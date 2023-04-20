餐桌上的保種運動 打造糧食的「挪亞方舟」

【圖/文．台灣光華雜誌】

電影《明天過後》描述全球暖化導致氣候異常，大西洋的洋流變化引發各種災難，地球進入冰原期。當時的電影情節曾遭質疑會否發生，如今科學界觀察認為可能成真。但不待浩劫降臨，地球日漸升溫，已危及糧食作物生長，全球各國紛紛成立種原庫，保衛餐桌食材。台灣的國家作物種原中心就蒐羅台灣原生種的稻米、小米、雜糧作物等種原，還選育溫帶果樹品種並成功種植於平地，未來可望成為溫帶果樹最南端的種原保存基地；位於台南善化、全球蔬菜的「挪亞方舟」——亞蔬—世界蔬菜中心，則保存最多樣的蔬菜種原，讓台灣成為抗逆境糧食的「護種神山」。

2022年聯合國跨政府組織「政府間氣候變遷專門委員會」在第六次評估報告（IPCC AR6）指出，全球溫度上升加速，全球暖化導致天氣型態混亂，同年北美極凍、歐洲熱浪，台灣也出現夏季高溫、冬季寒冷的天氣型態。

專家學者紛紛警告，全球暖化導致極端氣候，發生高溫、水患、寒害等天災，以及更多的病蟲害，將影響農作物生長，糧食可能供不應求。台灣大學農藝系名譽教授郭華仁說，屆時食物變得更貴，就需有能適應新環境的品種，而新品種來源，就得從種原庫中篩選出適應新環境的材料來育種。

郭華仁說，農民留種自用，是萬年來的農耕習慣，他們自用的品種，播種後長出高矮、胖瘦不一的作物，採收時留下這些表現好的植株種子，來年再種。留種的種子蘊藏多樣化基因，農民每年篩選具潛力的好種子，得以做為育種基礎。種苗公司則不同，商業改良的品種「純度高」，種子基因歧異不大，一旦環境劇變，將無力因應多變的環境。

台中霧峰的國家作物種原中心，保留了台灣作物種原的「希望之苗」。 （莊坤儒攝）

糧食作物的「挪亞方舟」

但在追求利益最大化的年代，大部分農民揚棄自有的地方品種，改種植選育的商業品種，也喪失了具備選、留新遺傳特性種子的機會，這在全球暖化之際更顯嚴重。

1970年代許多農業專家察覺，商業品種充斥導致遺傳資源逐漸流失，因此倡議成立種原庫；研究人員到田野蒐羅農民棄種的種子，再將之保存在低溫、低濕的環境，一旦大災難來臨，就可為倖存的人類提供災後重建時所需的糧食來源。

學界統計，全球約有1,750個種原庫；挪威的斯瓦爾巴全球種子庫，備份了來自世界各地的糧食與植物種子，有「末日地窖」之稱，人類在地球浩劫後重生，便可取種利用。台灣台南善化、自1973年正式運作的亞洲蔬菜中心，是全球最多蔬菜種原品系的非營利組織；台中霧峰有1993年成立的國家作物種原中心，守護台灣稻米、雜糧等作物，兩者已將保存的種原備份在全球種子庫，為地球糧食保本。

種原中心成功栽種低需冷性的溫帶果樹，若全球暖化持續發生，這些在台灣的種原將能提供高緯度地區國家種植。 （莊坤儒攝）

台灣，溫帶果樹的「護種神山」

然而，餐桌上的食物會消失，這件事讓居住在物產豐饒的台灣人很難想像，卻是真實上演的糧食危機。

「台灣有七成糧食作物靠進口，糧食自給率偏低。」郭華仁舉例，台灣早期有農民種蠶豆、花豆、綠豆，現在已少種植，夏季的消暑盛品綠豆還得從印尼、緬甸進口；莫拉克風災後，環境改變，許多部落已不種小米，也找不到原來品系的種子，所幸美國國家植物種原庫還保留96種台灣原民部落的小米品種，經引進才讓小米得以返鄉復種。

