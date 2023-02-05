纜車俯瞰港都小樽 雪花紛飛浪漫滿點

【文、攝影／王化裕 （旅遊作家）】

北海道有三大夜景，小樽天狗山即占一席之地，搭纜車上山的時間雖在白晝，但正值隆冬豪雪降臨，整座小樽市成了銀白世界，又似大師筆下恣意揮灑的水墨作品。

談起熱門戲劇帶動一地觀光風潮，疫前的韓劇可謂大行其道。然而在2022年底，Netflix上的日本愛情網路影集《First Love初戀》話題發酵，也成功勾起旅人對拍攝地北海道的思念之情。不說別的，僅當劇中主題曲、宇多田光那首1999年發表的經典神曲《First Love》副歌一響，便足以讓一代人淚目相待。

為此，札幌電影委員會甚至在1月初，發布了《First Love初戀》外景地圖電子版，除了詳細標誌劇中在札幌取景的位置圖，也旁及了小樽市天狗山纜車、千歲市西洋軒、旭川市旭川常盤圓環，以及長沼町的Heidi牧場等景點。這次造訪北海道小樽，特地搭纜車上了天狗山，朝聖男女主角共賞俯瞰的港都市景。

在《First Love初戀》第六集劇情中，女主角野口也英與男主角並木晴道一起搭乘纜車上天狗山，在車廂遠眺停泊在港灣的鑽石公主號，片尾兩人在瞭望台欣賞璀璨夜景，最後深情一吻，將劇情張力拉到高潮！

從熱鬧的小樽市區搭計程車前往（對！搭計程車的儀式感要有），車程約15分鐘，即可抵達天狗山山麓的纜車站，再換乘每12分鐘一班、最多可乘坐30人的纜車上山。在山腳的纜車站中，《First Love初戀》的海報與外景地圖就張貼在顯眼處，前往剪票口時，還看到了少年、少女版男女主角和成年版男主角佐藤健的簽名板，讓影迷興奮不已。

這條全長735公尺的纜車路線，來回車票成人1,400日圓（約新台幣316元），單趟搭乘時間僅四分鐘，想在沿途拍照錄影可得把握時間！需要注意的是，天狗山纜車每年定期於4月、11月歲修，屆時暫停營業，為避免撲空，出發前最好先到官網確認營業狀況。

隨著海拔高度不斷攀升，濱海港市小樽的輪廓也愈發清晰，鳥瞰方才穿過的市區街道、小樽港、石狩灣盡收眼底，天氣好時還能望見暑寒別連峰和積丹半島，上一秒剛沉醉在如女主角般興奮的視線探索中，下一秒就抵達了海拔逾500公尺的天狗山山頂。

北海道有三大夜景，小樽天狗山即占一席之地，搭纜車上山的時間雖在白晝，但正值隆冬豪雪降臨，整座小樽市成了銀白世界，又似大師筆下恣意揮灑的水墨作品。走進屋內暖暖身子，穿過小賣店，來到了天狗咖啡廳TENGUU CAFE，店名寓意著「天狗」與「天空」，這裡供應多款西式、日式的簡單餐點與飲品，但此刻所有遊客的心思都不在食物上，全被大片玻璃窗外的小樽美景所吸引，一番拍照打卡、行禮如儀後，才有時間好好走逛這冬日的天狗山。

天狗山上有座天狗山神社，供奉著日本神話中的開拓道路之神「猿田彥大神」，掌管交通安全、商業繁榮與學業順利。在日本最早的傳說中，擁有長長鼻子、鮮紅臉龐的猿田彥，其實與天狗有著不同起源：「天狗」曾在西元637年的飛鳥時代被用來代指流星，室町時代之後，天狗之名與猿田彥的形象才逐漸合而為一。

天狗山上的室內有座「天狗之館」，館內展示從日本各地蒐集而來、大小不一共700多副天狗面具。在戶外，除了能參拜祈願的天狗神社，還有尊「摸鼻天狗先生（鼻なで天狗さん）」，傳說天狗具有神奇力量，摸摸祂的長鼻子，不只能驅趕惡靈，還可讓心願成真，冬季時摸鼻天狗先生移往室內，別忘了朝祂的鼻頭摸上一摸。

冬天的小樽，自古以來就是北海道的滑雪勝地。大雪紛飛的季節，天狗山搖身一變，成了能邊滑雪、邊賞港灣景致的滑雪勝地，也培養出許多花式滑雪、跳台滑雪的運動人才，那些珍貴的照片、資料與曾用過的雪具，都收藏在與天狗之館相鄰的「小樽滑雪資料館」裡。

下山返回市區，這次入住星野集團去年1月在小樽新開的特色飯店「OMO5小樽」，該飯店有南北館之分，南館為樓高三層的小樽市歷史建築物「舊小樽商工會議所」，北館建築則為新建。兩館之間有通道連接，住客在北館的「OMO base」辦理入住手續時，可發現從老建築中移來裝飾空間的暖氣、消防栓和鑰匙，由於南北兩館都有客房，不過有浴缸的房型設在南館，且因延續「舊小樽商工會議所」的建築規格，一、二樓客房挑高更勝北館，所以經常客滿，想在古蹟裡睡一晚，可得提早搶房。

舊小樽商工會議所建於1933年，是一棟鋼筋混凝土結構的建築物，南館一、二樓公共空間保留了它的懷舊氛圍，樓梯、梳妝台、圖書、燈飾，都是拍網美照的好場景，飯店也從善如流，免費提供三腳架並詳細標示拍攝角度，不放過任何被打卡宣傳的好機會。南館三樓曾是商工會議所空間最大的會議廳，現為提供早餐、晚餐的「OMO Café &Dining」餐廳，其中半自助晚餐供應西班牙風格料理及飲品，為用餐體驗增添不少歐風情調。（完）