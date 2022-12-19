不插電的傳統紋身技藝 太平洋南島民族的身分線索

南島語族的傳統技藝「拍刺」在台灣消失許久，但排灣族人宋海華近年投入復興，並教導同屬南島語族的馬紹爾群島與大溪地學生。

【文．謝宜婷 圖．林旻萱】

主要分布在南太平洋群島的南島語族，約有二億五千萬人。他們不僅在語言、外表上具有相似性，許多南島國家也擁有傳統紋身的技藝。比對各地的紋身圖案，可以發現其關聯性，像是一道線索，指引著散佈在太平洋的島民，找到身分的起源與彼此的連結。

位在太平洋的我國友邦馬紹爾群島共和國，曾經擁有傳統紋身文化，過去以軍艦鳥翅膀的骨頭為針，敲打皮膚後讓顏料滲入真皮，留下永恆的圖騰，稱為「拍刺」。不過，因為殖民與西方宗教影響，這項技藝已經消失。直到2021年，一位馬紹爾群島女孩柯雷娜（Nannu Kabua），到台灣就讀大學時，因緣際會認識排灣族的拍刺師宋海華（Cudjuy Patjidres），開始學習這項消失的傳統，決心要復興家鄉的拍刺文化。

馬紹爾群島女孩柯雷娜（左）向宋海華（右）學習拍刺的過程中，也深入認識自己家鄉與南島語族的文化。

南島民族拍刺的傳承旅程

和許多的馬紹爾群島年輕人一樣，柯雷娜嚮往有個紋身圖案，於是她先在右手臂用機器刺了一個，後來用拍刺在右腳也紋一個，但此處紋身的線條明顯較粗，而且幾何的樣式強烈。她指著腳上的紋身說：「這個階梯狀的圖案是馬紹爾傳統紋身的基本圖形，對我來說，也有期許自己不斷進步的意思。」

當初，柯雷娜在朋友的牽線下，認識了台灣唯一的拍刺師宋海華。原本她對南島文化所知不多，但第一次見到宋海華時，他黝黑的膚色與深邃的輪廓，讓她想起家鄉的親友，尤其他腹部上的紋身圖案，正是她平常繪畫練習的圖案。「雖然馬紹爾群島屬於密克羅尼西亞島群，但我知道他身上是薩摩亞的圖案。」

一問之下，柯雷娜才知道宋海華立志復興排灣族的傳統紋身文化，幾年前於國際紋身博覽會上，受夏威夷紋身大師Keone Nunes啟發，向他拜師學藝。後來，宋海華也被邀請到許多太平洋國家進行交流，如：薩摩亞、菲律賓、印尼等等，幾乎每到一個國家，他都會請當地的拍刺大師為他紋身，成為台灣與其他南島國家交流的紀錄。

熟悉的輪廓與圖案，讓柯雷娜思索家鄉的拍刺文化，她發現年輕一輩已經不知道拍刺這項技藝，只有幾位長者仍有印象。在長者的建議下，她找到了書籍《馬紹爾群島的紋身》（Tattooing in the Marshall Islands），開始追尋拍刺在家鄉的歷史、圖騰的意義、圖騰與身分的關係。也下定決心向宋海華學習拍刺，希望未來回到家鄉後，能夠復興這門技藝。

排灣族男生的紋身主要在身上，女生則在手上。

馬紹爾女孩的學習之旅

宋海華要收徒弟之前，會先觀察對方是否真心想學習拍刺這門技藝，了解背後的文化。他發現柯雷娜幾乎每週，都從台北遠赴台東，細心地在一旁觀察拍刺的每個細節，於是，宋海華便決定指導這位異國徒弟。從為老師搧風、遞檳榔、擦汗開始，進階到製作工具、「拉皮」、在皮膚上描圖、在人工皮上練習，最後是實際為人紋身。

進階的程序看似簡單，卻需要高度觀察力與多次練習，以拉皮為例，是指用雙手穩定並拉平拍刺處的皮膚，讓拍刺師能準確地刺出線條。身為紋身助手，不僅要知道紋身師的下一步，快速地調整雙手的位置，還要拭去多餘的墨水與傷口流出的血液。每次紋身，至少需要約2～3個小時，如何在長時間保持專注？柯雷娜笑說：「老師（指宋海華）之前也問我：『會不會覺得無聊？』但是，我覺得能協助每位紋身的客人很榮幸，那是生命中的大事。我也喜歡聽他們在紋身時分享的故事。」

師徒二人雖然有語言隔閡，但是默契卻不言而喻。每次紋身開始前，柯雷娜會備好紋身工具與消毒器具，接著戴上手套，跟著宋海華的節奏，變換拉皮的手勢。除了週末的實戰訓練，柯雷娜平常也會觀看老師在YouTube的影片，並買了許多人工皮來練習。

她發現馬紹爾群島與排灣族的紋身圖案有些相似，三角形經常出現在兩者的紋身圖案，但代表不同的意義，在前者是烏龜的意思，但在後者卻是蛇紋。兩地同樣因為性別與階級，會有不同的紋身規定。因此，每當有部落族人來找宋海華紋身，他都會要求對方先了解自己家族的背景、在部落的身分，紋身前也會登門拜訪，與被紋身者的家人溝通討論。

