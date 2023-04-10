安心退休不焦慮 澳洲年金雙軌不怕破產

【文／丘德真 （旅居雪梨）】

澳洲養老金提供年長民眾基本生存所需，退休金則是保障生活品質的另一機制。這套雙軌並行的做法，讓澳洲的年金制度鮮少成為爭議焦點。

無論台灣或國外，有關年金改革的爭論經常成為新聞焦點，相關話題不僅限於公共財政討論，還常常延伸到世代對立的問題。但放眼國際，有些國家卻沒有在這個議題上受到太大困擾，澳洲就是其中之一。

澳洲當今的退休生活保障制度，是建構於1990年代初期；30多年後的今天，已發展成熟。例如在「墨爾本美世全球養老金指數」2019年評比中，澳洲被評為世界第三的最佳退休金系統，僅次於丹麥與荷蘭；在其他年度的評比中，澳洲也經常穩居前10名。

養老金+退休金雙軌並行 澳洲人不怕年金破產

澳洲的年金制度之所以鮮少成為爭議焦點，很大程度上得歸功於制度的設計，一般包括兩部分：一、由聯邦政府負責發放的「養老金」（age pension），財源來自聯邦政府的社會安全福利預算。二、由民眾個人交給特定機構管理的「退休金」（superannuation，俗稱super），屬於強制儲蓄制度，財源來自雇主依法替員工定期繳納，以及員工自己定期自薪資中扣繳。

養老金作為政府公共福利的一環，任何達到退休年齡（目前為66歲半，今年7月起將改為67歲，預料2035年起提升至70歲）的澳洲公民或永久居民，都可每兩週一次領取政府發給的養老金。單身人士每兩週最高可領澳幣1,026.50元（約新台幣2萬元），配偶／伴侶每兩週澳幣1,547.60元（約新台幣3萬元）。

至於作為強制儲蓄的退休金，則是民眾在就業時，可依法享有由雇主額外提撥供款「退休基金」（super fund），目前最低提撥率為10%，預計在2025年提高至12%。此外，員工亦可選擇自願從薪資中提撥一定比例金額到退休基金中，以便退休時可領取更高的退休金。

而退休基金的操作，則是由民眾自行指定管理機構負責。員工要是更換工作，退休基金的帳戶將跟隨著員工；員工亦可中途選擇將退休基金轉換至自行指定的其他管理機構。

這套養老金與退休金雙軌並行的做法，可說是讓澳洲能夠避免終日陷於破產恐懼的關鍵所在。

政府保障養老金福利 自操基金放大退休金

養老金是聯邦政府福利預算的一部分，每年由內閣規劃、國會監督，並交由直屬聯邦政府的全國福利發放機構「社會福利聯絡中心」統一執行。既然是來自聯邦政府預算，除非政府財政崩潰或稅收嚴重不足，否則一般不會出現養老金破產風險。

澳洲養老金提供年長民眾基本生存所需，而退休金則是保障生活品質的另一機制。澳洲退休金的性質，表面上有點類似台灣的勞退基金或退撫基金，但最大的差別在於澳洲退休金制度有高度選擇彈性。

澳洲退休金雖然同樣有著法律規定的提領條件，例如要符合一定年齡、金額比例或其他要求，但任何尚未提領的款項，民眾都可隨意將它轉換至任何退休基金管理機構。

澳洲退休基金管理機構數以百計，其中大多是民營，少數由政府經營。據澳洲金融監理署2022年7月數據，退休基金市場總規模高達澳幣33兆元（約新台幣70兆元）。

既然有大量的管理機構可供選擇，民眾當然可按照個人需要或投資取向，來選擇自己的管理機構。例如有人希望獲得較高回報率，選擇虧損風險同時較高的管理機構；但有些人情願走保守路線，就會選擇一些穩健回報的管理機構。通俗一點說，賺多或賺少（即退休後領得多或領得少）是靠個人造化。

首購族提前動用退休金 政策引發炒房疑慮

除了委託管理機構之外，近年有不少人開始採取其他方式，例如按照法定程序「自行管理退休基金」（SMSFs）；甚至，近年政府更開放首次購屋族提前動用退休金用作支付購屋的頭期款，以便讓民眾在年老前擺脫無殼蝸牛的命運。

澳洲近十多年來，房價升幅高於絕大部分退休基金的回報率；故開放首購族動用退休金買房，對不少民眾來說有著相當的吸引力。這項政策其實也引起不少爭議，有人擔心這形同是讓首購族來助長房地產投機、讓更多年輕人生活於房貸壓力之下、澳洲長遠恐陷入泡沫經濟等等。這些問題，仍需要待宏觀經濟專家深入分析，但單單就保障民眾退休後生活品質這一點而言，確實較少有人能提出反駁的論據。（完）