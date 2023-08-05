庫克領軍蘋果股價新高 分散風險招手印度越南

【文／林沂鋒 （中央社副主任編譯）】

蘋果公司（Apple Inc.）股價在6月30日開盤站上歷史新高，市值達到3兆美元的歷史里程碑，帶領公司創下佳績的執行長庫克（Tim Cook）功不可沒。但美中貿易關係緊張，庫克引以為傲蘋果供應鏈當中的「中國配方」已經逐漸失色，印度、越南市場趁勢崛起，可望成為最大受惠國。

接手賈伯斯再創高峰 中國配方供應鏈漸失色

2011年蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世，庫克在當年8月上任蘋果執行長，他如何接手蘋果，取代像賈伯斯這種帶來Mac、iPod、iPhone等夢幻產品的天才，外界不乏看衰的聲音。

但蘋果在庫克領軍下，不但順利成為市值破兆美元的科技公司，甚至在今年一度衝破3兆美元，除了順利讓iPhone成為全球最受歡迎的智慧型手機外，也證實庫克這位營運專才帶領蘋果再創高峰，超越過往的表現。

蘋果股價6月30日上漲逾1%，來到空前高點192美元，市值達到3兆200億美元（約新台幣94兆元）。至今是史上唯一進入市值3兆美元俱樂部的企業。

根據花旗（Citi）分析師馬里克（Atif Malik）6月發布客戶報告，由於蘋果利潤成長空間被低估，股價接下來12個月還可能再漲25%，達到他設定的目標價240美元。若預估成真，蘋果市值將達到3兆8,000億美元。

股神巴菲特（Warren Buffett）也看好蘋果，他旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持續增加持有蘋果股票，已占其股票投資組合中的46%。巴菲特從不吝於讚美庫克，稱他是史上「最經典」領導者，也是「最偉大經理人」之一，讚許他非常了解公司業務。

庫克經營企業的能力睥睨群雄，他在蘋果職涯重大成就之一就是致力建立與中國的關係，相較於其他美國科技大廠顯得異常積極。

過去20多年，蘋果在中國打造了龐大的製造與組裝王國，牽涉數千個商業夥伴。中國目前有40多家蘋果分店，加上香港等大中華地區，替蘋果的整體營收貢獻約20%。

基於對中國市場的重視，庫克在3月下旬抵達中國，展開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次公開訪問。

庫克在一場中國官方贊助的科技論壇上，大談期待中國在解決全球性問題中發揮重要作用，未來將繼續與中國深化合作。但他也建議北京當局，務必加強和外商打交道，以了解外企對於地緣政治的擔憂，尤其是烏克蘭戰爭與美中關係緊張，這些都使得外企慎思他們在中國的營運。

這也說明蘋果供應鏈當中的「中國配方」近來正面臨前所未見的巨大壓力。即使庫克與北京交好，蘋果高層仍努力與其他國家發展關係，以降低對中國的依賴。

印度產逐漸取代中國製 越南成為影像模組中心

蘋果選中印度生產iPhone和配件，越南組裝AirPods和Mac電腦，馬來西亞生產部分Mac電腦，愛爾蘭則生產較簡單的產品。

不過，蘋果最具雄心的計畫仍在印度，打算將多家合作夥伴一起生產iPhone、AirPods和Apple Pencil，以及Apple Watch、iPad和Mac電腦的零組件。

蘋果委託台灣主要代工廠在印度生產這些產品，包括富士康、和碩。蘋果最近還在印度引進另一家重要供應商Tata，負責生產iPhone的外殼以及最終組裝。

2022年，蘋果生產的2億支iPhone有超過650萬支在印度生產，目標在2023年將這個數字提高至1,000萬。相關參與者認為，2024年在印度生產的iPhone將會突破1,500萬支。部分人士認為，如果蘋果以最積極的速度布局，在2025年前可將高達25%的iPhone產能轉移至印度。

除了印度之外，越南已成為蘋果產品影像模組的生產中心，主要是韓國LG Innotek在越南設廠；此外，越南也是蘋果AirPods耳機主要生產地。

外資預期，到2025年，蘋果iPad平板電腦20%產能、MacBook筆電5%產能、Apple Watch約20%產能、以及65% AirPods產能，將轉移至越南生產。

不過，蘋果在內的廠商仍不能忽視印度糟糕的基礎建設、道路和電力網絡是阻礙發展的絆腳石，但印度政府透過補貼讓合作協議更誘人；越南也提供退稅、租稅減免和自由貿易協定，但與簽證、海關有關的官僚作風仍是痛點。

雖然印度、越南躋身蘋果供應鏈仍有待觀察，但就如英國《經濟學人》報導，疫情、成本和地緣政治情勢迫使蘋果與中國脫鉤，這不僅是蘋果公司一大轉變，也象徵世界經濟重新洗牌。庫克如何帶領蘋果走過陣痛期，是他職涯的一大挑戰。 （完）