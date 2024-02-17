好風好浪好迷人 乘風破浪遊台灣

【圖／文．台灣光華雜誌】

對冬天處於寒冷冰雪氣候的歐美、日韓民眾來說，冬天衝浪，是人生中的奢侈。來台灣衝浪，四季皆宜，尤其冬天有東北季風「興風作浪」，更適合衝浪高手來此追浪。享受溫暖的海洋、豐富的美食、熱情的人情味，皆是旅行的日常。

走訪台灣東部座落在海岸山脈山麓上的都蘭，遠眺都蘭山綠意盎然，海闊天高的太平洋有風又有浪。連續第二年來台灣long stay三個月的法國籍Nicolas Postec（以下稱「Nick」），每天在都蘭灣衝浪或玩風浪板，樂此不疲。

衝浪，泡湯，吃火鍋

「世界上很難發現一個地方，同時有很好的風又有很好的浪。」Nick說，他經常在法國富有衝浪文化的比亞里茨、奧瑟格爾衝浪，但是冬天太冷了。然而台灣十月到隔年二月總是有很好的浪，每天都可以衝浪，這真的是一件非常棒的事。

2022年Nick在網路蒐尋衝浪景點，被台東都蘭一家衝浪店的影片所吸引，做好功課後，決定來台灣衝浪。他說：「雖然在世界地圖上很難發現台灣，但從我到台灣的第一天，就感受到台灣人的熱情，在捷運迷路，人們直接帶我到問路點。我不會說中文，卻完全不會迷路。」

從法國空運二個風浪板、一個衝浪板來台，Nick對台東的風與浪讚譽有加：「都蘭的浪非常有一致性，很有力量卻不危險，所以很容易讓自己精進。」

每一天，他起床第一件事，先去7-11喝一杯咖啡，接著就去觀察今日的浪。「浪大就玩衝浪；風大就玩風浪板。」他笑著說：「因為風帆衝浪是衝浪的『表兄弟』嘛！」

去過許多國家衝浪，「台灣的都蘭與西班牙的Canary Islands是他心目中的最佳浪點。」Nick說，台灣幾乎每天都可以衝浪，不像其他國家天氣沒有那麼好，只能「衝三休二」。因為從事十分耗費體力的極限運動，「吃火鍋、到知本、紅葉泡湯，便是回復體力最佳妙方，尤其是藥膳火鍋，非常健康……」Nick邊說還邊露出滿足的表情大笑起來。

「若不是因為要工作，我都想要一直住在台灣。」職業是在瑞士與法國蓋游泳池的Nick，每年安排超過半年時間到世界各地衝浪，他認為，面對頑強多變的風浪，不論順浪或是逆浪都要非常專注，不想未來，不看過去，就在當下。「說來奇怪，追到一個好浪，站在浪上可能只有15秒，但從那15秒得到的快樂卻可以持續2～3個小時。縱使回到岸上，整個人的心彷彿還在海上滑翔著。」

Nick說，衝浪是一種讓身心澄澈的運動，讓人感到滿足，進而享受人生。最重要的是，他在台灣遇見許多愛衝浪的朋友，2023年的衝浪季又來台東long stay三個月的他說：「未來每一年的衝浪季都要來台灣。」

哇軋力共衝浪店每年舉辦的「浪式風浪板節」，吸引全球各地的衝浪客來台齊聚一堂。 （台東浪式風浪板節提供）

旅途中，留下美好回憶的是人

Nick所說的好朋友，就是在台東都蘭開設「哇軋力共」衝浪立槳學校與民宿的Mark Jackson與陳詠憶夫婦。

Mark經營的衝浪店、民宿，以及YouTube頻道，均使用「哇軋力共」這個名字。他解釋道，每一個國家都有常用的口頭禪，例如美國人常說「What’s up, dude?」澳洲人常說「How are you going, mate?」在台灣，講政治、聊天，十分鐘談話裡，可以聽到十句裡夾雜著「Guá kā lí kóng」（我跟你說之意）。這句話有「請聽我說」、「我不同意」等多重意義，很有深度。

