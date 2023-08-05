菲美安全合作回溫 牽動南海台海戰略

【文／陳妍君 （中央社駐馬尼拉記者）】

美中強權競逐與南海持續緊張，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2月底向軍隊發表談話表示，為捍衛菲律賓領土，「你們的使命已經改變了」。

前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在位時，軍事重點放在打擊國內伊斯蘭極端勢力和菲共游擊隊。杜特蒂2020年談到南海爭議時說：「中國在聲索它（南海），我們也聲索它。中國有武器我們沒有，就這麼簡單。除非我們準備要打仗，我建議我們最好偃旗息鼓，在外交上努力。」然而，隨著地緣政治形勢升溫，小馬可仕上台後，菲國政府態度悄悄改變。

台海緊張情勢升高 呂宋海峽構成戰略要衝

小馬可仕年初訪問北京，告訴中國國家主席習近平：「我們優先討論漁業，不要討論領土問題。」當時，中國提議與菲律賓漁村建立夥伴關係，兩國還研議在爭議海域合作，包括菲律賓海巡隊和中國海警隊計劃起草權宜妥協方案，以避免在南海發生衝突。

事實證明，菲中南海主權爭議並未緩和。菲律賓海巡隊2月中旬指中國海警兩度以「軍事級雷射光」瞄準菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方對仁愛暗沙的補給行動。

接著，菲律賓海巡隊5月中旬在火艾礁等五處附近設置貼有國旗的浮標，以宣示對南沙群島主權。北京不甘示弱，幾天後通報，也在牛軛礁等三處附近海域布設燈浮標。

一個多月後，菲方再度前往仁愛暗沙運送補給，事後指控中國海警「危險地操縱」兩艘海警船，行駛到菲國海巡船前方阻斷航道，迫使菲方減速以避免碰撞；雙方以廣播宣示海域主權時，中國海警船距離菲船「不到100碼」。

菲律賓於1999年刻意將第二次世界大戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制，因此需定期派員前往換班並運送補給，仁愛暗沙也成為菲中南海主權爭端熱點。

台海緊張情勢升高 呂宋海峽構成戰略要衝

除了北京在南海擴張的腳步不曾停歇，台海緊張局勢升高也使菲律賓難以置身事外。凡此種種，都使馬尼拉不得不積極投入軍隊現代化，調整軍隊重點從國內安全轉向國土防衛。

菲律賓德拉薩大學（DLSU）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說，台灣跟菲律賓間只隔著巴士海峽，二戰時，日本戰機就是從台灣對菲律賓發動攻勢，「我們不能忽視地緣關係」。

他指出，美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台後，北京在台灣周邊進行大規模軍演，使各方注意到台灣南部的巴士海峽和呂宋海峽重要性。

狄卡斯楚說，中國人民解放軍很難從日本和台灣間的宮古海峽進入太平洋，因此最脆弱的區域將是呂宋海峽。一旦爆發衝突，解放軍將試圖占領呂宋海峽島嶼，以從南方攻打台灣。

這就是為什麼台海情勢日益緊張下，菲律賓的戰略重要性隨之增加。

美軍駐菲增四基地 距台不到400公里

菲美兩國4月初宣布，在原本商定的五處軍事基地外，新增四處美軍可建設使用的戰略據點位置，其中三處據點位於菲律賓北部。

英國《經濟學人》（ The Economist）報導，因為菲律賓與台灣近在咫尺、它的地理位置及跟美國長期的同盟關係，使它成為西方國家的亞洲戰略核心。菲律賓北端的軍事據點離台灣海岸不到400公里，這使它們極有可能成為美國和盟軍「距台灣最近的武器發射處」。

狄卡斯楚表示，萬一中國攻打台灣，而美軍增援來自沖繩和關島，將可直接抵達呂宋島東北端的海軍基地。

國立政治大學外交政策研究中心訪問學者畢特洛（Lucio Blanco Pitlo III）指出，當前地緣政治形勢下，美軍可能在菲律賓戰略據點部署「海馬士」多管火箭系統（HIMARS），以因應可能的台海危機。

最北端群島變戰略要角 美中競相提供援助

美國積極在菲律賓展開戰略部署，北京自然不可能置之不理。

巴丹群島省位於菲律賓最北端，北隔巴士海峽與台灣台東縣蘭嶼鄉相望。省長凱柯（Marilou Cayco）告訴菲國媒體，美中兩國近來都表態，願意向當地提供援助。

她表示，美國國際開發總署將與菲國政府合作，為巴丹群島省提供星鏈（Starlink）網路服務；北京也承諾提供援助建造農場，以解決當地糧食不足問題。（完）