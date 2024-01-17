威士忌裡的台灣味 噶瑪蘭＋OMAR

【圖／文．台灣光華雜誌】

美國影集《金融戰爭》裡，劇中的女演員Maggie Siff喝了噶瑪蘭Vinho 葡萄酒桶威士忌後，發出「Wow～」的讚嘆聲，男演員Paul Giamatti對她說：「沒錯吧！現在台灣的酒做得比蘇格蘭好。」

天氣清朗，蘭陽平原映照著層層山巒。位於宜蘭縣員山鄉的噶瑪蘭酒廠遊客如織，近一年來湧入不少韓國遊客，原來韓國「防彈少年團」的隊長RM，在一個脫口秀《SUCHWITA》節目中推薦「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」，引發韓國旅客的造訪風潮。

噶瑪蘭酒廠自2008年推出第一瓶台灣本土釀造的威士忌以後，截至2023年為止，總共在全球各類威士忌競賽中，囊括了798面金牌；年產量1,000萬瓶，名列世界前十大單一麥芽威士忌酒廠，銷往世界60多個國家及地區。

究竟這不到20年歷史的酒廠做對了什麼，讓世界因品酩台味威士忌而認識台灣？

噶瑪蘭烈酒研究所主任楊順清認為：「你只要喜歡它，它就是屬於你最好的威士忌。」

找對了人，一炮而紅

金車集團創辦人李添財2005年創設威士忌酒廠時，外界並不看好，內部更是亂成一團，高薪聘請來的兩位蘇格蘭威士忌專家，無法拿捏台灣不同於蘇格蘭的氣候環境與釀造條件，對於從磨麥、糖化、發酵到蒸餾的過程與參數，眾說紛紜，莫衷一是。

直到擁有生物與化學博士的蘇格蘭籍顧問Jim Swan的到來，有「威士忌界愛因斯坦」之稱的Jim Swan，針對台灣特殊的氣候、環境，重新調整製程參數與定位。

2006年與Jim Swan同一天報到的噶瑪蘭酒廠資深調酒師楊順清用「撥亂反正」來形容Jim Swan的貢獻。四年後，從海外傳來一個令人振奮的消息，開啟了噶瑪蘭威士忌在全球威士忌競賽中「獎」不停的序幕。

這個消息是英國泰晤士報刊登台灣噶瑪蘭單一麥芽威士忌，在蘇格蘭一項由威士忌鑑賞家進行的「伯恩斯之夜」（Burns Night）」盲測中，以黑馬之姿，打敗三家蘇格蘭與一家英格蘭威士忌，榮獲冠軍。亞熱帶台灣也能釀出好威士忌，2010年麥芽威士忌年鑑（Malt Whisky Year Book）將台灣列入世界威士忌產區。

找對方法，不斷得獎

選用形似台北101大樓瓶身的噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌，至少在波本、雪莉橡木桶熟成滿四年以上，富有亞熱帶芒果、青蘋果、櫻桃的水果香，自2014年至2020年拿到29項威士忌競賽的金牌，名副其實成為噶瑪蘭酒廠的「金」字招牌。

身兼烈酒研究所主任、首席化學分析師的楊順清反問道：「你知道設備、原料、製程、風土、職人，那一個因素最重要嗎？」答案是每一個環節都重要。

他指出，現今每年各項威士忌大賽無年分的類別中，噶瑪蘭威士忌由於富含濃郁果香、熟成度夠，縱使在盲測的情況下，評審都能斷定是噶瑪蘭威士忌酒廠，得獎已是常態。再加上因為台灣位於亞熱帶，熟成速度是蘇格蘭的三倍，很難掩蓋「來自台灣」的風味。

不論是主打原酒的單一風格，或是調配工藝的創作，針對普飲、收藏等不同的市場，噶瑪蘭威士忌酒廠至今已有30款酒上市。

「你只要喜歡它，它就是屬於你最好的威士忌。」自認是「酒鬼等級」的楊順清，推薦原汁原味的波本原酒（Cask strength），雖是高達58.6%的酒精強度，由於口感圓潤，甜感的感受度更強，成為他平時在家心血來潮小酌，或是與朋友小聚的基本配備。

如果心情不好想喝酒呢？「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒 KAVALAN Highball」這罐以經典單一麥芽威士忌為基底，強調辛口的威士忌調酒，楊順清開玩笑地說：「真的會愈喝愈辛酸。」特別的是，這罐調酒在日本賣得特別好，可能是日本人壓力太大了，喜歡這種酒感強、氣泡感很重，回甘辛口的酒。

