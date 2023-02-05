印尼單口喜劇解憂愁 嘲諷政治宗教沒包袱

【文、攝影／李宗憲 （中央社駐雅加達記者）】

業餘單口喜劇演員古爾托姆說：「在這裡，什麼都能說，可以沒有任何包袱地闡述自己的想法，說出來後，壓力也釋放了。」

充滿渲染力的笑聲，響徹雅加達市區的一間美式餐廳。週一晚間，近40名業餘單口喜劇演員輪番上台，以嘲諷語氣談論印尼的政經時事和熱門話題，台下報以掌聲支持、鼓勵，有時還笑到從椅子跌落下來。這群人把握下班後短短兩個小時，磨練單口喜劇技巧、訓練台風。

單口喜劇的斜槓人生 靈感來自焦慮與真實

「『開麥』能消除我的焦慮」，組織這場聚會的伊布努（Ibnu Bertus）如此敘述單口喜劇演員。他說，起初只是因為無聊而看喜劇演員的影片，後來愈來愈著迷而加入社團，有次被邀請上台「開麥」，意外開啟單口喜劇演員的斜槓人生。伊布努白天在銀行上班，每週都會固定組織這場屬於喜劇演員的聚會。

有四年喜劇演員經驗的伊布努坦言，要做好單口喜劇並不容易。它既要詼諧、幽默，故事還得讓人信服，因此需要做很多功課，看很多影片和文章。他說：「一開始根本沒有幽默素材可以拿出來表演，但至少在社團裡可以互相學習，因此我就漸漸愛上了。」

伊布努透露，喜劇演員的靈感大多來自焦慮，並舉例，作為一夫多妻制下的孩子，因他的父親有兩個老婆，無形中對他形成壓力，因此常以印尼的婚姻文化作為他的主題。

雅加達單口喜劇社團成立超過10年，成員背景相當多元，有華人、國會議員子女、身障人士及上了年紀的單身男子，年紀介於17到50歲。

伊布努說，「自嘲是最高明的幽默」，這句話放在單口喜劇最適合不過。他舉例，像身障人士可能會開自己身體缺陷的玩笑，單身男子則會笑自己沒人要等。當自嘲大笑時，也會渲染觀眾情緒，大家就會跟著一起大笑。

伊布努說，單口喜劇演員通常會從家庭背景找到靈感，當中也隱藏各種焦慮，「他們藉由這個舞台把焦慮轉換成幽默字句，當成玩笑話說出來，煩躁的心也被拋開了」。

他說：「我們的靈感通常是來自家裡發生的事件，是真實的。當我們在舞台上表演時，若故事不夠真實，觀眾也能感覺得到。」

另一名剛加入社團半年，27歲的業餘單口喜劇演員古爾托姆（Triwin Gultom）也說：「在這裡，什麼都能說，可以沒有任何包袱地闡述自己的想法，說出來後，壓力也釋放了。」

業餘演員舞台試水溫 拿捏玩笑尺度避踩禁忌

單口喜劇在印尼有數十年的歷史，許多電視台都有製播單口喜劇比賽節目，最廣為人知的是自2011年開始播出的《Stand Up Comedy Indonesia》，節目受到觀眾的喜愛，擁有一票忠實粉絲。

伊布努說，很多業餘人士會先加入社團密集練習，為參加節目海選做準備。當天戴著假髮、坦胸露肚的伊潘（Ipan Peci）就是其中之一。他原本一身穆斯林服裝，後來突然換成武術服，胸口寫著「212」，在舞台上嘲諷當年發起212遊行集會的激進組織「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）。

「212」示威的由來是2018年12月2日有數萬人到雅加達遊行集會，當時的示威是針對時任省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama），激進組織認為他褻瀆《可蘭經》。鐘萬學後來在省長選舉連任失敗，又因褻瀆宗教罪名遭判兩年徒刑，成為印尼宗教不寬容日益加劇的案例。

對伊潘而言，一週一次的聚會是精神糧食，他還為此固定休週一，並說，有時舉辦比賽需要晉級才能繼續，因此參加聚會心情總是期待又緊張。

業餘喜劇演員需要練習舞台的另一個原因，是擔心碰觸禁忌而來「試水溫」，他們透過內部演出，學習如何拿捏開玩笑的程度及避開紅線。

宗教種族話題都可談 唯獨演出現場不能錄影

印尼作為擁有最多穆斯林人口的國家，宗教信仰和種族常被視為敏感話題，但如同伊潘在台上有關「212」的表演，已經碰觸到伊斯蘭宗教。古爾托姆解釋，宗教和種族是很多單口喜劇演員熱愛的主題，也最為敏感，這也是為何規定現場表演時，觀眾不能錄製影片，在電視上不能開類似的玩笑。

古爾托姆說，他自己非常熱衷開政治玩笑，宗教種族議題也常是主題之一，而他唯一不敢碰觸的是足球議題。他解釋，印尼的足球迷組織非常龐大，若開足球相關的玩笑可能會遭受網路攻擊。

對這群業餘單口喜劇演員而言，這場聚會是紓壓工具或測試能力的舞台，當然也有人希望有朝一日能成為全職演員，但這並不容易。伊布努說，斜槓賺點零用錢還可以，但要全職還需要累積一定的知名度。

但古爾托姆對做全職單口喜劇演員很有信心。他認為印尼的單口喜劇市場很有潛力，除了全職單口喜劇演員，也可以當導演或喜劇顧問，他期待有天可以靠單口喜劇賺錢。

「在這之前，我必須專心精進自己，讓自己成某個主題的專家，所說的故事才有人買單」，他說。 （完）