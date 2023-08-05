友善飼養官民同心 法國雞蛋高產的祕訣

【文、攝影／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

巴黎西郊塞納河旁區政府公園中，六隻母雞和一隻公雞正在悠哉啄食，一旁是共享蜂巢與菜園，有如迷你版生態農場。忽然間，雞群躁動衝到鐵門口，等待著走向雞棚的唐吉（Tanguy）。30多歲的唐吉三年前創立「每人一母雞」（À chacunsa poule）公司，推動民眾領養母雞，目標自然是「人手一雞」。

領養退休母雞當寵物 人雞共好兼「雞蛋自主」

唐吉熟練地打掃雞棚，一邊接受《全球中央》訪問說，法國6,700多萬人口中粗估有1,000萬人養雞，在這個雞禽榮登寵物排行榜的國家，人和雞是有感情的。「雞會聚在腳邊，你能摸牠，牠們也聽得懂人的叫喚。許多客戶跟我說，沒想到人和雞能產生如此連結。」

他對記者說，法國母雞18個月大、生產力下降時就會「退休」，被送往屠宰場，成為盤中佳餚；但有愈來愈多像他這樣的協會與養殖場合作，「拯救」退休母雞。

唐吉向不同雞場低價收購退休母雞，再以成本價送到訂購者手中，同時會教導飼養訣竅，或協助民眾架設雞棚、孵化小雞等，讓他們逐步邁向「雞蛋自主」。

每顆蛋都有身分字號 分類標示清楚力求卓越

走進法國超市，各種雞蛋琳琅滿目，包裝、顏色五花八門，如果不懂分類規範，真的會出現選擇障礙。

蛋業規範是歐洲聯盟27個會員國的共識。2004年起，歐盟祭出生產者法規，讓消費者得以區分蛋雞飼養方式，所有飼養超過250隻門檻的雞舍都必須遵守。

這天下午，一隻每日享受陽光浴、吃好睡好的放牧雞產下雞蛋，這顆放牧蛋被飼主仔細揀選，放在標有蛋農名字、地址與編號，以及重量、生產和運送時間的箱子內，前往下個目的地：包裝中心。

包裝中心負責分類、包裝並標籤雞蛋。在生下的10天內，雞蛋被依據性質、重量與飼養方式進行精細的分類與標記。

首先是雞蛋性質：A級為新鮮雞蛋，供應消費者，再依重量分為XL、L、M和S；B級則只供食品工業或非食品用途。

接著，中心便在這顆新鮮完美的放牧蛋印上全歐通用的標記「1 FR XAZ 01」，1為飼養方式中的「放牧」。（數字2代表平面飼養、3為籠飼、0則是純天然的「有機」雞蛋。）

接下來兩字母為養雞場所在國的ISO簡稱，FR為法國、ES為西班牙等。接著三個字母是養殖場代碼；最後兩個數字則是生蛋母雞的雞舍編號，符合2002年歐盟的農產品可追溯性原則。

法國市售雞蛋幾乎都產於本土，雞蛋養殖業衛生品質嚴格卓越，成為歐盟蛋業領頭羊。2,300個養殖場每年生產逾150億顆雞蛋，創造1萬個直接就業機會。

籠飼放牧標準監管嚴格 馬克宏加碼宣示零籠飼

2017年，當時的總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）回應產業與民間代表期待，將2022年「零籠飼」列為競選政策與推動願景。

法國雞蛋推廣國家委員會總祕書長休米（Maxime Chaumet）接受本刊電訪時指出，法國2016年70%為籠飼雞蛋，如今大幅減少到25%，另有民間數據為33%。以市面通路雞蛋而言，約21%來自籠飼雞、19%來自平飼、33%為放牧蛋、近7%為更高級的紅標放牧蛋、19%為有機雞蛋。

養殖方式可不是雞農自己標榜了算，而是由法國農業與食品主權部嚴格規範，受主管機關控管與稽查。

歐盟2012年全面禁止傳統疊層籠飼，並對改良式籠飼祭出最低限度的規範。法國以歐盟法規為基準，針對雞隻密度、友善環境、戶外空間、養殖場大小、運輸方式等制定稍高於標準的養殖分類規範。

以最工業化的籠飼為例，每隻母雞必須要有750平方公分活動空間、雞舍須備有鳥巢、睡覺需要的棲架、啄喙與抓撓的地方。歐洲至今仍有3億隻母雞在雞籠中度過一生，儘管已獲改善，但不少動保團體認為改善幅度過小。

而法國政府大力提倡的有機養殖則規定，每隻母雞須擁有1,667平方公分的活動空間、七隻母雞享有一鳥巢、每隻雞分到18公分長的棲架，並享有四平方公尺的戶外草地等尊重環境與動物福祉的條件。

直擊國家認證有機雞場 通風保健紓壓樣樣不缺

為一探法國有機養雞場的面貌，記者前往巴黎西郊兩小時車程的La ferme des Beurreries有機農場，受到女主人畢尼昂（Marie-Hélène Bignon）一家熱情接待。

畢尼昂說，法國為歐洲有機蛋先鋒，1998年便公布有機雞蛋養殖特殊規範，由各地方主管機關協助雞農轉型。他們也於該年取得標準極為嚴苛的「有機」農場認證，是該區第一。

她指出，有機署規定包括產業上下游皆須為有機、汙染物限制、單一雞舍3,000隻母雞上限、飼料須來自有機農業，不得含有抑制劑或生長激素等，但2008年為配合歐盟標準而被稍微放寬，如飼養數量上限增加。

