台菲雙邊貿易額到達了107.2億美金，台灣是菲律賓第八大的貿易夥伴、第八大的出口市場、第八大的進口來源國。

再把時間推到30年前，1990年代，就有一批台商率先響應政府的南向政策，到菲律賓開拓疆土，蘇比克灣台商協會會長張哲嘉跟我們聊起這段往事。這批台商多在蘇比克灣工業區落腳，只是不到幾年，中國快速崛起，西進的吸力大過於南進，投資菲律賓在台商間沉寂了，但是第一代的台商至今還是穩健發展。

哈德森公司營運經理蔡昇霖，他父親就是隨著南向政策來到菲律賓發展的台商。「我不是接爸爸的事業，在這邊也是領薪水的。」蔡昇霖一見面就表明。家族經營的是傳統產業，近年來生意不如以前那麼好了，和父親討論過，不如各自發展，但他看好菲律賓的前景，選擇留下來。

蔡昇霖現在服務的企業也是台商，母公司以生產運動用品為主。2000年左右，投入戶外防水袋、包生產，為美國品牌代工。他聊到，老闆在2012年就先到越南設廠，2019年為分散風險再到菲律賓設產線。

企業選擇在蘇比克灣工業區落腳，蔡昇霖說起：「蘇比克灣工業區昔日是美軍的海軍基地，是個深水港，對業者來說，進貨方便，馬尼拉灣雖然船班較多，但是還要再加上內陸的運輸成本與時間，從馬尼拉拉車到蘇比克，三、四個小時跑不掉。再者整個區域都是免稅區，配合我們公司是來料加工的模式，不需要再跑保稅的流程，對我們來說相對優勢且方便。」

張哲嘉落腳菲律賓已經11年了，當初是到菲律賓學英語，順勢留下來闖蕩，如今他經營的天際物流有限公司，主力台商企業的貨櫃物流業務。去年他出任蘇比克灣台商協會會長，日子就是東奔西跑，接待參訪團，希望創造更多台灣與菲律賓的連結。蘇比克灣工業區現有台商85家，連同家屬有大約500位左右的台灣人，離蘇比克灣1.5小時車程遠的克拉克工業區，也有台商近40家左右。「2017年，中美貿易戰就已經開打了，許多企業也是受美國業主要求將產線外移。」因此近期有許多企業來這邊投石問路，未來想必有更多發展的可能性。

李毓中說起，台灣是在閩南人跟西班牙人交流的過程中，慢慢浮現出來的。他發現的菲律賓唐人手稿，更是大航海時代閩西的交流史的見證。

再連結，一段被遺落在圖書館裡的歷史

台灣與菲律賓還有一段緣分藏在辭典裡。

時間再跳回到2017年，李毓中在蔣經國基金會的支持下，組織了學術交流團隊，進行西班牙保存台灣跟中國史料的調查。在馬尼拉聖多瑪斯大學的檔案館發現了一批菲律賓唐人手稿，目錄上被註記了「價值不高」（Vale muy poco）。這個字眼引起了他的好奇，怎麼館員會對一批材料進行價值判斷呢？他一翻看，不得了，裡頭是官話、西班牙語、閩南語對照的詞彙；他又從「基隆淡水」的詞條中，釋義「艾爾摩沙島上，西班牙人所在的土地」（Tierra de Isla Hermosa ado estan los españoles），使用的是西語的現在式，李毓中藉此推敲出這份史料編輯的時代是在西班牙佔領北台灣（1626～1642年）的期間。

研究團隊自此開啟了數年的調查、研究、整理和編纂，出版成《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》系列叢書，是現存所見最早的西班牙與閩南人語言交流的文本。

李毓中分享，手稿中留有西班牙人寫下「Ca Goa Ta Tung Lang Oe」（教我說唐人話）的閩南語標音，推測是當時殖民菲律賓的西班牙傳教士向當地的華人學習漢語，為進到中國去傳教或者經商之用。這批手稿的內容極為生活化，搜羅的許多生活語彙到現在都還在使用，與現在台灣的用語還有連結性。而他們也從收錄的字彙發現尋不著姻親的西語詞彙，推敲出西班牙人並不是華人婚配的對象，所以用不著這些語詞，這樣的有趣線索。

這段閩西的交流史，讓李毓中所屬的跨國研究團隊獲得西班牙皇室表揚；這批史料的發現，是400多年前大航海時代西班牙人與閩南人之間交流、互相學習對方語言的重要文獻；這來自大航海時代的時空膠囊，掀開了歷史被塵封的一角；但應該，應該還有更多的台菲連結，等著我們再續雙方的交流，再傳述更多的故事。