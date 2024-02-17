驚艷，高山之島 他們非到台灣不可的理由

【圖／文．台灣光華雜誌】

專門帶「阿兜仔」在台灣深度旅遊的美籍資深導遊羅雪柔，以台灣山林與原住民文化作為賣點，向外國人介紹台灣。來自德國的音樂家魏樂富、前台灣賓士總裁邁爾肯，還有以都蘭為家的澳洲醫生柯彼得，這些長居台灣的外籍友人，也都曾不約而同表示，格外喜歡台灣的山。台灣的山到底有什麼特別，竟能虜獲他們的心？

倘若搭著飛機從南方返台，可以看見，一路橫亙、高度遠在白雲之上的雄壯山岳，綿延向大海的彼端。

山，是台灣地理最凸出的風景。高達七成的國土均為丘陵與山地，當中還包括了海拔3,952公尺、東北亞第一高峰玉山在內的269座3,000公尺以上的高山。

除了山林資源豐富，台灣的環境，也兼具空間尺度的高度壓縮。好比到東岸，搭船出海，只消半小時，可以看到只會在深海中泅泳的鯨豚，晚上就可以到深山的太魯閣過夜。俗語有句話「近廟欺神」，台灣人不以為意的日常，卻是許多外國人眼中的非常。

台北盆地擁有許多山林資源，擎天崗讓旅客發現台北在都會風光以外的另一面。

亞洲珍藏的祕密

這是由於台灣地質年輕。想像我們在古老大陸的歐洲或者北美，可能連續驅車好幾小時、好幾日，眼前都是雷同的風景。而台灣是經歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓而抬升的海島，加上緯度恰好座落在熱帶、亞熱帶之交，地貌、物種格外多樣，地貌尤其奇峻。

這樣的台灣山景，反倒讓國際旅客感到別開生面的新鮮與深刻。來自捷克、長期定居台灣的跑山選手羅明瑞，因為喜歡山林，在雪霸國家公園擔任長期志工，「台灣的山，很『野』！」羅明瑞解釋：「在歐洲時，我們很輕易都可以走到森林裡，但台灣的山，若沒有步道，往往很難進入。」

也因此，山林，比起小吃、茶、手搖飲、夜市、101、廟宇等台灣代表性的觀光資源，都還更富識別性。尤其，當鄰近國家，有同樣以小吃著稱的香港，以夜市出名的泰國，而廟宇也是華人圈共享的特色──是山，讓台灣能從中脫穎而出。

雖然，對於這樣的優勢，台灣人似乎渾而未覺。部分原因，出於台灣長期實施的封山政策，但作為高山之島、高山之國，隨著2019年11月行政院宣布「山林解禁」，開放許多林道，大幅鬆綁入山限制，加上2020年的Covid-19疫情接踵來到，海外旅遊備受限制，也觸發了台灣人積極向內探索的動力。

可說對內、對外，台灣正在歷經身分重構、建立自我識別的過渡性階段。面貌的蒙昧模糊，別具的神祕感格外富魅力，好似正向那些對台灣帶有好奇的外國人招手。「亞洲珍藏的祕密。」羅雪柔曾推薦這句話，可作為對外宣傳到台旅遊的Slogan。

登山圈人稱「楊大」的楊志明，以山為台灣遞出一張給外國人的名片。

人人都有屬於自己的一條路

因此，不少專營「入境旅客」的旅行社業者一致表示，台灣推觀光，可以以山作為主要賣點。

何以見得？四面環山的台北，是大多數觀光客來到台灣的目的地。平常日的早晨，我們隨著野樵國際旅行社創辦人楊志明的步伐，一路從捷運站出口徒步到象山步道的登山口。

四獸山步道之一的象山，是市民週末健行的熱門選擇，不過平常日的象山很不一樣，登山小徑上充滿了打扮得光鮮亮麗的遊客，沿途可以聽見日、韓、英、法、帶有馬來西亞腔的中文等語言交雜，楊志明說：「倘若帶到馬來西亞華人的團，這裡是他們一定會指定的景點。」

至於遊客們的目標，除了沿途必經的六巨石，能夠遠眺101的觀景平台，更是他們前來的理由。黃昏時刻，還有機會看到外國人結夥，揹著點心、酒水上山，在平台開起了小小Party。

可以說，生活在群山環繞的台北，市民的幸福莫過於此。親民的四獸山步道系統以外，只要有爬山的習慣，人們也會依照居住地連結到鄰近的郊山步道，「南區有貓空的步道系統；士林、天母也有天母古道、陽明山國家公園的步道。」宏祥旅行社總經理郭岱奇談起。

乘著國內登山的熱潮，從中央到地方，政府各級單位紛紛盤點、整合、串聯台灣各地的步道資源。郭岱奇指出，不論你的體能為何，有沒有運動習慣；需求為何，願不願意攜帶裝備、想要一日往返或者多日行程；甚至是特別偏好，想要賞鳥、賞蝶、想登東北亞最高峰、想看冰河地形，甚至是想體驗原住民文化，在山林資源豐富多樣的台灣，「所有的人，都可以找到屬於自己的一條路。」

