因港口而生 新舊兼容的鹽埕風華

【圖／文．台灣光華雜誌】

鹽埕，從地方的曬鹽場，在日治時期都市規劃下，躍升為高雄第一的「盛場」（さかりば）；戰後又成為舶來品交易與接觸美國文化的窗口。鹽埕的發展有許多因緣際會，但是都離不開與高雄港的連繫。

拜訪《高雄港都首部曲：哈瑪星》、《高雄第一盛場：鹽埕風》的作者李文環，他開門見山點出：「高雄市兩個主要街區——哈瑪星和鹽埕區，是由日本政府一手打造出來的；今日高雄的基礎也是日本時代奠定下來的。」

李文環從經濟觀點爬梳，論述鹽埕從鹽田搖身一變成為高雄最繁華鬧區的過程。 (林旻萱攝)

日本人一手打造的街區

高雄港舊稱「打狗港」，因天津條約開港，而躍上了國際舞台。甲午戰後，台灣成為日本殖民地，考量運送重要資源（如樟腦、糖、米）至日本的交通方式，鐵道與港口成為首選。縱貫鐵道從北一路鋪設到打狗港驛（今「舊打狗驛故事館」），並且疏濬港口，取其淤砂填海造陸成了今日的哈瑪星。「打狗港驛1900年通車，填海造陸首期工程在1905年完成，其後港口貿易穩定成長， 1907年打狗港的貿易就超過安平港。」李文環回溯高雄的發展。

港口帶來的利潤，使總督府迅速開展第二期的築港計畫（1908～1945），哈瑪星發展漸趨飽和，鄰近的鹽埕成了首選，碼頭、倉庫及新市街等用地需求，使鹽埕轉型變身為新式街區。

李文環要我們回想，早期的輪船都是散裝貨輪，出口的砂糖、稻穀，皆以麻袋打包，分批由碼頭工人搬運裝卸，需求大量勞力，帶來工作機會，吸納了大批的移民入住。這些勞動力多來自鄰近的澎湖，當地的漁民逢秋冬季就因東北季風吹拂無法出海捕魚，選擇就近到打狗打工，時間一久，移工變定居，高雄的移民以澎湖最多。日後返鄉的鹽埕子弟邱承漢回想，小時候餐廳會取名望安或七美海產店，會吃南瓜米粉和長條狀的澎湖絲瓜，這一點都不違和，都與澎湖來的移民相關，也成為日後追尋歷史的線索。

再者則是船員，李文環引用數據，在高雄一期築港完成時（1912年），一年至少有150艘船進出，一艘船約有40～50名船員，到了1920年之後，一年至少有600多艘船進港，隨之而來的船員少說上萬人。做為港口發展的主要人力，李文環補充說明，不要小看船員和搬運工的消費力，他們薪水優渥，但要紓解工作的壓力和海上生活的寂寥，上岸後縱情在酒家等聲色場所或是提供娛樂的劇場，成了鹽埕發展初期產業的主力，也開發了特殊的市場需求。

瀨南街上葉太太的「織補」，是鹽埕還碩果僅存的壁攤之一。因應過度的商場人潮而產生的壁攤，利用騎樓、巷道的畸零地做生意，不難想見當年鹽埕人潮的門庭若市。 (林旻萱攝)

盛場時代來臨

以往史學家多從「生產」角度論述地方史，但李文環認為鹽埕更適合從「消費」的角度觀察。拿哈瑪星和鹽埕兩地來說，專精於經濟史的李文環從戶籍資料來佐證，哈瑪星的銀行多、海運業多、漁業多，鹽埕則是百貨業多、餐飲業多、劇場多和休閒娛樂業多，「哈瑪星是政治經濟中心，鹽埕則是被塑造成消費服務的地方。」

他再援引日本學者沖浦和光對「盛場」的論述：「盛場是指結合了特殊行業、服務業、百貨消費業等等，提供服務和娛樂的街區。」港口為鹽埕帶來了人力與商機，除了日常物質的消費外，特殊的聲色場所應聲發展，又有提供大眾娛樂的劇場林立，接續帶動了料理店、百貨店及相關商店的聚集。

李文環爬梳了史料，從現代化的飲食、多樣化的休閒和華麗的百貨數個面向論述鹽埕「盛場」的樣貌。港口發展帶起市街人口成長，促成新式的公設市場出現；飲食一條街的出現，是外食文化及休閒飲食的指標；專賣和菓子的菓子屋，都展現了當時文化的豐富度。還有重視空間展演的酒樓、料理屋的門庭若市，讓吃食不只是果腹，更進入文化的層面，昭示這城市是如何走在時代的前端。