楊順清透露，當年他提親的時候，則是帶著Oloroso雪莉桶威士忌原酒。「亞熱帶氣候很能展現雪莉桶中帶著太妃糖、果乾等風味的個性，加上台灣人很喜歡雪莉桶厚重的風格，拿來送禮，大氣、好看、又擱紅！」

「威士忌實驗室」（WHISKY LAB），讓遊客聞香、試飲，寫下試飲筆記後，可自行調配自己喜歡風味的威士忌。

展現製酒工藝，行銷各國

金車總經理李玉鼎有一句名言：「樹與樹的距離是風，人與人的距離是酒。」開發團隊銜他之命，開發下一世代經典款，「層豐雪莉三桶」便應運而生。楊順清說，開發過程中，就廠內七種不同的雪莉桶原酒進行調配，經過長達一年多的測試，終於勾兌出以Oloroso雪莉桶威士忌為主軸，加入甜雪莉代表的PX（Pedro Ximénez）桶及Moscatel桶，呈現多層次、豐郁口感，適合不同場合，餐前或餐後品酩的百搭款，亦展現噶瑪蘭酒廠的創作理念。

疫情解封，國內外旅遊逐漸回溫，噶瑪蘭酒廠自2019年開園至今已吸引超過1,000萬入園人次，尤其是可自行DIY，調配自己喜歡風味的「威士忌實驗室」（WHISKY LAB），吸引各國喜歡威士忌的遊客，一探台灣威士忌的多樣風味。

為應付行銷60多國的通路訂單，尤其是機場免稅店訂單爆增，其中又以歐洲、美國、韓國與中國名列前茅。金車噶瑪蘭酒廠目前正在興建熟成三廠，預計2024年完工，希望未來讓全球更多人品嚐台灣威士忌的味道。

南投酒廠入口處明顯的威士忌酒瓶，上面坐著「抽稅的天使」。

「浴火重生」這四個字，恰足以形容台灣菸酒公司南投酒廠，從921大地震的重創中東山再起；而浴火重生後的鳳凰，便是在全球六大威士忌競賽中囊括許多大獎的「OMAR威士忌」。

中台灣的暖陽照著南投酒廠二層樓高的橡木桶品酒室閃閃發亮，比人高的威士忌酒瓶上坐著「抽稅的天使」，引發威士忌愛好者會心的一笑。造訪此酒廠，除了品飲全球獨一無二的荔枝、柳丁風味威士忌外，也可以進行全台唯一從橡木桶取酒的桶邊品飲體驗。

天使抽稅（Angel’s share）指威士忌藏放於橡木桶中，水與酒精會通過桶材蒸發，古時民智未開，以為是被天使喝掉，故稱為「天使抽稅」。在蘇格蘭，每桶儲酒量的損失約為1.5～3%；台灣由於潮溼，天使抽稅「稅率」為蘇格蘭的3倍左右，戲稱台灣的天使比較會喝。在台灣由於熟成速度快，一般在蘇格蘭12年才能裝瓶的威士忌，在台灣約4年即可裝瓶。

OMAR威士忌品牌大使余政彥，每年約要主講150場品酒會。

逆境轉身，風土優勢

1999年921大地震重創南投酒廠，六棟儲酒庫全部付之一炬。由於儲酒庫裡全是酒精，消防員無力救火，包括窖藏20～30年的白蘭地，任其燒了三天三夜，總損失達台幣40億元。

南投酒廠設立的初衷，原是為了照顧台灣的果農，利用生產過剩的水果來釀白蘭地與葡萄酒。

原本即有生產蘇格蘭調和威士忌的南投酒廠，為了彌補原酒的不足，2008年投入威士忌麥芽工廠的生產線，由台灣第一位去蘇格蘭學蒸餾學的前廠長林錦淡，調整參數，作出原酒威士忌。

南投酒廠將自家蒸餾的威士忌品牌，以蘇格蘭的蓋雅古語 OMAR 命名，意指「琥珀」。歷經許多的實驗與測試，2015年推出全世界第一支，也是全球唯一酒廠釀造的「荔枝酒單一純麥威士忌」，正是累積40多年釀造水果酒的經驗與優勢，首發款上市當天即搶購一空。

OMAR威士忌品牌大使余政彥指出，這支充滿台灣水果風味的荔枝酒威士忌，使用彰化芬園黑葉荔枝，分別用浸漬、發酵方式釀造酒精度12% 荔枝酒，再加入白蘭地提高酒精度，用荔枝促熟酒去養橡木桶一至兩年，再放入已熟成四年波本桶威士忌去過桶一至兩年，尾韻可啜飲出新鮮荔枝的香氣。