2023年農曆過年時，宋海華將會舉行正式的收徒儀式，向大家宣布柯雷娜與兩位分別來自排灣族、魯凱族的女孩為他的徒弟。屆時，宋海華會親自為柯雷娜紋身，在肩膀上刺下符合其身分的圖紋。「我的叔公會為我挑選肩膀上的拍刺圖案。在馬紹爾群島，肩膀上的紋身是專屬於女性的，因為肩膀顯現出女性魅力。」柯雷娜微笑著說，期待自己帶著新身分，回到家鄉分享拍刺文化。

透過拍刺，可以了解南島語族國家的文化。對南島語族而言，也是找尋自我認同的一種方式。

拍刺背後的身分價值

機器紋身與拍刺，最大的差異是什麼？柯雷娜認為是空間的體驗感，通常進行機器紋身時，都是單獨前往，而且空間較為陰暗、擁擠，反觀拍刺的時候，具有儀式感，會由家人陪伴，在一個寬廣明亮的空間完成。

採訪當天，宋海華部落裡的弟弟前來紋身，刺的是蛇紋衍生的創作圖紋，他的兒子也在旁陪伴。過程中，兩人聊著部落內的農產與親友，也談起宋海華對拍刺工具的改良，將軟墊套在手上以減低敲打時工具對手掌的衝擊力。當天另一個客人是阿美族青年藝術家，以文化復興為己任的他，想要在手臂上刺下傳統的三角形符號，代表山與海。開始紋身前，他在妻子與兒子陪同下，舉行阿美族的祈福儀式，備妥檳榔、菸紙、小米酒為祭品，向祖靈報告即將進行生命中的大事。這樣敬虔與溫馨的景象，在柯雷娜眼裡，都是拍刺獨具的珍貴價值。

談起宋海華投入拍刺的歷程，一連串的巧合，像是他命中注定要完成的任務。在清華大學人類系擔任工友時，他偶然發現一本日文書，照片裡是一位紋身的男性原住民。儘管不識日文，但他直覺地認為那是排灣族的紋身。他開始訪問耆老，自學拍刺技術，透過Instagram分享拍刺作品。後來在美國紋身考古學家Lars Krutak的推薦下，他前往在紐西蘭舉辦的國際紋身博覽會，在那裡認識夏威夷資深的紋身大師Keone Nunes。

拜訪宋海華在清大的職員室，裡頭貼滿紋身的圖紋與海報，其中一張是回鄉重建家屋的排灣族女頭目廖麗華。當她決定接下新身分，在大頭目的允許下，由宋海華為她刺上手紋。而排灣族男生的紋身，以肩膀和手臂上的蛇紋為主，當他們平舉雙手時，就像是展開雙翼的老鷹，也象徵祖靈的保護。根據人類學家胡台麗調查，排灣族傳說中，人去世後會經過三次轉變，先變成百步蛇，再變成雄鷹，最後成為竹節中亡者的淚水，蒸發後回到天上，可見老鷹在部落文化的重要性。

串起南島子民的拍刺文化

南島語族分布的幅員遼闊，但一見到彼此身上的拍刺，立即就能產生情誼。宋海華的好友，清大人類系助理教授林浩立分享，他之前在台大與紐西蘭學校合作開設的課程，曾經有幾位當地的毛利人學生來台交流。當他們聽見林浩立在課堂上介紹排灣族的拍刺文化，便興起與宋海華見面的念頭。當這群學生走進宋海華的工作室，彷彿見到老朋友，彼此擁抱、討論身上的紋身，不像是首次碰面的陌生人。

林浩立認為拍刺的起源，也許跟南島語族早期製作陶罐的傳統有關，過程中都會使用拍打棒敲擊，而且一些出土陶罐上的圖紋與拍刺常用的圖案是相似的。「拍打的動作，可以說是南島語系顯著的身體記憶。」他分析。

專研斐濟田野，同時關注南島紋身文化的林浩立，在宋海華與他的大溪地徒弟合力下，於手臂刺下斐濟的傳統圖騰。「不是原住民也可以接受拍刺，但只能用創作的圖案，不能有部落的元素，如蛇紋。」宋海華解釋，他也提到其師傅Keone Nunes前陣子才為電影《水行俠》的男主角進行拍刺，在頭部一側刺下圖騰。

來自馬紹爾群島的柯雷娜，透過她的分享，其家族也更認識這門消失的技藝。她的姊姊，馬紹爾群島的外交暨貿易部長Kitlang Kabua表示，非常樂見有繪畫天賦的妹妹，能有機會與排灣族的紋身師宋海華學習，因為拍刺對馬紹爾群島而言，是相當珍貴的文化。透過柯雷娜的分享，她的家族也更認識拍刺的意涵，像是特定家人可以用的圖紋、哪些身體部位可以紋身。更重要的是，紋身像是一把了解過去的鑰匙，開啟了他們對祖先更多的認識。

「學習拍刺讓我了解南島文化。」柯雷娜表示，拍刺使她了解南島語族的歷史、太平洋島嶼的連結。透過宋海華，她也有機會與夏威夷紋身大師Keone Nunes見面，談談各自家鄉的航海文化。

三人的巧妙連結，形成拍刺文化的傳承。2019年，在高雄的國際紋身博覽會，宋海華擔任Keone Nunes的助手，後來2022年，改由柯雷娜協助宋海華拍刺。他們的好友林浩立也曾共同參展，這些看在他眼裡，都是超越學術研究，難得觀察到的珍貴畫面。他認為想了解南島文化並不難，從一個人身上拍刺的圖紋，就可以開啟話題，進入對太平洋島嶼的探索。