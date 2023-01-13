巷弄裡的隱版風景 敬，自由奔放的鐵窗花

【文．鄧慧純 圖．老屋顏工作室提供】

大家都愛追隱藏版扭蛋，但你知道風景也有隱藏版嗎？

下回到台灣來，建議你探訪小路，找找藏在小巷弄裡，有點年紀的老房子，你會發現許多民宅的建築立面充滿物外之趣，看洗石子的外牆，色彩繽紛的老花磚，樣式典雅的水泥花磚；尤其是掛在陽台、窗上，已有年代的鐵窗花，上頭紋路、樣式之琳瑯滿目，可以想像當年鐵工匠們「玩」得多麼盡興。

臉書「老屋顏」粉絲頁創辦人楊朝景、辛永勝， 2013年開始散步小巷，以台南為起點，觀察到許多老房子的外觀細節如此耐人尋味，形式幻化到無奇不有，而時間更添上一筆滄桑氣質，引人遙想起那舊時代的美好生活。兩人為這些老屋拍下照片，留下紀錄，在網路上分享。

鐵窗花乘載了家族的故事。鹿港的黃爺爺將與女兒同遊法國的回憶，製作成一幅「法國巴黎凱旋門」的鐵窗花。台灣光華雜誌提供

尋找鐵窗花

其實楊朝景與辛永勝只是素人，所學並非古蹟、建築專業。北漂多年的台南囡仔辛永勝，邀約了朋友返鄉看看，他們鑽進巷道去看老屋，「發現街道的立面風景很迷人，像到了不一樣的城市。」

「一開始只是旅人的紀錄，無意間發現拍下來的都是鐵窗花的照片，就想說計畫性來拍拍，我想知道到底有多少種……」楊朝景笑著說，「後來發現根本沒辦法，因為種類太多了，而且每一種又會因為線條變化，衍生成新的圖案。」

怎麼有那麼多的鐵窗花？鐵窗花出現的年代？鐵窗花除了防盜需求外，還藏著甚麼樣的故事？

1950～1970年代是鐵窗花大量出現的年代，「是台灣房子蓋最快，也是最有趣的時間點。但是學界相關的研究文獻卻極少。」楊朝景和辛永勝只能土法煉鋼地踏查尋訪鐵窗花的脈絡。

樣式特殊的鐵窗花總有自己的故事。找鐵窗花的過程，如果碰到主人在家，他們都上前探問。許多鐵窗花的設計與屋主的職業有關，眼鏡公會的顧問將鐵窗花設計成眼鏡造型；教音樂的人家，鐵窗上有小提琴、鋼琴、吉他等樂器；或把自家的商號、logo鑲進鐵窗裡，「而且台灣人在破冰之後都會很熱情，聊完天都會被請客，招待水果、青草茶，更會熱情地移除障礙物，讓我們拍照。」楊朝景說。

老屋顏工作室出版的《老屋顏與鐵窗花》書中，他們記下印象最深的鐵窗花是在鹿港的民居，屋主將鹿港的名所「十宜樓」和「半邊井」設計進鐵窗花裡，用技法呈現建築的立體與透視感，還有將與女兒同遊法國的回憶，製作成一幅「法國巴黎凱旋門」的鐵窗花。這些鐵窗花成為家族的記憶，跟著成員一起生活下去。

還有另一面位在台中的樂章窗花，直接把五線樂譜焊在鐵窗上，版主貼上網徵求曲目，引起了一連串的鍵盤探案，可惜至今尚未得到正確解答。

而鐵窗花怎麼找？楊朝景建議，多往各地的舊城區找，少走大路，多走小巷，總會有意想不到的收穫，也別忘了抬頭往二樓以上的鐵窗探探，開眼就有驚喜。

民宅立面常可見馬賽克磚與鐵窗花的交響，引人遙想那舊時代的美好生活。台灣光華雜誌提供

時代工藝的縮影

南華大學建築與景觀學系副教授陳正哲，同時也是台南、嘉義地區老屋調查、修復的專家。他從建築材料分析，鐵是柔性結構，能夠彎曲凹折的特性，是較其他材料優勢之處。台灣的建築外觀使用鐵材始於日治時期，在公家機關或是民間等級較高的建築會用到，當作一種裝飾，也是流行。只是陳正哲指出，西方建物裝飾上多數是鑄鐵，塊狀的表現；相較於台灣戰後民宅使用的鐵窗花多用扁鐵凹折，偏屬線條的形式，兩者是很不一樣的東西，「我強調的是，每一種材料形式出現，都標誌了某個時代，我認知『鐵窗花』已經形成一個專有名詞，它標誌了台灣1970年代的產物。」

鐵窗花出現的背景，除了中鋼公司成立，提供了穩定的鋼鐵原料，民家基於安全、防盜的需求亦有相關；更關鍵的是，「講到鐵窗『花』，會用曲線來設計製作，它追求的就是一種工藝，是藝術的表達，這也就牽涉到台灣很重要的生產靈魂——當時的鐵工匠。」陳正哲解釋。

1945年，二戰結束，日本撤離台灣，但學習了日本技藝的台灣鐵工匠師傅繼續在各地蓋房子，他們承襲了日本嚴謹的職人精神，另一方面當時「台灣錢尚未淹腳目」，房地產尚未被炒作，蓋屋是自住，也是許多人的起家厝。陳正哲指，「我認為台灣在自己的生產體系下，生產出最有文化或工藝價值的房子，都出現在1950到1979這30年間。」

