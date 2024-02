好風好浪好迷人 乘風破浪遊台灣

【圖/文.台灣光華雜誌】

對冬天處於寒冷冰雪氣候的歐美、日韓民眾來說,冬天衝浪,是人生中的奢侈。來台灣衝浪,四季皆宜,尤其冬天有東北季風「興風作浪」,更適合衝浪高手來此追浪。享受溫暖的海洋、豐富的美食、熱情的人情味,皆是旅行的日常。

走訪台灣東部座落在海岸山脈山麓上的都蘭,遠眺都蘭山綠意盎然,海闊天高的太平洋有風又有浪。連續第二年來台灣long stay三個月的法國籍Nicolas Postec(以下稱「Nick」),每天在都蘭灣衝浪或玩風浪板,樂此不疲。

衝浪,泡湯,吃火鍋

「世界上很難發現一個地方,同時有很好的風又有很好的浪。」Nick說,他經常在法國富有衝浪文化的比亞里茨、奧瑟格爾衝浪,但是冬天太冷了。然而台灣十月到隔年二月總是有很好的浪,每天都可以衝浪,這真的是一件非常棒的事。

2022年Nick在網路蒐尋衝浪景點,被台東都蘭一家衝浪店的影片所吸引,做好功課後,決定來台灣衝浪。他說:「雖然在世界地圖上很難發現台灣,但從我到台灣的第一天,就感受到台灣人的熱情,在捷運迷路,人們直接帶我到問路點。我不會說中文,卻完全不會迷路。」

從法國空運二個風浪板、一個衝浪板來台,Nick對台東的風與浪讚譽有加:「都蘭的浪非常有一致性,很有力量卻不危險,所以很容易讓自己精進。」

每一天,他起床第一件事,先去7-11喝一杯咖啡,接著就去觀察今日的浪。「浪大就玩衝浪;風大就玩風浪板。」他笑著說:「因為風帆衝浪是衝浪的『表兄弟』嘛!」

去過許多國家衝浪,「台灣的都蘭與西班牙的Canary Islands是他心目中的最佳浪點。」Nick說,台灣幾乎每天都可以衝浪,不像其他國家天氣沒有那麼好,只能「衝三休二」。因為從事十分耗費體力的極限運動,「吃火鍋、到知本、紅葉泡湯,便是回復體力最佳妙方,尤其是藥膳火鍋,非常健康……」Nick邊說還邊露出滿足的表情大笑起來。

「若不是因為要工作,我都想要一直住在台灣。」職業是在瑞士與法國蓋游泳池的Nick,每年安排超過半年時間到世界各地衝浪,他認為,面對頑強多變的風浪,不論順浪或是逆浪都要非常專注,不想未來,不看過去,就在當下。「說來奇怪,追到一個好浪,站在浪上可能只有15秒,但從那15秒得到的快樂卻可以持續2~3個小時。縱使回到岸上,整個人的心彷彿還在海上滑翔著。」

Nick說,衝浪是一種讓身心澄澈的運動,讓人感到滿足,進而享受人生。最重要的是,他在台灣遇見許多愛衝浪的朋友,2023年的衝浪季又來台東long stay三個月的他說:「未來每一年的衝浪季都要來台灣。」

哇軋力共衝浪店每年舉辦的「浪式風浪板節」,吸引全球各地的衝浪客來台齊聚一堂。 (台東浪式風浪板節提供)

旅途中,留下美好回憶的是人

Nick所說的好朋友,就是在台東都蘭開設「哇軋力共」衝浪立槳學校與民宿的Mark Jackson與陳詠憶夫婦。

Mark經營的衝浪店、民宿,以及YouTube頻道,均使用「哇軋力共」這個名字。他解釋道,每一個國家都有常用的口頭禪,例如美國人常說「What’s up, dude?」澳洲人常說「How are you going, mate?」在台灣,講政治、聊天,十分鐘談話裡,可以聽到十句裡夾雜著「Guá kā lí kóng」(我跟你說之意)。這句話有「請聽我說」、「我不同意」等多重意義,很有深度。

