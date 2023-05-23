人與森林共好 種樹夢想家宋文生

【圖/文．台灣光華雜誌】

屏東縣霧台鄉魯凱族宋文生，早年放棄公職，跟著耆老在山林間，種植台灣原生種樹木。40年來他專心做一件事——種樹，守護傳統獵場，也守護山林。他與家族無私、慷慨的動人故事，啟發我們關心身處的環境，讓我們相信，動手綠化枯荒之地，也能感動天地。

台灣約有六成面積被森林覆蓋，北回歸線橫越，同時具有熱帶和溫帶的氣候，加上海拔近4,000公尺的垂直落差，造就豐富的森林景觀。1912年英國探險家卜萊斯（William Robert Price）來台，看見阿里山的檜木森林，驚嘆世上竟有如此壯美的森林！

日治時期開採樟樹、高山珍貴的檜木，國民政府來到台後，持續發展林業經濟，木材雖為台灣賺進大量外匯，卻也面臨森林資源減少，甚至潛藏土石流等國土安全危機。1989年政府宣布禁伐一級天然林，1991年全面保留天然林，鬱鬱蔥蔥的台灣山林得以休養生息。

30多年來，政府、企業、民間團體相繼投入山林復育工作；2018年林務局推動的國土生態綠網計畫，串起海平面到3,952公尺的破碎生態網絡，朝向生態保育的永續發展方向前進，並規劃與原住民部落共管山林，至去（2022）年共擇33個山村推動「人與森林永續共好經濟」，由林務局各區林管處協助部落發展人與森林永續共好的產業。民間則或認養、或購地信託，投入厚植森林資源的行列。

目前，苗栗南庄賽夏族與林務局合作共管山林，與當地林區管理處發展屬於賽夏族的養蜂、種植段木香菇、開發生態旅遊等里山經濟，實現以人為本、合作共榮的精神。

國立屏東科技大學森林系教授王志強說，日本政府及國民政府開發林業經濟，有其時代的經濟需求，部分不適合開發的原始山林，生態復育的要務是適地適種，才能發揮水土保持，及維護生物多樣性的功能。

屏東縣霧台鄉魯凱族神山部落的宋文生（Sula Sukinadrimi），與父親宋文臣（Legeay Sukinadrimi），40年前開始以家族之力，復育100公頃霧台山林、種植上萬棵台灣原生樹木，例如台灣櫸木、青剛櫟、楓香等，2018年宋文生獲得林務局表揚為林業及自然保育有功人士，他的目標是種回霧台鄉因天災或林業經濟所流失的山林。

林業經濟鼎盛之時，霧台山上流失大量樹木，宋文生由父親宋文臣帶領，在山上種回原生種樹木。 （勒斯樂絲提供）

霧台鄉「種樹的男人」

來到神山部落的一家早餐店拜訪宋文生，他的妻子勒斯樂絲．芭次厄繞（Dresedrese Pacengelaw）正在清理鍋碗瓢盆，宋母巴珠玉（Devadeva Palrangelrange）在擦拭餐桌，宋文生前來招呼我們，並引領我們坐到廚房門口的長桌旁。

提起山與部落的感情，他凝視著前方的大山：那是台灣百岳之一的大母母山系，魯凱族的傳統獵場，有著層層疊疊的山鑾、蒼翠的林木，還有部分崩落的土石，而這山裡，也是宋文生家族復育山林之處。

他沉默半晌後，用溫和的語氣說道：「我們在這裡生活千萬年，與山林共生。」沒有山就沒有水、沒有森林、沒有野生動物，也沒有人類，環環相扣，就是這麼簡單的概念，「你問我為什麼要種樹，我只能說，這是很自然的事情。」

「土地受傷了，樹木流失了，人類治療土地的方法就是種樹。」他說，這些觀念從他的父母、祖父母……代代相傳，沒有太多為什麼，他們與森林的互動就是這個樣子。

現年57歲的宋文生，12歲時第一次跟著父親宋文臣進入大母母山系，從山林分佈、河流走向、狩獵方法等面向逐步熟悉山林，直到就讀高中才下山。退伍後，他先後考上警察及法警，但不適應平地生活，最後選擇返回部落。

父母是第一代種樹教練

那是1980年代的事，族人因發展林業經濟或留下青山而有所爭執，宋文臣轉念，買下芭的絲岸（patesengane）的一塊土地開始種樹，宋文生還苦讀考上巡山員，最後仍選擇回鄉與父母一起種樹，至今40年持續不墜。

「這是第一代種樹教練。」宋文生向我們介紹宋母巴玉珠，她靦腆地向我們微笑。「他（宋文生）種樹種得好嗎？」我們問。巴玉珠笑說：「很好，很認真。」

各種樹苗在自家培育，宋文生說，老人家們非常清楚海拔500、1,000、1,500公尺本來存在什麼樹種，下一代不過是依照他們過去的記憶修復大地（種回），而他則是在山裡學習老人家的智慧，認識樹木、草、藤蔓，以及各種植物的母語怎麼說。

宋文生在婚後持續在山裡種樹，家庭經濟全仰賴妻子勒斯樂絲經營的早餐店支撐著。 (林旻萱攝)

早餐店支撐種樹夢想

宋文生36歲時，與從城市返鄉開早餐店的妻子勒斯樂絲結婚，但他仍持續「無薪」的種樹工作，全家經濟仰賴早餐店的生意，店前庭院，一年育約800株樹苗。「我認為種樹是在做對的事，一定要支持。」勒斯樂絲說，公公、長輩教育他們土地之於部落的重要性，「我們不做（種樹），誰要做？」