這也是鐵窗花大量出現的年代，受日本職人精神影響的鐵工師傅，一身的手藝，自在的發揮，以鐵做畫，「沒有這批工匠，就不會有那些鐵窗花，鐵窗花是充滿自由的表現。」陳正哲說。在老屋顏團隊的訪談也得知，多數的鐵窗花不是屋主指定的樣款，而是放手給鐵工匠自由發揮，成就了如此豐沛的創作成果。

台灣光華雜誌提供

生鐵凹成花

這些自由奔放的鐵工匠創造出怎麼樣的鐵窗花世界呢？從「老屋顏」工作室的歸納分類，山形是民家常見的窗上風景。台灣是個高山島嶼，鐵窗花上的山形有人解釋是阿里山、玉山、大霸尖山等，也有人詮釋是台灣人所熟悉的日本富士山。圖案不僅是單純的山形，更演化出多變的線條，如融入祥雲、結合日月星辰、海洋波浪，還有積雪的線條，山形鐵窗花變化多端，在中南部地區民宅十分常見。

花卉植物亦是鐵窗花上的常客，扁鐵材料恰能展現植物莖葉伸展的樣態，老屋顏收集到的花卉，以梅花、櫻花最常見，各種花卉意象都能解讀為花開富貴，桃子象徵長壽，蘋果取諧音平安，葡萄取其多子多孫的意象，這些花卉植物成了鐵窗上的花園，拈花惹草是台灣鐵窗花上熟悉的風景。

動物昆蟲主題中，最頻繁出現的當屬鳥、蝴蝶和魚。民家以蝴蝶和蝙蝠做裝飾，取「福」的諧音，「年年有餘」的寄望，讓魚是鐵窗花上的常客，孔雀、白鶴、喜鵲、鴛鴦在華人世界都是吉祥的象徵，是鐵窗花上的當然風景。

而百看不厭的連續圖案、幾何線條，讓建築像有了聲響、結合了韻律。楊、辛兩人帶我們到高雄前金區探訪，鄰近已廢棄的空屋，雲紋的圖樣像在每個窗口飛騰。而在多處可見到的直橫線延伸交錯，有些還崁入黃、紅、藍的方塊，像是用視覺感受現代藝術家「蒙德里安」的節奏。受日本的影響，傳統的圖騰如麻葉、七寶、松皮菱等樣式，圖騰像萬花筒般，或是上下左右反覆、延伸、旋轉、水平鏡射，交織出的韻律感，讓每座鐵窗花都像有聲音在哼哼唱唱著。

越在地，越國際

我們問起鐵窗花的樣式是否跟著世界潮流走，楊朝景回答：「我覺得比較不是跟世界的潮流，而是跟當地的文化。」

除了前述的常見樣式外，直接將漢字、英文字母嵌進鐵窗的例子十分常見，如「春」、「福」、「壽」等字，或把自家的姓氏、出身地用鐵條凹折出文字。使用器物來傳意，鐵窗花上常出現花瓶、葫蘆，取其平安、福祿雙全的諧音，這些都與在地習俗緊密扣連。或有龍鳳呈祥、玉兔搗藥、魚躍龍門等圖案，或是屏東霧台的魯凱族臉譜鐵窗花、屏東來義的排灣族服飾鐵窗花，都是從在地文化出發，成為住家的建築表情。

「老屋顏」也有國際粉絲追蹤，分享自己國家的鐵窗花。鄰近的日本有路上觀察社團「面格子ファンクラブ」（鐵窗花迷俱樂部）來交流。東南亞的新加坡與馬來西亞也是鐵窗花樣式豐富的國家，楊朝景舉例，像馬來西亞的檳城、麻六甲等華人聚集多的地方，流行將鐵窗花做成紅燈籠的造型，或者會寫上商家的名號。當地的穆斯林則偏好月亮星星的造型，泰國有佛像的鐵窗花等等，都是越在地越國際的表現。

老屋顏團隊把鐵窗花的紋理融進台灣的在地風景設計。台灣光華雜誌提供

不只是一扇窗

這些老房子能重新被大眾欣賞，陳正哲解釋，這是台灣社會意識形態變化的縮影。長年的社會運動及台灣民主化的進程，尋找自我的過程，我們重新正視自己所擁有的。他用金字塔來比喻，頂層是被稱為經典的、大眾認定有文資價值的建築，那金字塔中層偏上的區塊則是精緻的常民文化建築，鐵窗花呈現的就是「當時代工藝的縮影」。

老屋顏團隊除了記錄一段段鐵窗花的故事，也曾遇到房子將改建，鐵窗花保留等問題，辛永勝解釋他們的看法：「鐵窗花即便搶救下來，移到其他地方，與原屋主的連結與脈絡都消失了。因此，我們常會建議屋主，在新的空間融入家族鐵窗花的元素，到最後的最後，我們才會考慮收購或徵詢屋主捐贈的可能性。」

他們也把鐵窗花融入創作，在2022年台灣設計展中，以台灣各地的風景與建築為主題，像是旗山車站、林百貨、七股鹽田、九份等，將鐵窗花化為插畫填色的網點與紋樣，成為與生活緊密結合的街道風景。如今，楊朝景、辛永勝兩人的任務已從分享轉往推廣，希望讓大家看到這份特殊的台灣風景，「鐵窗花是超過半世紀台灣人的生活記憶，值得讓外國朋友體驗感受的台灣文化。」

下回到台灣，建議你把腳步邁向各個角落，來巷弄裡尋寶，重新看見這些「乘載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景」。