咖啡——跟著生活情調走入了1930年代的高雄，多數咖啡館聚集在鹽埕區，全盛時期有21家之多。日治時期有四座劇場座落鹽埕：高雄劇場、金鵄館、鹽埕座、昭和館，影音娛樂帶動餐飲、流行消費。鹽埕町曾被譽為「高雄市的銀座」，而鹽埕還真有一棟建築以「銀座」命名，「高雄銀座」（今「國際商場」）是一座使人目眩神迷的商品街。高雄第一家百貨公司——吉井百貨1938年開幕，在地人暱稱「五層樓仔」，和台北的菊元、台南林百貨並稱日治時代三大百貨；李文環提出數據，從高雄設市（1924年）至吉井百貨開幕，短短14年，生活用品及百貨店家的數量遽增為505家，更是將鹽埕推向消費的高峰。

遙想街區當年的榮景，「叁捌地方生活」創辦人邱承漢形容：「當年的鹽埕，就是現在的台北信義區。」

昔日拆船業從遊輪拆卸下來的物品包羅了生活的日常所需，連留聲機、黑膠唱盤都有。 (林旻萱攝)

拆船古董店裡的無奇不有

拆船業則是鹽埕歷史上的一個小插曲。李文環再聊起，二戰後，高雄港沈船遍佈，當時政府允許民間打撈拆解轉售獲利，船隻被解體後的各種鐵料、機件、廢五金等，再轉售給不同的需求者，這成為高雄拆船業的源頭；其後業者看好拆船的利潤，又從國外進口報廢船隻，拆船業在高雄繁榮了20多年；唯拆船的工安問題與環境汙染問題，讓政府收回拆船碼頭，拆船業在1980年代從巔峰走向沒落。

老一輩的人會記得公園路上一整條的五金街，是拆船業衍生的周邊榮景；如今要再憶起拆船業那段光景，我們拜訪位在愛河岸邊經營「航海古董商行」的收藏家黃道明。探進店裡，堆積如山的古董僅留下一處走道空間，「我做這一行已經50多年了」，黃道明說，在他的收藏裡，最罕見的就是天文鐘和六分儀，他取出一個木盒，是1898年的天文鐘，「以前沒有GPS，船要出港的時候，要使用天文鐘和六分儀，校正航線是否偏離。」

經營古董買賣，要博古通今，問黃道明怎麼能知曉這麼多事情，「很多是客人教我的；當年，客戶會先來電報，註明要船上的家具或是儀器等，我就去找拆船的老闆交涉，有時候老闆不懂貨，隨便出售，就像一場賭注。」

拆船業光景好的時候，同業就有兩百多家，拆卸的品項多是外銷。除了船上專業的導航工具，「這是日本留下的潛水頭盔、羅經台、各國製的霧號、探照燈、俥鐘……」黃道明隨口點數，都是寶貝。

遊輪上還包羅了生活的日常所需，他秀出一台百年的削鉛筆機，口中說著船上鍋碗瓢盆很好賣，手一指角落留著非賣品的自動演奏鋼琴，「還有黑膠？」「有呦！等一下放給你聽。」不一會兒，他手轉留聲機發條，「Silent night, holy night……」樂音流瀉而出，讓人頓時陷入戰後的鹽埕區，美國大兵玩樂閒晃，酒吧林立的光景。

邱承漢回鄉的理由，只是單純的擔心，「小時候喜歡的鹽埕好像要不見了。」

說著港口故事的街區

二戰後的鹽埕，再次因時代巨輪而開展不同的面貌。1950 年代美國協防台灣，美軍船艦常停泊在高雄港補給和維修，鹽埕成為美國大兵休假玩樂的地方，鹽埕內直通港口的七賢三路被稱是「酒吧街」，帶動周邊餐飲、服飾、娛樂業，美軍配給的菸酒、電器、衣物、軍用品等，透過管道流入市面，成為搶手貨。

當時島內特殊的政經局勢，政府管制外匯，對進口商品施予高關稅制，但擋不住真正想要流通的人或貨，鹽埕因鄰近港口，船員私帶外國貨品入境變賣，「舶來品」悄悄現身，要找最流行的，當然來鹽埕。

