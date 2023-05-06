ChatGPT掀程式教育熱 學習應重邏輯與興趣

【文／陳至中 （中央社記者）】

ChatGPT等生成式AI（人工智慧）發展掀起討論，也帶動一波學習風潮，爸媽都希望孩子贏在起跑點，但專家建議，應從興趣培養著手，瞭解電腦運算邏輯，再逐步學習程式語言。

台灣近年大學申請入學、考試分發等管道，資工和電機科系一直是最熱門的志願，補教升學輔導專家藍天予曾形容是「大電資時代」，尤其是二類組學生更傾向「選系不選校」。而隨著ChatGPT議題火熱，以及政府政策引導大學擴增資通訊名額，許多高中生也急著投入APCS（大學程式設計先修檢測），以求在甄選搶得先機。

AI改變人類學習方法 須更重視邏輯思辨

中原大學教務長、資管系教授皮世明接受《全球中央》採訪表示，ChatGPT確實帶動一波風潮，已經蓋過「元宇宙」，上一次有這樣的討論熱度，可能要回到AI圍棋軟體AlphaGo打敗人類棋王時。

皮世明表示，教育界普遍認為應對AI的發展抱持開放態度，師生都可善用ChatGPT等工具提升教學效率。然而必須告訴學生，不能把ChatGPT當成搜尋引擎，生成出來的內容可以參考，但還是要查證和咀嚼消化。

皮世明指出，AI只會愈來愈強大，人類的學習方法也要相應改變，必須更重視邏輯思辨，才能善用科技提升效率。不過他認為，以往程式設計的基本訓練還是相當重要，他幽默地說，未來大學可能開學前三週先把學生關起來，在不能使用AI的情況下練好程式基本功，第四週開始開放用AI，就能突飛猛進。

被問到是否要讓國小、幼兒園的學童及早學習AI科技，皮世明說：「有個愉快的童年還是比較重要。」且他認為現在的年輕人即便不特別去學，也很容易接觸3C、資訊工具，產生興趣後自然會願意深入學習。如果家長太早逼迫孩子去學程式語言，可能適得其反，澆熄熱情和樂趣。

學程式語言要適齡適性 過早接觸恐揠苗助長

元智大學資訊管理學系主任禹良治表示，大學想往AI發展，程式語言一定是必備知識，但家長要不要急著讓孩子去學程式語言，則是另一回事。他認為還是要以性向為主，可以先讓孩子體驗，如果一去學就上手，表示有天分，就可以繼續加深加廣；如果學了感覺普普通通、沒有太大興趣，也不要強求。

禹良治提醒，任何學習都須「適齡」，就像是教國小學生數學，如果一下子就教到國中程度，孩子聽不懂，並不是天賦不夠，純粹是年齡還不到。

禹良治建議，如果家長想讓孩子早一點接觸程式設計，一開始不用以學習程式語言為目標，而應以性向測驗為導向。例如用拼積木、模組的方式，引導孩子逐步學會計算機的邏輯，到國中高年紀再開始學習一些簡單的程式語言，也不算晚。

禹良治認為，要求國高中生在升大學前，就要有很好的程式能力，「那真的是非常少數」，這類有天賦的學生可透過「特殊選才」管道進入資訊科系。但在禹良治的教學生涯中，也不乏有很晚才開竅的學生，到大三、大四開始突飛猛進。

另外，禹良治也說，就算不喜歡程式設計，也不見得跟AI絕緣。他提到，隨著AI技術的發展，未來應用面會愈來愈廣泛，需要有一個團隊與工程師協同，「我可能做不出ChatGPT，但我能善用它，這也是一種能力」。

AI產業不只需研發人才 大廠攬才包技職全班

大學問網站執行長魏佳卉近期常受邀到各地為高中生演講，她提到，許多學子嚮往熱門的AI領域，卻苦於學科能力沒到頂級，或是有一兩科較不理想，難以跨入熱門國立大學門檻。

魏佳卉點出另一個途徑，可考慮「四技申請入學」管道，今年共有64校提供7,960個名額，且多半是熱門產業相關科系。

魏佳卉表示，外界提及AI等產業，多半想到的是研發型人才，但其實產業也需要大量實作人才，大廠更不吝於開出高額薪資，連科大暑假實習，都有約新台幣3.5萬元的津貼，「實習兩個月，學費就有了」。

「每家廠商都在擴產能，卻不知道員工在哪裡。」魏佳卉說，想往資通訊產業發展的學生，不見得非得到頂尖學府，走科大和產業對接的科系，很早就能接觸業界，在就學期間就能瞭解自己適不適合。她觀察發現，除了臺科大、北科大，大廠近期也積極到私立科大找人才，甚至是整班、整班地包走。 （完）