20年前從南非到台東教英文的Mark,從長居變成定居台灣,現在可以國語、台語、英語三聲道相互轉換著說。Mark透露:「我在台灣第一個五年,遇到三位可說是人生導師的『麻吉』。」空軍軍人張傑獅教他自由潛水魚獵,每年春節都邀他一起過年;在法院工作的曾映皓教他玩風帆;原住民孔鏘(原名「孔家豪」)教他飛行傘。「我與他們三個像兄弟一樣,也與他們的家人打成一片、『lā-ti-sái』(「抐豬屎」為台灣話,指閒聊打屁之意),讓我完全融入在地生活與文化中,愛上台灣,願意定錨在此。」

因此「人」很重要,他不定期舉辦烤肉派對,連絡新朋友、老朋友,就是希望讓所有來到都蘭的遊客有歸屬感。

Mark Jackson與陳詠憶希望到都蘭的旅客,可以安全享受衝浪、SUP等各式水上活動。 (林旻萱攝)

衝浪是國際語言

每天潛水或是玩風浪板的Mark說,有山有水的都蘭可不只有衝浪。都蘭可以說是台東藝術、原住民文化的一個集散地。近年來,更多的衝浪客與背包客選擇到都蘭旅行與長居。不會衝浪的人也可以選擇立槳、自由潛水、風箏衝浪等活動,現學現玩。「只是認識海洋與水上安全的教育最是重要,如此人人才可以更安心地享受海洋,」Mark 語氣轉為嚴肅地說。

哇軋力共衝浪店從2015年起,每年11月都會舉辦小型的「台東浪式風浪板節」,吸引全球各地的衝浪客來台。帶著沙啞嗓音的Mark說,讓他最感動的是,來自立陶宛、俄國、美國、義大利、蒙古的遊客來過台灣後,過了幾年又再回來,大家已經變成好朋友。

就像喜歡玩衝浪、風浪板的日本人Taiga Ma­tsu­moto,2016年來台灣後,連續七年每年都來台灣long stay一個月。

朋友都稱呼Taiga為Tiger,他在台灣時會在臉書分享:「早上吃了7-11的小籠包或是東河的包子,每天吃都不會膩;很喜歡台灣薑母鴨鍋;今天遇到今年最好的浪等等。」Tiger說,都蘭風很好,浪很大,是全世界玩浪最好的地方。

台東是世界級的衝浪景點

台東金樽港則是群集衝浪高手的浪點。臺東縣政府自2010年起舉辦「臺灣國際衝浪公開賽」,與亞洲國際衝浪組織(ASC)、世界衝浪聯盟(WSL)合作,爭取列入國際衝浪巡迴賽,讓台東成為世界知名的衝浪點。

臺東縣政府觀光遊憩科科長洪婕雅指出,台東海岸從初階的浪到高階的浪都有,除了冬天溫暖,吸引歐美日韓的衝浪客外,職業選手認為台東的浪形「漂亮」,主要是一道一道蓋上來的浪都很完整,較少破浪或只是浪花泡沫,可以讓衝浪者練習許多衝浪動作。

日本即將出戰巴黎奧運的選手松田詩野(Shino Matsuda)就曾盛讚台灣人的熱情,只要稍微一露困惑的表情,就有人出面幫忙;紐西蘭籍的選手薩菲.維特(Saffi Vette)等多位選手,在榕樹下吃東河包子,成為當地日常的風景。

洪婕雅建議,來台東long stay衝浪,泡過冷冷的水,別忘了再前去知本、金崙泡熱熱的湯,還有台東在地的原民特色食物阿拜(即小米粽)、青草茶與米苔目都不要錯過。

Jim年輕時在夏威夷玩SUP。 (Jim Hayes提供)

人生就是衝浪

除了台東,宜蘭烏石港、屏東佳樂水、花蓮豐濱皆可騎乘不同的浪。

在衝浪界小有名氣的花蓮熱浪衝浪棧(Tropical Blends Sports LLC),老闆是來自夏威夷的資深浪人Jim Hayes,他12歲開始衝浪,參加過夏威夷著名的立槳比賽 M2O(The Moloka’i 2 O’ahu Paddleboard World Championships),歷時七小時的划程中,需克服許多驚濤駭浪;也曾駕駛帆船從夏威夷到加州。1978年,他三次跟著衝浪界職業聯盟WSL,在世界知名的衝浪景點巡迴,由他負責拍攝影片。