2011年回鄉的邱承漢，訪談周邊鄰居，做田野調查，也發現了街區地理空間的趣味。

像新樂街是有名的銀樓街，為什麼銀樓會聚集開設在港口附近，邱承漢得到的回答，「因為這邊臨近港口，資訊最流通」，在資訊封閉的時代，每天港口有跟香港對開的船，可以得到最新的國際外匯、金價資訊。李文環則說，這裡是當年船員出航前獲得金銀融資以便回航帶水貨的地方。邱承漢還訪談到港口邊的車行老闆，也是因為當年船員都愛買一台偉士牌，一來拉風，二來車廂空間大，可以存放很多舶來品，讓車行儲存了很多舊車零件，至今仍可專修偉士牌為主。

邱承漢的外婆當年去日本學美髮與新娘禮服設計，回台在五福四路上開設「正美美容院」。一開始以美容美髮為主，邱承漢說：「你想那個年代有誰有能力負擔？就是在隔壁酒吧街上班的bar girl呀！」初期事業靠著bar girl撐下來；後來營業額仰賴西式婚紗，因為正美對面就是堀江商場，當時南台灣的流行指標就是堀江商場，連香港的奇華月餅在這邊都買得到；新人籌備婚禮，會來新樂街買金飾和十二禮，被「正美」櫥窗內的細緻婚紗吸引，店家名氣一出，很多客人特地從外地來租婚紗。

「你會發現這邊的商店就像是人際關係的六度分隔理論，不管怎麼牽連都會跟港口有淵源。」邱承漢說。

把塩埕第一公有零售市場打造成青銀共市的空間，邱承漢希望把「上市場」的記憶與互動在空間中保留下來。

成為海洋的城市

這屬於港口的生活感，是邱承漢所眷戀的。說起他回鄉的理由，「一開始蠻單純的，就是小時候喜歡的鹽埕好像要不見了。」

外婆的店面在90年代因轉作外銷而閒置，邱承漢想讓熟悉的空間被保留，但總要讓空間在新時代找到新的功能。改建工程除了保留下空間的歷史與軌跡外，分別取外婆與自己出生的30與80年代，命名為「叁捌旅居」（後改為工作室，更名為「叁捌地方生活文化」），象徵世代傳承。

回鄉後，他也發現了鹽埕的失衡，大家認為新的比舊的好、舊的物件一直消失；回鄉的隔年，僅存的一間老戲院被拆掉了，「這樣一來能夠見證鹽埕這街區曾經有22家劇院的歷史就不見了，現在只能靠口述昔日的光景。」邱承漢惋惜地說。此外，大量的資源投注在駁二特區，昔日熱鬧喧嘩的老城區反而少人聞問，邱承漢擔憂，「駁二無法代表鹽埕的過去，缺了老城區這一塊，就會像根被抽走一般，當有一天再回首時，這邊如果只剩下駁二……」

他動念改造「塩埕第一公有零售市場」，延續為老空間找到新時代的功能與意義，「很多的人情味或者生活方式是建立在『上市場』的互動裡，把空間保留下來，那樣的記憶與互動就會繼續維持。」要改造老市場，絕不是讓老攤商離開，而是用不同經營模式導入年輕客群。他先在市場租一個攤位，開起「叁捌菜攤仔」二手物品交換平台，先成為市場的一員，和原有的攤商溝通理念，再由團隊承租下其他攤台，招募評選青年攤商進駐；在傳統市場裡，豬肉攤旁開起了創意料理，賣起魚漿炸物，可以坐下喝一杯，大咬一口異國捲餅，這樣的「青銀共市」，也吸引年輕世代願意走進傳統市場。

2020年，他更在「高雄銀座」找到合適空間而發展出住宿為主的複合式場域「銀座聚場」，旅宿和咖啡廳的結合，實驗老空間更多的可能性。在叁捌團隊的影響下，鹽埕不再一昧地拆掉老建物，而是越來越多人進駐在老空間裡長出新的創意，越來越多人願意走進舊城區，認識鹽埕新舊交融的氣息。

這樣的話說從頭，是否勾起你一訪鹽埕的好奇？不妨聽聽邱承漢的建議，搭輕軌到高雄流行音樂中心，再徒步從駁二特區晃進老城區；或是搭港輪從海上觀覽高雄港，散步港邊，你將更能體驗到這個因港口而生的城市，港口與生活的緊密繫連。