2009年莫拉克風災引發土石流，霧台鄉八個原民部落，阿禮、谷川、佳暮、吉露、好茶村五個部落遷村，僅神山、霧台、大武三個部落留在原鄉發展，這場風災也讓部分族人轉而支持宋文生種樹護山林，進而提供次各山（cekesane）荒廢、閒置的林地讓宋家種樹。

宋文生開著第二代「藍寶堅尼」（貨卡），領著我們去探訪他種樹的山林，先來到其父母老家後院看苗圃，一棵50年的樟樹散發清香，樹蔭庇護著小樹苗，宋文生環視四周說，「這裡是夢想地，」他手拿一株樟樹苗說：「這是夢想樹，而我們，是夢想家。」

繼續前行，往海拔500公尺的第三種樹區的初無魯亢（cungurugan），這是勒斯樂絲娘家貸款買的林地，交由宋文生與勒斯樂絲種樹。山坡地入口處不遠，有座帆布搭的簡易遮雨棚，是宋文生累了的休息處所，棚架旁放置一桶水，是他扛到林地，用來澆灌小樹之用。

樹苗種在陡峭的山壁，宋文生拿著磨好的鐮刀，俐落地在平台間上上下下除草。近來久旱不雨，新種的小樹奄奄一息，但馬拉巴栗還很翠綠。宋文生憂心地說，觀賞植物馬拉巴栗被引進種滿山林，這種外來種卻會排擠原生種，使得原本應是多元的林相趨於單一。

宋文生一家在霧台山上種樹，守護生態。但並非種下樹苗即可，還要除草、剷除藤蔓，樹苗的存活機率才會高、長得快。 (林旻萱攝)

與樹苗說話「加油、加油」

復育山林並非種下樹苗就好，還要澆水、除草「陪伴」，以免小樹苗枯死、被藤蔓纏繞，這些粗重工作多由宋文生包辦，他說，這樣樹才長得快，存活率才會高。

每天待在林間七、八個小時，宋文生也會與樹木對話，就像跟孩子說話一般。他手捧著種下不久的小樹嫩葉說：「這個快枯死的，我會跟它說『加油、加油』這樣，如果是馬拉巴栗，除草前先跟它說聲『抱歉，你長錯地方了。』」

山中的中餐是勒斯樂絲為他準備的，炸雞塊、蔥抓餅、饅頭，豐盛一點的是饅頭夾蛋或肉粽。僅靠早餐店維繫家中經濟，已入不敷出，他知足地說：「我的經紀人（妻子）準備什麼，我就吃什麼。」

回鄉種樹的前幾年，宋文生幾度掙扎是否要放棄種樹、下山謀職，最後留在山上不間斷地做最愛的種樹工作。他望向勒斯樂絲，心懷感激地說：「我也需要五斗米，但我沒有想過（婚後）可以支撐20年，都是她的包容。」

民眾認同宋文生的種樹理念，認養樹苗，共同守護山林。 (林旻萱攝)

種樹，是上帝的揀選

走過來時路，才體會「無薪」種樹的困境，宋文生說，以前想得太天真，現實是沒有資源，難以號召後輩回鄉種樹。但他幽默地說，「我們原住民有三個冠軍，舉重金牌女神郭婞淳、2021年在阿布達比大滿貫賽奪得柔道金牌的楊勇緯，我是種樹冠軍。」

「原住民最懂山林事，種多少樹我非常有把握。」他提出專業分工的構想，種樹、守護山林的事交給原住民，若有資源還可以吸引青年返鄉，他可以帶領年輕人，就像當年父親帶他走入山林一樣，去感受山與樹、去撫觸大地，族語與文化自然而然可以傳承下去，但他強調，種植原生種的理念要相同，「否則，要我種一棵百萬元的牛樟我也不要。」

宋文生家族種樹的故事，經過社群網絡披露獲得一些迴響，他成立屏東縣霧台鄉愛鄉發展協會，開放每月100元認養一棵樹，認養人有美國、法國人，雖然目前認養人不多，所幸有台南社大的學員上山助他除草，分擔勞力活。

山坡地入口一株剛種下的小樹苗，地上立牌寫著共同守護者的姓名。勒斯樂絲說，現在缺地種樹、缺資源也缺人，盼一年能有3,000棵樹被認養，就有資源號召更多人加入種樹行列，拚回霧台失去的600公頃山林。

勒斯樂絲相信，他們能如此投入山林復育工作，是上帝的揀選。「上帝肯定我們可以，所以揀選了我們。有一天回天家之後，至少還有這些樹在土地上，幫我們守護後代。」

宋文生家族在大母母山系的三處種樹區、共約100公頃的林地，種下青剛櫟、台灣櫸木、楓香等近萬棵樹。下山前，宋文生指著滿山的樹木說：「我離開它們時，就是我回天家的時候。」

法國當代文壇作家尚‧紀沃諾最著名的暢銷小說《種樹的男人》，描述一位孤獨的牧羊人，將餘生投入造林工作，不求名利和回報，讓原本的荒蕪之地變身綠色明珠，成為人們可以安居樂業的園地。他無私的心靈，讓荒漠之地變為流著牛奶與蜜的迦南地，感動全球千萬人。

宋文生，台版「種樹的男人」，他與妻子勒斯樂絲，把對山林的愛化為行動，守護台灣。而我們，也能在心中種下一株「守護山林」的樹苗，愛護山林大地的心，即刻就可以付諸行動。