台中霧峰農委會農試所內的國家作物種原中心，就是肩負保留台灣作物種原的使命，一旦災難來臨，此處將可提供災後復種的「希望之苗」。

春分時節，我們來到國家作物種原中心，工作人員駕著耕耘機，在所內的試驗田區來回翻土整地，白鷺鷥群跟在後方啄食土裡露出的昆蟲，整地後將插秧試種水稻。

兩公里外的種原保存園，試種各式品種的小米，以及保存多種低需冷性（所需的低溫時數較短）的桃、梅、櫻花等果樹。「印象中的梅花是要種在山上，但這裡（霧峰）的海拔僅89公尺，有的開得不錯，有一棵還沒開，代表台灣的冬天對它來說不夠冷，不適合平地種植。」種原組助理研究員黃群哲帶領我們穿梭在保存園，解說如何從氣候、地理條件觀察種原的適應性，以及哪些植株適合提供給花農或果農種植。

另一區是低需冷性的桃樹，其中一棵桃樹「連花苞都少，可見今年的環境對它不太行，但我們會將枝條切回，在實驗室進行低溫試驗，再綜判它的耐熱性。」黃群哲說。還有一區自美國佛羅里達州引進的桃樹種原，在台灣適應良好。

台灣保種的特色

農試所作物種原組長陳述表示，台灣位處亞熱帶及熱帶，不僅可以種植熱帶果樹，還成功栽種低需冷性的溫帶果樹，果樹物種齊全，她自信地說：「未來我們可能會成為溫帶果樹最南端的種原保存基地。」

陳述並分析，台灣作物面臨高溫及水資源短缺的挑戰，當極端氣候來臨，水資源不均，需高水量灌溉的水稻就有生長危機，因此，選種以耐乾旱、抗病蟲害的作物為目標，該中心就蒐集台灣原生的山地陸稻、野生水稻，它們可能適口性不佳，易被棄種，但這些地方品種，有不怕蟲、不怕病，缺水、淹水也能存活的特性，「它們身上有很多寶藏，經多次雜交、選拔，就有機會選出能適應未來環境的新種原。」

目前國家作物種原中心成功保存一萬種台灣的水稻品種系，不僅有山地陸稻、野生水稻、全球最南端的稉稻，遭台灣農民棄種的亞麻種子、上百種原住民文化傳承的小米品種，也通通收進種原庫。

台灣保存的水稻種原也提供其他國家應用，作物種原組技佐魏趨開說，印度水稻的育種清單中，就有很多種原來自台灣，我們也將水稻種原送到位於菲律賓的國際稻米研究所進行穿梭育種。

大理石打造的國家作物種原中心，挑高兩層樓建物，10萬份穀類、蔬菜等種原，依使用目的、保存目標，就存放在短、中、長期庫房。短期庫種子供研究之用；中期庫做為交換、繁殖與評估，並定時試種在保存田間、檢測發芽率，長期庫以攝氏-20℃的低溫、低濕環境永久保存種子，依作物別可保存50至100年。

921大地震時霧峰災情嚴重，農試所距車籠埔地震帶僅500公尺，陳述回憶，大門前的馬路因地震擠壓而隆起，但種原庫僅一個貯存架因擠壓而扭曲，「一粒種子都沒有掉出來。」顯見政府建造種原庫時，就有耐震與防護的先見之明。為了確保種子安全，國家作物種原中心也將水稻、雜糧、蔬菜等約1.2萬份種子備份在挪威斯瓦爾巴群島種原庫。