宏祥旅行社主打商業登山經營入境觀光客已有36年。郭岱奇分析，來台灣的旅客七成都會進台北，而光是台北的地理條件，不論是爬「大山」前的暖身，或者是單純地瀏覽自然風光，台北都有相當多景點，可提供半日到一日的「日歸」行程。

採訪時逢冬季，正是怕熱的歐美旅客來台的旺季。宏祥推出的陽明山一日遊程，日日都爆滿，「客人的回饋也都很正面。」郭岱奇說。光是帶著遊客走訪陽明山經典的冷水坑、擎天崗、小油坑，最後以北投的地熱谷、溫泉博物館等景點作結，就能讓遊客領略有別於都會叢林的台北風光。

板塊的擠壓，加上豐沛溪水的長年切割，有著潔白大理石垂直切面的太魯閣，景觀世界罕有。

古道行腳，發思古之幽情

隨著交通的便捷、資訊互動的頻仍，深度旅遊成為時代趨勢。而在沒有公路、鐵道的時代，擔綱交通重責的古道，成為了近年國內外旅客探訪台灣的熱門方式。淡蘭古道連結了台北、基隆、宜蘭，以秋季蒼茫的芒花聞名，還結合馬偕來台傳教的行腳，頗能引發北美旅客的共鳴。往返新北與宜蘭的哈盆越嶺古道；從烏來直抵桃園拉拉山，往昔為泰雅族狩獵、通婚使用的福巴越嶺古道，除了山野風光，鑲嵌的原住民文化更是引人入勝。

在旅遊產業蕭條的疫情期間，楊志明協助政府規劃及推動多條國家級步道。時常動輒十天、半個月，率團客到尼泊爾、馬來西亞、祕魯爬大山的他，心中的理想，是國際知名的西班牙朝聖之路、日本的熊野古道、香港的麥里浩徑那樣的經典路線。他希望，光是一條路，就可以替台灣向國際遊客，遞出一張亮眼的名片。

其中，必須花上十來天才能走完全程的山海圳綠道，從台南的台江國家公園出發，直攻玉山山頂，紮紮實實地從海拔0公尺開啟，攀升到3,952公尺的台灣之巔，楊志明認為：「放在國際上，是非常有競爭力的一條路。」

另條代表性的「樟之細路」，貫串桃園龍潭與台中東勢間的內山小徑，路程反映著不同先民族群間的互動，以及台灣伐樟煉腦的產業歷史。從清末到日治時期，台灣曾是樟腦產業的重鎮，產製的樟腦經由淡水河送往世界各地，在鼎盛時期，占全球產量的70%，產業的歷史也能引發外國遊客共鳴。

大山，不容錯過的絕景

「你知道嗎？台灣的玉山比富士山還高哦！」這是時常參加國際戶外運動展、旅展的郭岱奇，常掛在嘴邊的一句話。

台灣有哪些國際觀光客不願錯過的名山？指標性的玉山，因享有東北亞第一高峰的美名最富人氣。峻峭的地勢，讓人沿途可以快速欣賞到闊葉林、針闊葉混合林、針葉林到高山寒原帶等林相的快速變化；最後攻頂的200公尺，風化後粉碎性的碎石，尤其罕見。唯一的缺點，山上的排雲山莊，每天只開放24個外籍旅客保留名額，被山友戲稱：「登玉山不難，但要抽中床位很難！」

以冰河圈谷景觀聞名的第二高峰雪山，山系之中包括了賞鳥勝地大雪山；全世界唯二（另一處在義大利），有著雪白大理石切割河床地形，縱深可達800公尺的太魯閣，同樣具特色。

至於大學即加入登山社的楊志明，首推南湖大山。楊志明說，「登山界有句話：『南湖帝王頭』。」可以一次飽覽雄渾山嶽、峭壁、斷崖、奇石、日出、雲海、松林、溪流、瀑布、圈谷等風光的南湖大山，「環境特殊，很難被取代。」

英雄所見略同，楊志明輔以一則小小的歷史典故解說。日治時代，博物學家鹿野忠雄邀請其師田中薰到台灣，田中薰迢迢千里，要求鹿野忠雄必須挑選一座最具代表性的山岳，鹿野忠雄就選擇了南湖大山。而後，兩人在具有「冰河香味」的山中，發現了12個圈谷以及其他冰蝕地形的存在。

「爬南湖大山，先由勝光入山口起步，路上會經過長滿二葉松的松風嶺，可以欣賞針闊葉混合林、針葉林的林相變化。接著，會來到倏然開闊的審馬陣草原，可以飽覽南湖群峰及雪山銀白色的『聖稜線』。再來，抵達有著陡峭石脊的五岩峰，以及冰河遺跡南湖圈谷……」山景的雄渾，寥寥數語，難以深刻領會，勾起人「風聞有你，不如親眼見你」的無限嚮往，「就是非常漂亮啊！」楊志明讚嘆地說。可以見得，短短數日走馬看花的盤桓，哪裡足夠？為了登山而來的團客，行程動輒十天、半個月起跳，更遑論長期居遊的外國旅客。在這裡，有「他們」願意遠道而來的理由。