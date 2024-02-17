觀光旅遊新趨勢 醫療養生在台灣

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣醫療院所配備高階醫療技術與設備，擁有領先全球的肝臟移植、生殖醫學等特色醫療，提供高性價比的醫護服務，醫療素質與照護品質在全球具有競爭優勢，加以並行的傳統中醫治療，形成全球少有的中西醫雙軌之醫療與養生環境。

醫療養生，全球旅遊新趨勢。來台灣，感受自然資源和人文風貌，還可以尋求醫療諮詢、就醫規劃，休閒兼具療癒，一次滿足。

歲末年終，台北新光醫院的健檢中心報到大廳，有許多等待檢查的民眾，包括有歐美、印尼等國人士，他們忙碌了一整年，為自己安排年終健康檢查，為新年儲備續航力。

院內的正子斷層造影中心，配備兩台磁振造影儀器（MRI）、一台多切面電腦斷層（CT）、一台正子斷層掃描儀，MRI廣泛用於大腦和脊髓、心臟血管系統等檢查，CT檢查異常組織增生，例如腫瘤……確認身體有無異狀。

「若從影像就可以看見明顯的異狀，通常早上檢查，中午就有醫師先向顧客說明，正式的報告會在七至十天寄到通訊地址。等待報告期間，顧客可以安排旅遊行程，醫療兼旅遊，一次滿足。」新光醫院副院長洪子仁說。

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥說，台灣醫療有許多強項與優勢。

台灣的醫療強項

台灣國民平均壽命將近80歲，高於全球，除了有完善的全民健保制度，最重要的是台灣擁有優質的醫療水準。2023年國際商業雜誌（CEOWORLD）公布全球110個國家的健康照護體系評比，台灣名列第一。

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會執行長吳明彥說，台灣早在30年前就實施醫療院所評鑑制度，是亞洲第一、全球第四個實施醫療院所評鑑的國家。因著醫院評鑑，促使醫療院所不斷精進技術與品質，讓台灣醫療在全球具有競爭優勢，已有17家醫療院所通過JCI（醫院質量）國際評鑑。

吳明彥說，除了一般疾病治療，像是顱顏整型外科手術、肝臟、腎臟移植、人工生殖技術、心血管治療、關節置換術、牙科治療等特殊醫療，台灣在國際間享有盛名，其中，肝、腎臟移植的併發症低、高成功率與存活率，成就傲人，尤以活體肝臟移植的重症醫療強項，五年存活率最高可達93.5%，超越歐美，蜚聲國際。

台灣專業醫療服務，早在數十年前就開啟國際醫衛合作，2007年新光醫院與帛琉推動醫衛計畫，派遣新光醫護駐診、轉診台灣就醫、校園營養教育計畫、代訓醫事人員等。亞東醫院則是在院培訓貝里斯的醫師與透析護理師，授予專業的腎臟病防治訓練，受訓的醫護返回貝國繼續擔任種子教師臨床訓練，提升腎臟病防治專業能力。

醫院健檢中心的裝潢設計走精緻路線，讓顧客感覺很放鬆。

高性價比的醫療優勢

常言「工欲善其事，必先利其器」，吳明彥說，好的醫療一定要有好的儀器或設備，無論是疾病篩檢及診斷利器的CT、MRI儀器，或是精準治療癌症病灶的高價癌症治療儀器質子治療機，「這些台灣很多」。

近年的健康概念與趨勢，既強調疾病治療，也重視預防醫學，台灣的大型醫療院所捨得投資設備，跨足醫療高階健檢，發展熱門的健檢產業，自費健檢的市場也快速成長。

兼任醫策會健康檢查品質認證召集人的洪子仁說，2021年醫策會成立健康檢查品質認證小組，針對醫療機構設立的健檢服務，執行健康檢查品質認證制度，例如癌症檢查、腦血管、心血管、綜合體檢等檢查項目，評鑑其完整性，在台健檢品質相對有保障。

台灣因實施健保制度，醫療服務的性價比在國際間也具特色。吳明彥引用英國《每日電訊報》的報導指出，台灣是世界上提供最好的醫療設施，醫療價格卻是最親民的國家，是國際醫療患者選擇到台灣治療的重要因素。以試管嬰兒為例，在台灣，平均活產存活率逾三成，醫療費用卻僅是歐美日的三分之一，在國際間很有吸引力。洪子仁也說，該院有來自中、港、東南亞國家，甚至日本的民眾前來求子。

「交通便利，就醫方便；醫療可近性也是台灣的優勢。」洪子仁說。

衛福部統計，2022年台灣醫療院所2萬3578家，其中，大型醫院480家占2%，診所2萬3,098 家、占98.0%。洪子仁表示，都會區可能三、五步就有一家診所，數百公尺就有一家醫院，以台北捷運為例，文湖線、新店線、板南線上，就有萬芳、台大、馬偕、新光、亞東等五家醫學中心，即便是非都會區，政府擴大推動遠距醫療，山地、偏鄉、離島的民眾透過視訊問診，也有機會獲得周全的醫療照顧。

北醫附醫傳統醫學科醫師蘇柏璇說，針灸、服用科學中藥或茶飲，皆可改善身體不適。 （郭美瑜攝）

中西醫雙軌制

「台灣的醫療特色，還包括中醫導入醫療與養生，延緩老化。」台北醫學大學藥學系藥物科學學科教授王靜瓊表示，傳統醫學雖在全球被廣泛應用，但僅台、中、韓三國家，比照西醫，將西醫的教、考、訓、用導入中醫師的正規訓練，課程中也涵蓋西醫基礎訓練，這種中、西醫雙軌制並行的醫學訓練，全球少見。