從1978年即在夏威夷經營衝浪板店,尤其是立板划槳更是賣到全世界,但六年前,Jim決定半退休移居台灣,卻不是為了衝浪。

原來Jim的哥哥25年前在基隆海洋大學教英文、退休後就定居花蓮。哥哥多次邀他來台,年輕時的Jim工作忙碌,一有空,只會到中南美洲例如瓜地馬拉等有名的衝浪點去衝浪。

幾乎全年無休的Jim,發現夏威夷愈來愈多人擁入,交通異常壅塞,加上生活物價也變得高不可攀,「就像一個小洛杉磯,而不是我的家鄉檀香山。」他不禁提高聲量地抱怨著。

能操一口西班牙語的Jim,原本計劃退休後,與好友一起搬到厄瓜多的豪宅區,但考慮太太不會講西班牙語而作罷。有哥哥在台灣,Jim認為,夏威夷有大量的亞洲人,因而台灣的亞洲氛圍讓他感到十分親切,加上治安很好,2018年決定到台灣定居。

只要能在海裡

身為資深浪人,Jim認為,除了颱風天前後,與夏威夷日落海灘、或是以大浪、管浪著稱的Pipeline相比,台灣的浪簡直是小巫見大巫。

既然浪小,為何移居台灣?Jim解釋:「我在全球衝浪的中心(指夏威夷)衝了40多年的浪,現在不求衝大浪,只要能常常泡在海裡。而且我70歲了,肩膀不如以前強壯,但立槳沖浪(SUP)還勝任有餘。」他再強調,台灣很多美麗的海岸就像夏威夷,浪雖不大,卻更適合玩立槳沖浪。

「台灣具有國際衝浪點必備的三個條件,就是溫暖的海浪、熱情的人們、可口的美食。」擅長設計衝浪舵的Jim,更看好台灣是一個衝浪的新興市場。「我希望累積了50年衝浪的經驗與專業,不管是在技術上、知識上、或是設備上,幫助花蓮等地的衝浪團體。」Jim說。

他希望在台灣推廣趴板衝浪(Body­board­ing),因為設備較便宜、安全,並且更好學。他的店樓上有房間,可以接待從各地來的衝浪客。

如果搭乘時光機,他認為人生最美的時光,是1970~1980年的夏威夷。Jim說:「台灣就像那個時候的夏威夷,沒有過度發展,衝浪客都非常友善,願意傾聽彼此,了解彼此。」

他舉例,學中文對他來說很困難,例如中文的「鑰匙」跟「要死」聽起來很像,但不會中文,卻完全不會妨礙他與衝浪客的溝通。他的太太Tisha是廚藝高手,一樣不會中文的她,現在到花蓮市場買菜、買肉,就像在夏威夷一樣,因為每一位攤販都知道她來自夏威夷,不會說中文,縱使比手畫腳也會熱心地幫助她。「台灣水果種類豐富,可以說比夏威夷好上十倍,她尤其喜歡夏威夷沒有的百香果。」Tisha說。

Jim願意花時間與衝浪愛好者交流。 (林旻萱攝)

這裡實在太棒了!

訪問時,來自德國柏林的Jan Luo,因為台灣的豔陽,上門向Jim尋求防曬乳液與衝浪的諮詢。

這是Jan第二次來台灣long stay四到五周,他說:「這裡實在太棒了,柏林近幾年因為氣候變遷總是下雨,冬天又冷,台灣的冬天對我來說,實在是溫暖。」Jan去過台灣許多地方,但最喜歡花蓮,他說,除了衝浪,台灣具有很好的基礎設施可以騎腳踏車,他甚至在台灣買了一輛腳踏車。

如同Jan提及的連接鯉魚潭及七星潭的花蓮兩潭自行車道,沿著太平洋騎乘,讓人心曠神怡。花蓮縣長徐臻蔚更是推薦:「花蓮是世界上少數十分鐘就可以到達大山大海的城市,」花蓮豐濱鄉的磯崎海水浴場、北濱公園及花蓮港堤外沙灘等,是在遠山環繞的衝浪天堂。除了衝浪,還有20條山海步道,不要忘了品嚐在地有機稻米、蜜香紅茶、原民慢食等在地美味料理,世界旅人都可在此找到屬於自己的頻率。

說到此,心動了嗎?如果你正規劃一~三個月的衝浪長假,不妨到台灣追浪,好好感受溫暖的湧浪與海洋的節奏。