20年前從南非到台東教英文的Mark，從長居變成定居台灣，現在可以國語、台語、英語三聲道相互轉換著說。Mark透露：「我在台灣第一個五年，遇到三位可說是人生導師的『麻吉』。」空軍軍人張傑獅教他自由潛水魚獵，每年春節都邀他一起過年；在法院工作的曾映皓教他玩風帆；原住民孔鏘（原名「孔家豪」）教他飛行傘。「我與他們三個像兄弟一樣，也與他們的家人打成一片、『lā-ti-sái』（「抐豬屎」為台灣話，指閒聊打屁之意），讓我完全融入在地生活與文化中，愛上台灣，願意定錨在此。」

因此「人」很重要，他不定期舉辦烤肉派對，連絡新朋友、老朋友，就是希望讓所有來到都蘭的遊客有歸屬感。

Mark Jackson與陳詠憶希望到都蘭的旅客，可以安全享受衝浪、SUP等各式水上活動。 (林旻萱攝)

衝浪是國際語言

每天潛水或是玩風浪板的Mark說，有山有水的都蘭可不只有衝浪。都蘭可以說是台東藝術、原住民文化的一個集散地。近年來，更多的衝浪客與背包客選擇到都蘭旅行與長居。不會衝浪的人也可以選擇立槳、自由潛水、風箏衝浪等活動，現學現玩。「只是認識海洋與水上安全的教育最是重要，如此人人才可以更安心地享受海洋，」Mark 語氣轉為嚴肅地說。

哇軋力共衝浪店從2015年起，每年11月都會舉辦小型的「台東浪式風浪板節」，吸引全球各地的衝浪客來台。帶著沙啞嗓音的Mark說，讓他最感動的是，來自立陶宛、俄國、美國、義大利、蒙古的遊客來過台灣後，過了幾年又再回來，大家已經變成好朋友。

就像喜歡玩衝浪、風浪板的日本人Taiga Ma­tsu­moto，2016年來台灣後，連續七年每年都來台灣long stay一個月。

朋友都稱呼Taiga為Tiger，他在台灣時會在臉書分享：「早上吃了7-11的小籠包或是東河的包子，每天吃都不會膩；很喜歡台灣薑母鴨鍋；今天遇到今年最好的浪等等。」Tiger說，都蘭風很好，浪很大，是全世界玩浪最好的地方。

台東是世界級的衝浪景點

台東金樽港則是群集衝浪高手的浪點。臺東縣政府自2010年起舉辦「臺灣國際衝浪公開賽」，與亞洲國際衝浪組織（ASC）、世界衝浪聯盟（WSL）合作，爭取列入國際衝浪巡迴賽，讓台東成為世界知名的衝浪點。

臺東縣政府觀光遊憩科科長洪婕雅指出，台東海岸從初階的浪到高階的浪都有，除了冬天溫暖，吸引歐美日韓的衝浪客外，職業選手認為台東的浪形「漂亮」，主要是一道一道蓋上來的浪都很完整，較少破浪或只是浪花泡沫，可以讓衝浪者練習許多衝浪動作。

日本即將出戰巴黎奧運的選手松田詩野（Shino Matsuda）就曾盛讚台灣人的熱情，只要稍微一露困惑的表情，就有人出面幫忙；紐西蘭籍的選手薩菲．維特（Saffi Vette）等多位選手，在榕樹下吃東河包子，成為當地日常的風景。

洪婕雅建議，來台東long stay衝浪，泡過冷冷的水，別忘了再前去知本、金崙泡熱熱的湯，還有台東在地的原民特色食物阿拜（即小米粽）、青草茶與米苔目都不要錯過。

Jim年輕時在夏威夷玩SUP。 （Jim Hayes提供）

人生就是衝浪

除了台東，宜蘭烏石港、屏東佳樂水、花蓮豐濱皆可騎乘不同的浪。

在衝浪界小有名氣的花蓮熱浪衝浪棧（Tropical Blends Sports LLC），老闆是來自夏威夷的資深浪人Jim Hayes，他12歲開始衝浪，參加過夏威夷著名的立槳比賽 M2O（The Moloka’i 2 O’ahu Paddleboard World Championships），歷時七小時的划程中，需克服許多驚濤駭浪；也曾駕駛帆船從夏威夷到加州。1978年，他三次跟著衝浪界職業聯盟WSL，在世界知名的衝浪景點巡迴，由他負責拍攝影片。