亞蔬-世界蔬菜中心，坐落於台灣台南善化，齊聚30多個國家、400多名研究人員，為適應新環境、更營養、採收更好的蔬菜尋找解方。

亞蔬，滿載全球蔬菜種子的「挪亞方舟」

1973年在台南善化正式運作的亞蔬，是國際性的農業研究機構，保存全球最完整的蔬菜種原，2008年更名為「亞蔬—世界蔬菜中心」。亞蔬說，台灣的地理環境橫跨熱帶與亞熱帶，具生物多樣性特色，且農業技術精良，台南、嘉南平原適合種植，因此落腳台灣。研究人員從世界各地收集種原，送進亞蔬的「心臟」——種原庫，並與育種、營養、病害、教育推廣等組成研究艦隊，為找出更強壯、營養、採收更好的蔬菜尋求解方。

各地蒐回的種子先入庫，但該如何判斷它的潛力？亞蔬種原組研究助理陳彥匡舉例，種子採集自南亞、東南亞或赤道附近，可推測來自濕熱或容易淹水的地方，其基因較具有耐熱、耐濕的潛力。

亞蔬的種原繁殖田種植來自五大洲的各式蔬菜，測試它們的發芽率及在當地的適應能力。

取種、選種與留種

來到佔地116公頃的亞蔬，大門前廣袤的農地，有的休耕養地，有的種植番茄、茄子、鵲豆；來自五大洲的品項，五顏六色的作物爭奇鬥艷，保存園裡好不熱鬧。

種原庫前的空地，工作人員正在篩選不同品種的茄子種子；果實攪碎後注水，讓果肉與種子分離，並篩掉浮在水面的「空包彈種子」，接著將種子脫膜後取種，再以低溫、乾燥除去水份。另一組人馬正在精選種子，依種類、數量清點後，再秤重裝袋入庫，負責分裝辣椒種子的人員，有時還會被辣到眼淚直流。

至今，亞蔬蒐集157國、逾330個物種、6.5萬個種原，並無償提供研究單位及民間申請，已釋出70萬份種原樣本，提供世界超過204個國家或地區，其中又以番茄、綠豆、辣椒占大宗，番茄更占了三分之一強，坦尚尼亞的番茄，每兩顆就有一顆來自亞蔬。

番茄種原釋出最多

陳彥匡說，番茄是全球常用的蔬菜，坦尚尼亞的原生番茄，從產地到消費市場的運輸途中耗損率很高，而亞蔬在坦尚尼亞阿魯沙設有分部，因此把在台灣育種的番茄帶到該中心試種，最後選出適合當地條件的品種，再推廣種植。現在坦尚尼亞產的番茄不僅可以自給自足，還能為當地帶來經濟產值。

2022年底南台灣天氣酷熱少降雨，高雄的小番茄出現嚴重的黃花捲葉症（瘋欉）病害，產量銳減，「雖然民眾對於有沒有番茄吃這件事無感，但你能想像沒有番茄的義大利麵、披薩嗎？」陳彥匡以此例比喻食物從餐桌消失對飲食的影響。又如非洲人喜吃特辣的鬼椒，但鬼椒不具有抗病的基因，育種家就將帶有較強抗病基因的辣椒與鬼椒雜交、篩選，最後選出勁辣又有抗病害基因的鬼椒，再種回非洲當地。

30年前亞蔬派員赴東南亞採集蔬菜種原，也透過交換與贈與，保育東南亞與南亞地區183個物種。近年東南亞的農業技術起飛，地方品種面臨消失危機，去年亞蔬與外交部攜手推動「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」，促成當地原生種返鄉，共享蔬菜種原資源。

亞蔬的蔬菜種原可無償提供政府單位或民間機構研發新品種蔬菜，數年前也提供救災種子包，分送至亞、非、大洋洲及加勒比海地區，台灣莫拉克風災、南亞大海嘯等都曾接收亞蔬的救災種子包，重建災後糧食系統。

聯合國糧農組織公佈的報告顯示，1900年到2000年的一個世紀，糧食作物的多樣性已經損失了75%。種原庫雖為作物生長、人類的糧食危機「糧身打造」一張保種保單，但若人們對全球暖化有恃無恐，地球浩劫對人類餐食，甚或生存的威脅恐永無止盡。