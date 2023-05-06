美國大麻合法化 青少年健康卻藏隱憂

【文／張欣瑜 （中央社駐舊金山記者）】

根據美國民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2022年10月的民調，88%的美國成年人支持大麻合法化，當中59%是支持娛樂用和藥用大麻，另有30%僅贊成開放藥用大麻。

大麻合法支持度高 政府逐步放寬管制

相較於2015年的民調，當時支持大麻合法化的民眾為53%，以千禧世代為最大宗，美國社會對大麻的接受度越來越高。

因應民意變化，美國聯邦政府和部分州政府逐步放寬大麻使用範圍和管制。美國總統拜登去年特赦持有大麻的罪犯，並簽署《醫用大麻和大麻二酚研究擴展法案》，被視為一項重大改革。

此外，美國已有21個州允許合法販賣娛樂用大麻；不過，尚有半數以上的州並未將大麻合法化，社會對此議題仍存在對立。

支持者稱許醫療助益 反對者批危害青少年

「蓋洛普」（Gallup）的調查顯示，美國人主要基於醫療益處，希望政府開放大麻，其他原因還包括創造稅收就業，部分人士也主張使用大麻為個人自由。

反對人士多半認為，大麻合法化會對社會和個人造成傷害，另外，還有藥物成癮和危害青少年等問題。

在美國，21歲以下的人使用、擁有或購買大麻是違法的，無論他們居住在哪個州。

然而，《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）2021年公布一項報告，針對20萬名青少年所做的研究發現，2013至2020年間，吸食大麻的青年學子人數翻倍，尤以就讀高中高年級的學生數量最多。

青少年大腦發育未完全 吸大麻恐永久性傷害

美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾發出警訊，表示大麻會對青少年腦部造成不同影響，因為青少年大腦通常要到20多歲才能發育完全。

根據CDC，青少年吸食大麻會產生的「永久性影響」，包括身體協調性變差，學習力、記憶力、專注度和解決問題能力受到損害，不僅他們在學校的表現容易變差，輟學的可能性也相對提高。

CDC提出警告，青少年可能會因吸食大麻產生心理方面的疾病，像是憂鬱症、躁鬱症，甚至是精神病。

至於父母該如何從旁觀察、適時介入？美國兒童與青少年精神醫學會（AACAP）提出建言，表示孩子若雙眼發紅和開始愛吃零食是吸食大麻會出現的明顯徵兆；精神方面，若出現易怒、情緒起伏、健忘或怪異行為，也需要多加留心。

此外，根據CDC統計，每六名青少年當中會有一人「大麻成癮」，出現飢餓或是食慾不振的情形，一旦戒斷後，很有可能出現睡眠障礙。

大麻行銷鎖定年輕人 各界呼籲政府管制

儘管專家們發出警告，坊間的大麻商店為吸引消費者花招百出，色彩鮮豔的糖果和散發香氣的裝飾，經常讓年輕族群愛不釋手。

以紐約為例，去年底，曼哈頓第一間大麻店開幕，從店外大排長龍的人潮就可看出民眾對新奇商品的熱衷，店內架上的軟糖口味應有盡有，包裝亮眼之外，命名也十分俏皮，像是瘋狂芒果（Mad Mango）、咆哮檸檬（Loud Lemon）和夢幻蜜桃（Peach Dream）。

美聯社報導指出，這些行銷噱頭鎖定青少年，並引述哥倫比亞大學流行病學教授基茲（Katherine Keyes）觀察，走進美國任何一間大麻店，都可以看見許多專為年輕人設計的商品和包裝，「十分荒謬」。

致力於藥物成癮預防的專家黎克特（Linda Richter）呼籲，大麻合法化尚處於起步階段，各州還未達成統一標準，政府應更加重視制定大麻規範，目前對於大麻的審核、限制和規定都還太少。

有鑑於管制呼聲逐漸高漲，近期美國政府和國會已對大麻控管做出回應。

根據歐洲政治新聞網站Politico，美國食品暨藥物管理局（FDA）日前宣布，大麻二酚（CBD）有安全疑慮，呼籲國會強化安全防護措施以降低風險。

美國眾議院大麻核心小組（Congressional Cannabis Caucus）成員，包括民主黨籍的布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）和共和黨籍的喬伊斯（Dave Joyce）已表示將會推動更多監管措施，例如商品使用兒童安全防護包裝等，並提供消費者更明確的大麻成分資訊。 （完）