北醫附設醫院傳統醫學科醫師蘇柏璇說，中醫以望聞問切的方法，針對個別體質進行鑑別診斷，開立處方。例如將人的體質分為氣虛型、陽虛型、陰虛型、濕熱型、痰濕型等九種類型，很多人兼雜不同的體質，例如痰濕夾雜氣虛，就需同時治療與調養。

不只國人採用中醫治療疾病，也有許多外籍人士身體不適看中醫。日本電影金像獎影后黑木瞳，2022年應邀來台擔任金馬獎頒獎人時，在記者會受訪時透露，她會專程停留台北一晚，只為看中醫拿藥調理腸胃。

蘇柏璇說，常見駐台的跨國企業員工，因時差、熬夜工作而出現睡眠障礙、經期不順等症狀，或因外派壓力大，肩頸僵硬、臉上狂冒痘痘。這些症狀經中醫鑑別體質、下處方，再藉助中藥、針灸或養生茶包，皆可獲得改善，且中醫院的藥方皆經檢驗，安全有保障。他的外籍病患中，有人求助中醫治療不孕症，也有阿茲海默症患者，採中藥及針灸治療，改善手抖、認知障礙等症狀，返國時帶回半年藥物調理，半年後又回診的案例。

長庚養生文化村主任杜素珍說，養生村有開闊的山林環境及完善的服務，許多人未退休就搶先預約。 （林格立攝）

中醫介入養生

王靜瓊說，中醫不只提供醫療，也介入養生，這是全球少有的照護模式。例如，長者常有的「流目油」眼睛酸澀症狀，中醫處方的杞菊地黃丸、明目丸，就兼具療效與調養。

中醫認為人體的臟腑對應經絡，經絡暢通、臟腑協調，則氣血調和、身體強健，反之則可能出現不適。因此，當人體某部位功能失調時，可藉刮痧、拔罐、養生氣功、穴位按摩等手法，疏通經絡氣血，促使生理恢復平衡與協調。

王靜瓊說，台灣按摩養生館的師傅講究穴位，他們提供服務時會向顧客解說穴位對應的臟腑，例如太陽穴、合谷穴舒緩頭痛，就是中醫導入養生的實例。

蘇柏璇也說，台灣美容院的洗髮服務提供頭肩頸按摩，養生館的頭肩頸、腳底按摩、就具穴位按摩的原理。另外，北投、礁溪、蘇澳的溫泉知名，溫泉泡湯可促進氣血循環，達到養生保健的目的。

中醫強調順應四季變化，挑選飲食養生，春天養肝、夏天袪濕消暑、秋天養肺潤燥、冬令進補保暖。蘇柏璇說，人們可以先透過中醫師鑑別體質，再選擇適合自己的「溫補」、「涼補」或「平補」方式，順時養生，自然有好元氣。

王靜瓊也說，傳統中醫理論認為，人之所以生病，會受到內、外在環境及遺傳的影響，例如夏天暑氣逼人，身體要降溫禦熱，就適合飲用性涼的青草茶；冬天天冷，身體為禦寒就有吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等立冬進補。

養生村的太鼓班結業，住民們賣力擊鼓，渾身是勁。 （林格立攝）

觀光醫療新趨勢

台灣東部重要的醫學中心花蓮慈濟醫院（以下簡稱花慈），是幹細胞治療再生的醫學重鎮，巴金森DBS深部腦刺激術、複雜性排尿障礙治療等，也是醫療服務強項，屢吸引海外病友遠道接受治療。

今（2024）年花慈與花蓮秧悅美地度假酒店合作，推出國際觀光醫療方案，長期醫療的病患與家屬可住在飯店休養，享受花蓮的好山水，需要治療、回診時由專車接送往返醫院，讓國際旅客來到台灣接受高品質醫療後，能入住優質度假村，「不用住病房，也能治療兼養生」。

新光集團結合新光醫療資源，在板橋都會區打造「新光新板傑仕堡」全齡養生宅，推出短租型飯店、長住型全齡養生宅，以及健檢與坐月子中心。傑仕堡董事長呂炳賢說，全齡養生宅有岩盤浴、碳酸氫鈉泉等養生設施，並有健康管理師駐點，提供諮詢，規劃理念考量住戶的養生需求及方便親友探望兼旅宿，符合重視親情的社會文化。

桃園龜山的長庚養生文化村（以下簡稱養生村），招收60歲以上的健康、亞健康及失能長者入住。樂齡宅建在幽靜山林間，四周步道有櫻花樹、落雨松環繞，環境宜人，並提供多元的生活課程，豐富長者的生活。養生村管理部主任杜素珍說，以往長者避談的生死議題、遺產規劃、安寧醫療，現在是熱門的講座課程。

養生村還規劃交通車，接送住民到長庚醫院就醫、家樂福購物，「有四成住民是『海歸』華人，另有2,000人排隊等候入住。」杜素珍說。

曾長期旅居美、中，四年前偕妻返台入住養生村的65歲馮先生，太鼓班下課後受訪：「這裡的醫療品質好，生活方便、同學們相處和諧，比想像中來得好。」

「醫療服務，是建立在品牌與信任之上。」洪子仁說。

休閒結合醫療，是新興的旅遊風潮。台灣擁有豐沛的自然生態與人文底蘊，醫界累積豐富的醫療經驗，你可以安排台灣醫療觀光行，在旅程中體驗高品質的健檢、醫美……或接受專業的醫療照護，在迤邐的山海風光中療癒身心靈。