就地採購信義鄉的梅子、中寮鄉的柳丁、彰化二林葡萄等在地農產，以養桶、過桶的方式，陸續推出的梅子、柳丁、黑后葡萄風味桶原酒威士忌，還有全球第一支以桂花酒桶過桶的威士忌，成為OMAR威士忌的一大特色，不只得到許多「台威迷」（「台灣威士忌」的簡稱）的共鳴，尤其吸引日本品茗者的喜愛，展現了台灣獨特且無可取代的風土韻味。

水果威士忌正是把台灣的風土與水果王國的特色，裝入酒中。

這些風味桶威士忌的上市，背後卻是一連串失敗實驗所換來的成果。從頭即參與OMAR誕生的余政彥說：「芒果、鳳梨、百香果等富有強烈果香味的水果，以及柑橘體系，我們全都做過，但大多以失敗告終，因為過桶後很難留住新鮮的果香味。」

為了做出獨一無二代表台灣的威士忌，酒廠研發人員抱著「不設限」理念，余政彥認為：「大量實驗是讓我們品牌成長，走出全新之路的唯一方法。」南投酒廠甚至與台大森林系合作，以台灣特有木頭取代橡木進行酒桶實驗，包括整合台灣菸酒公司旗下酒廠的酒桶也在實驗之列，例如以紅露酒、紹興酒、高梁酒來過桶，只是紹興酒過桶後出現奇特的醬香味，不用說，又是一次失敗的經驗。

唯一成功的是IPA啤酒桶威士忌原酒，特別請烏日啤酒廠開發精釀啤酒桶過桶後，拿來釀威士忌，聞起來有啤酒花的香氣，但喝起來是威士忌，台啤加台威，台味十足。

台灣多地震，價值二億元、按類似梯形矩陣排列的Solera1918雪莉桶，只靠枕木支撐，會不會倒？答案是，當2015年西班牙酒廠主人親自到台灣擺上去，還原每一個在西班牙枕木的位置，擺完後，就沒有人敢更動了。

鎮廠之寶，奇貨可居

一個新品牌打知名度，最好的辦法就是參賽得獎，為了出國比賽拿獎，南投酒廠特地成立十人的品評小組，研究每場競賽歷年得獎的紀錄、評審的喜好，先從每年裝桶3,000顆橡木桶中，選出600桶高年份的威士忌，再選出前三名參賽。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加ISC、SFWSC、MMA、IWSC、WWA及CMB等多項國際酒類競賽，已獲超過200面獎牌，在全球威士忌版圖中搶占一席之地。

造訪南投酒廠，莫錯過一面市價超過二億元的橡木桶牆，這裡存放著標榜自1918年Solera系統PX雪莉桶的威士忌。

每年主講上百場品酒會、酒展的余政彥解釋，Solera System是釀造雪莉酒的一種陳釀方式，就像台灣製作老滷汁的概念。Solera1918即是自西元1918年，使用高糖度Pedro Ximénez葡萄品種釀的PX雪莉酒，不斷陳釀的系統。

由於全球珍稀雪莉桶愈來愈少，2015年台灣菸酒公司從虎視眈眈的蘇格蘭酒商的競爭中脫穎而出，自創建近300年歷史的西班牙金三角雪莉酒產區酒莊Ximénez-Spínola，買進了整套珍稀的雪莉酒桶，據說是因為莊主有一位台灣媳婦，「有關係就沒有關係」。

這套奇貨可居的雪莉酒桶，裡面裝的是南投酒廠2008年開發產線時第一年蒸餾的威士忌。由於「天使抽稅」的原因，每年桶內的水位都在下降。2018年開始挑出四桶橡木桶，以水晶瓶裝瓶，每桶可以裝入250瓶威士忌原酒，每瓶定價10,000元；2023年一桶僅能裝200瓶，瓶身則與台灣畫家馬白水的《太魯閣之美》、《墾丁》、《南海岸》、《美濃鄉村人家》聯名，深具收藏及投資價值，目前一組四瓶市價預 計將超過八萬元，而且都是尚未上市就預購一空。

看好全球威士忌的市場，台灣菸酒公司正斥資13億元興建二棟尖塔造型的威士忌酒堡，屆時可存放三萬顆橡木桶，還有微型博物館在內的威士忌工廠，讓消費者可以進行五感體驗，預計2025年完工，屆時可以讓更多的「台威迷」品酩深具台灣風土的好酒陳釀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康