從1978年即在夏威夷經營衝浪板店，尤其是立板划槳更是賣到全世界，但六年前，Jim決定半退休移居台灣，卻不是為了衝浪。

原來Jim的哥哥25年前在基隆海洋大學教英文、退休後就定居花蓮。哥哥多次邀他來台，年輕時的Jim工作忙碌，一有空，只會到中南美洲例如瓜地馬拉等有名的衝浪點去衝浪。

幾乎全年無休的Jim，發現夏威夷愈來愈多人擁入，交通異常壅塞，加上生活物價也變得高不可攀，「就像一個小洛杉磯，而不是我的家鄉檀香山。」他不禁提高聲量地抱怨著。

能操一口西班牙語的Jim，原本計劃退休後，與好友一起搬到厄瓜多的豪宅區，但考慮太太不會講西班牙語而作罷。有哥哥在台灣，Jim認為，夏威夷有大量的亞洲人，因而台灣的亞洲氛圍讓他感到十分親切，加上治安很好，2018年決定到台灣定居。

只要能在海裡

身為資深浪人，Jim認為，除了颱風天前後，與夏威夷日落海灘、或是以大浪、管浪著稱的Pipeline相比，台灣的浪簡直是小巫見大巫。

既然浪小，為何移居台灣？Jim解釋：「我在全球衝浪的中心（指夏威夷）衝了40多年的浪，現在不求衝大浪，只要能常常泡在海裡。而且我70歲了，肩膀不如以前強壯，但立槳沖浪（SUP）還勝任有餘。」他再強調，台灣很多美麗的海岸就像夏威夷，浪雖不大，卻更適合玩立槳沖浪。

「台灣具有國際衝浪點必備的三個條件，就是溫暖的海浪、熱情的人們、可口的美食。」擅長設計衝浪舵的Jim，更看好台灣是一個衝浪的新興市場。「我希望累積了50年衝浪的經驗與專業，不管是在技術上、知識上、或是設備上，幫助花蓮等地的衝浪團體。」Jim說。

他希望在台灣推廣趴板衝浪（Body­board­ing），因為設備較便宜、安全，並且更好學。他的店樓上有房間，可以接待從各地來的衝浪客。

如果搭乘時光機，他認為人生最美的時光，是1970～1980年的夏威夷。Jim說：「台灣就像那個時候的夏威夷，沒有過度發展，衝浪客都非常友善，願意傾聽彼此，了解彼此。」

他舉例，學中文對他來說很困難，例如中文的「鑰匙」跟「要死」聽起來很像，但不會中文，卻完全不會妨礙他與衝浪客的溝通。他的太太Tisha是廚藝高手，一樣不會中文的她，現在到花蓮市場買菜、買肉，就像在夏威夷一樣，因為每一位攤販都知道她來自夏威夷，不會說中文，縱使比手畫腳也會熱心地幫助她。「台灣水果種類豐富，可以說比夏威夷好上十倍，她尤其喜歡夏威夷沒有的百香果。」Tisha說。

Jim願意花時間與衝浪愛好者交流。 (林旻萱攝)

這裡實在太棒了！

訪問時，來自德國柏林的Jan Luo，因為台灣的豔陽，上門向Jim尋求防曬乳液與衝浪的諮詢。

這是Jan第二次來台灣long stay四到五周，他說：「這裡實在太棒了，柏林近幾年因為氣候變遷總是下雨，冬天又冷，台灣的冬天對我來說，實在是溫暖。」Jan去過台灣許多地方，但最喜歡花蓮，他說，除了衝浪，台灣具有很好的基礎設施可以騎腳踏車，他甚至在台灣買了一輛腳踏車。

如同Jan提及的連接鯉魚潭及七星潭的花蓮兩潭自行車道，沿著太平洋騎乘，讓人心曠神怡。花蓮縣長徐臻蔚更是推薦：「花蓮是世界上少數十分鐘就可以到達大山大海的城市，」花蓮豐濱鄉的磯崎海水浴場、北濱公園及花蓮港堤外沙灘等，是在遠山環繞的衝浪天堂。除了衝浪，還有20條山海步道，不要忘了品嚐在地有機稻米、蜜香紅茶、原民慢食等在地美味料理，世界旅人都可在此找到屬於自己的頻率。

說到此，心動了嗎？如果你正規劃一～三個月的衝浪長假，不妨到台灣追浪，好好感受溫暖的湧浪與海洋的節奏。