畢尼昂一家最初接手時，養雞場仍採工業模式飼養，但關注動物議題的她不願繼續。和丈夫考量後，依當時法國法規要求，啟動有機農業與養雞執照，並在幾年內完全轉向有機。如今La ferme des Beurreries共有3,000隻雞、160公頃有機農田和玫瑰田，栽種有機作物，販售有機飼料、農作物和玫瑰水。

纖細溫柔的畢尼昂養雞盡心盡力。她表示，雞隻最怕熱，因此砸錢在雞場安裝了通風與噴灑系統，噴灑水中還可加入保健品或精油；甚至會用音樂、玩具等各種方式為母雞紓壓。

畢尼昂希望母雞在短暫的工作時光中能有最好的「工作條件」。她常說，「我們共事，動物在工作，我們一起，要互相尊重，直到牠們離開。也希望牠們在最好的情況下離開」，因此將「退役」母雞交給唐吉，尋找接手照顧牠們的人。

「最重要的是，我們溫柔對待雞隻，和牠們說話，用話語建立關係，牠們認得我們的聲音。」她認為，有機飼養一半靠天然飼料，另一半則是要靠飼主的態度、關心及連結。

農場雞蛋自產自銷，記者參觀時正好遇到前來買蛋的巡迴雜貨車。這是在法國鄉鎮常見的貨鋪形式，由移動商家向優質地方生產者購買有機農作、工藝品，放在貨車上串走鄉鎮，讓村鎮居民能買到新鮮好物。

雜貨車老闆塞維琳（Séverine）向沒有商家的小村莊提供當地優質產品。她表示，當地人支持短程商業，因為好的生產者投注生產，沒時間銷售，就透過像她這樣的二手商人在地服務，與大型連鎖通路區分。「我們有連結、有故事，能指出產品來源。」

庭院養雞蔚為風潮 受精雞蛋奇貨可居

為瞭解放牧與有機雞蛋的不同，記者再度前往大巴黎南郊純種雞場Ma Paulette，主人尼可拉（Nicolas）是位戴著眼鏡的斯文年輕人。

本職工程師的他，多年前因興趣開始研究雞群行為與繁殖工法，如今徹底轉行，在廣闊的農場上培育飼養14種純種雞。申請為「放牧」養雞場，不僅為繁殖，更是為了「保育品種」。

尼可拉和園藝農場主合作，每幾個月雞棚會在廣袤土地上換位置，翻土後讓農家種菜。雞隻成了天然的除草劑，雞糞則是天然肥料，零化學產品。「這是個生態體系，對我們、對雞、對農場或其他動物都很重要。」

法國庭院養雞蔚為風潮，雞被視為受歡迎寵物，尼可拉的工作便是其中一環。他主要販售小雞與純種雞的受精蛋，訂單絡繹不絕，客戶除小型雞舍外，更多的是一般愛好者。

尼可拉指出，「受精蛋的訂單愈來愈多，也愈來愈多人加入城市農田。可能為了省錢，市場價格飛漲，但最重要的還是想吃得更好、更健康」。

業者逐年遞減籠飼蛋 上下齊心成就好形象

法國去年也爆發嚴重禽流感，雞蛋生產不到90萬噸，比2021年的97萬噸少了8%，幾乎和台灣同時出現缺蛋、蛋價飛漲的狀況，法國也增加進口雞蛋因應危機。整體而言，除去年外，法國蛋類自給率為100%~102%，自用有餘，有時還可以出口。

畢尼昂向記者坦言，推廣放牧與有機飼養仍有困難，像禽流感疫情就讓不少放牧雞農打退堂鼓。她還表示，工業養殖依舊存在，甜點產業大部分所需的蛋製品，都還是來自籠飼雞。

不過，法國推動有機、減少籠飼雞已成為社會共識。2016年，業者設立目標，希望在2022年前把非籠飼蛋產量提升至50%。

2019年，在業者努力動員下，非籠飼蛋比例增為53%，提早三年達成目標。儘管總統馬克宏極具野心的零籠飼目標未能達成，但籠飼蛋比例持續下降，如今僅占產量三分之一。平飼為近幾年成長最快的飼養方式，平均每年人力成長15%、放牧雞蛋成長13%、有機體系成長11%；反之，籠飼產業人力每年減少9%。

休米指出，法國雞蛋充足且優質的祕訣，在於對雞蛋嚴格的衛生安全規範。動物福祉方面，歐盟制定法規控管，養雞戶必須遵守規範，且法國主管機關時常稽查，「因法規和監管相對嚴格，增加了可信度」。

產官通力、上下游合作，加上全民對雞深厚的情感，成就了法國雞蛋產業的好形象。

市售雞蛋印上全歐洲通用的標記，依飼養方式、養雞場所在國、養殖場、雞舍編號進行精細分類。

純種雞場Ma Paulette主人尼可拉（紅衣者）熱愛雞禽，希望用更原始的方式飼養。他與園藝農場主合作，每幾個月雞棚會換位置，翻土後用於種菜，打造生態體系。（完）