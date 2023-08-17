另類的海上霸主 金洲海洋與旭東環保

【圖／文．台灣光華雜誌】

農林漁牧是人類文明史上悠久而古老的行業，尤其靠海維生的漁業，仰賴海洋資源，卻也面對其難測與凶險，如何經營不凡，考驗的是創新與生存之道。

根據聯合國糧農組織的統計， 1980 年左右，人類消費的魚類產品僅有9%來自養殖，1990年代占20%，在2010年約占44%，預估在2030年將逆轉，水產養殖將佔主導地位。地球面臨海洋資源枯竭之際，箱網養殖是未來漁業的替代方式，台灣企業看見了前景，也為永續的海洋資源投注心力。

同是立足在屏東，金洲海洋科技股份有限公司（簡稱金洲）與旭東環保科技股份有限公司（簡稱旭東）兩家企業，雙方是熟識的朋友，同被歸類在漁網具的產業別裡，各自坐擁不同的專業，又同在國際市場各據一方天地，海洋是他們的練兵場，在最嚴苛的環境，開發最具競爭力的產品。

美式大型圍網的製作現場，除網片以機器編織外，後期的組裝則仰賴人力，其體積龐大更要靠吊車吊運。 (林旻萱攝)

站在世界的前面

搭乘高鐵，從左營站下車，再轉40分鐘的車程，才到達位在屏東新園鄉金洲的廠房。金洲是以製造漁網起家，生產基地擴及中國昆山、越南、印尼等地，產品外銷到超過80多國。

位在屏東加工出口區的旭東同樣路途遙遠，公司門廳內展示以高密度聚乙烯（HDPE）為原料，射出式一體成型的箱網基座，產品行銷至55個國家，近年更跨足太陽能浮力系統研發。

這兩家企業，地處台灣最南端，但企業主胸懷壯志，以世界為市場。金洲是世界第二大的漁網製造商，更是國內唯一一間獲得挪威NOOMAS Sertifisering 認證的漁網製造商。旭東投入綠色素材HDPE管材研發，生產海上箱網系統，如今可做到直徑70公尺，圓周約220公尺，已成為亞洲第一、全球第二大（僅次挪威）的箱網養殖設備專業製造廠。

陳加仁看好網具作為工具之不可替代性，且應用層面廣，長期投入研究生產。 (林旻萱攝)

看見產業前景

台灣漁網產業崛起，金洲董事長陳加仁說起，是1950年代越戰的機緣，美國欲扶植南越的產業，對台大量採購漁網，開啟了台灣漁網產業的國際市場。漁網的材質也從早期的棉線瓊麻等天然纖維，轉為日本引進的化纖尼龍。

1978年，陳加仁的父親與朋友合資成立金洲製網， 2002年更名為「金洲海洋科技股份有限公司」，並以「King Net」為品牌。剛開始以生產流刺網及小型的尼龍網為主，1986年聯合國禁止在公海使用流刺網後，陳加仁積極思考轉型，1990年與美國Casamar公司技術合作，生產遠洋漁業用的大型美式圍網。陳加仁說：「其實我們一開始看這個市場並不是預見未來有多大的成長或爆發力，而是我們知道這是一種『工具』，這工具是無法被取代的。」作為工具，網子的應用層面很廣，不只在漁業上，也用於陸地上的網具，他舉例說明，包括建築用的安全網、運動用網、軍事用的偽裝網、農業用的爬藤網，以及銷到非洲的洗澡網，都是金洲涉獵的產品。

旭東的老闆董基旭其實是從經銷商轉行到製造業。他笑稱39歲那年就可以退休了，但還有一番事業心。透過朋友引介認識了高密度聚乙烯，董基旭看好這材質的前景，「一來它是國際上認證的環保管材，歐洲的飲水水管、瓦斯管大部分都是用HDPE，再者，有鑑於台灣PVC管漏水率很高，希望引介給國人使用。」

1995年，董基旭成立「旭東環保科技股份有限公司」，並親赴奧地利考察，發現「國際上做管材的很多，但是做管件的很少。」管件牽涉到模具的開發，技術門檻較高。董基旭於是挽起袖子，自己跳下來研發，他回想那時候，因為設定好條件參數，要等24小時才能知道是否成功，時常是72小時不眠不休。

開發有了初步的成果，但國內卻接不到一張訂單，董基旭想著到海外看看是否有新的應用機會，「那時候看到海上箱網，在國際上也剛剛起步，我在1999年投入， 2000年就成功了，開始進入海上箱網的產業。」

箱網示意圖。箱網設備要穩固地錨定在海中，網片要能耐深海惡劣氣候與防掠食動物咬破，為了防止海鳥、海獅掠食，上方還裝設防跳網、防鳥網。（金洲海洋提供）

金洲：取得進軍世界的入場券

看準全球漁業捕撈與養殖比重增減的趨勢，陳加仁把觸角伸向養殖漁業，開闢市場。箱網養殖是未來漁業的替代方式，2003年金洲與挪威的箱網業者合作，以策略聯盟的方式，技轉挪威業者的箱網製造技術，更獲得挪威NOOMAS Sertifisering認證，成為合格的箱網養殖漁具製造工廠。

要打進世界最大的養殖國度挪威，絕非三言兩語形容的那般簡單，箱網的網片要經高拉力測試，要能耐水深20公尺以上的深海惡劣氣候與防掠食動物咬破。挪威的認證就像是安全測試報告，因為挪威的箱網養殖已達規模化、經濟化，高資本的投入，養殖業者會加入物產保險，保險公司要成立保險契約，對於業者使用的箱網系統需嚴格把關，否則後續的損益責任誰來承擔，「要賣到挪威去必須取得他們國家的認證，這在台灣只有我們一家而已。」陳加仁說明。因為挪威養殖業居全球領導地位，挪威的認證等於打進全球的市場。如今金洲的箱網網具賣到挪威、澳洲、智利、加拿大等國家，「箱網目前佔我們營收的比例已達15%。」陳加仁說。

除了品質保證外，「我們根據客戶的需求，幫客戶設計各種不同的網片。」陳加仁說起近期與挪威廠商的合作測試，在箱網中設計特殊的上升通道，你想像圓周長達200公尺、深達20～30公尺的箱網，裡頭能夠容納的魚隻少說有上萬，業者無法管控到每一隻魚，因此他們在水中裝設監視器與魚臉辨識系統，利用魚的生物特性，每隔一段時間會浮到水面時，監測魚隻的皮膚是否有異常病變，並藉由特殊設計的上升通道，讓魚隻能順利被隔離。「那樣的漁網體積都是龐然大物，製作起來很有難度，還要實際放到水下測試才知道成不成，一開始一定有很多學費要繳，但是我們很願意配合客戶去嘗試。」陳加仁說。

董基旭投入綠色素材HDPE海上箱網研發，不只是系統規劃的know how，更要了解箱網安置現場的海況條件。

旭東：箱網的隱形冠軍

董基旭則說起曾經的事業危機，2004年，產品被對岸抄襲，訂單在一年內歸零，所幸旭東品質真金不怕火煉，隔年被對岸搶走的訂單一一回來。「我們公司跟挪威強的是在系統規劃的know how。」所謂的系統是指，要讓箱網設備能穩固地錨定在海中，不能有任何環節出錯，且要能承受任何時刻、強度不等的海流、風浪而毫髮無傷。「因為每塊海域的環境都不一樣，光台灣海峽從南到北每一個點海象就不一樣了，所以需要很多海的經驗。」

他說起當年為丹麥廠商設計箱網，要在零下20多度的惡劣天候下出海，他笑稱那是當年年輕才有的體力與膽識，但一定要見識最惡劣的天候，才能提出對應的方案。日前接洽澳洲塔斯馬尼亞島的案子，他也派兒子去島上住一個月，了解當地的情況。塔斯馬尼亞島當地有小颶風，一年中會有一天海流到八節，「我們就要為那一天做準備，不然就功敗垂成。」董基旭說。「我們的產品在挪威遇到風速每秒53.1公尺，浪高7.3公尺的情況；在日本宮古島每年遭遇颱風，都沒有損壞。」董基旭說得自豪。旭東的箱網基座最北拓展到冰島，最南達紐西蘭，而且材質保證可使用50年。

而隨著近海箱網養殖的議題在歐洲被普遍討論，董基旭解釋，在海灣內養殖，飼料會造成水質優氧化，引起環保團體的抗議，因此業者思考往外海海深60～90公尺處建置箱網。丹麥廠商找了旭東合作，「外海的海流大於1.5節可以把飼料帶走，不會造成汙染；但外海的浪很高、海流的流速等問題，都是要考量的因素。」旭東目前規模最廣的實績到直徑70公尺，圓周約220公尺的箱網基座，是世界第二大，僅次於挪威的直徑100公尺，圓周310公尺規格，「但是它的結構是一樣的，其實我們也是可以做，只是還沒接到訂單。」董基旭說。

射出式一體成型的基座成為乘載太陽能板的基座，為備載能源開拓更多可能性。圖為桃園埤塘上的太陽能浮力系統。（旭東環保科技股份有限公司提供）

永續的未來

永續也是兩家企業關注的現在進行式。

一直以來，金洲除了宣導漁民舊漁網回收的環保概念，並協助圍網船隻將使用過的漁網回收，舊網經過拆解，分類好不同材質與零件，使用過的舊尼龍網可回收再製，但只適用於品質要求不高的射出零組件。2022年初，金洲與台化公司合作推動「尼龍Total Recycle」全回收計畫，台化公司有專業的回收技術，透過溶融、散聚、精煉等程序，能將尼龍解聚還原回「己內醯胺」，再進行聚合造粒、抽絲、織布等，轉成為高品質的環保時尚機能服飾。這樣的循環經濟模式，不僅減少了石化原料的耗用，也讓珍貴的資源透過產業的技術，在高值化的舞台上重新再生。

旭東投入行業之初，就是看好綠色素材HDPE的特色，無毒且不含重金屬，回收後燃燒僅產生二氧化碳及水蒸氣，對環境無害。董基旭再講起八八風災後，2010年，屏東縣前縣長曹啟鴻想推動「養水種電」，找了董基旭技術支援。董基旭花了一星期設計好模組，即是將箱網射出式一體成型的基座成為乘載太陽能板的基座，此是旭東開始發展太陽能浮力系統的契機。之後陸續取得台灣、美國、泰國、美國、日本、菲律賓等國的專利，並在日本、泰國、寮國和台灣都已有實績工程。現為全球唯二太陽能浮力系統開發廠商，另一家為法商夏爾特拉，且旭東是唯一能依太陽光線微角度調節面板適應迎光面的廠商。由於陸地面積有限，利用湖泊、滯洪池等水域來發展太陽能是未來的趨勢，「像日本境內有許多滯洪池，他們就想要做浮板系統。」董基旭說。

董基旭分享著在各國的實績，還有歐盟的海上太陽能計畫，一邊透露未來全球能源的版圖可能大變動。台灣不會在這場戰役缺席，就讓我們拭目以待。