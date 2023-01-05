法國職場潛規則 不會法語當心成邊緣人

【文／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

扎根法國是持續不斷的作戰，面對的不僅是全球大都會皆有的人才競爭，更有一堵堵行政高牆，以及其他國際城市較少會面臨的語言隔閡。

想赴法國開啟職涯 先留學再就業為最佳解

除了科技產業搶著要的航太、工程等高級專業人才可透過「人才護照」（passeport talent）空降外，一般非歐盟公民赴法國工作的行政管道大多從學生簽證開始，經法國高等教育體系洗禮後，再開啟職場生涯。不但保障了法國高等教育的吸引力，也能確保外國員工熟悉法國價值觀。

因此，學生簽證轉工作簽證（工簽）是每位法國逐夢者最苦惱也是最麻煩的魔王關挑戰。為保障法國，甚至歐盟申根區的勞工就業，非歐盟公民申請工簽相對困難。雇主在協助外國員工申請時，必須證明該外籍員工的特殊與必要性。換言之，即「為何一定須聘請這位外國人」。

因此，該員工的薪資必須為最低薪資的1.5倍。此外，雇主還須按規定在勞工局相關網站上張貼三個月的徵才啟事，並在申請簽證時繳交幾千歐元規費，同時附上其他求職者履歷，以證明確實無法找到比這位外國人更適合的人選。

繳交文件後，便是動輒三個月的等待期；在法國，耐心是美德。

所學須與工作產業相符 當自由職業者更有彈性

即使雇主為了聘用外國人才願意盡力配合，法國政府還有另一項門檻：申請者在法學歷必須與工作產業相符，以確保並非「不擇手段」留在法國。

巴黎大學藝術史碩士剛畢業、拿到「臨時居留許可」（APS）的阿布正準備大展身手在法求職。APS為法國給外國學生的德政之一，讓取得碩士學位以上的學生有一年時間找工作。

阿布告訴《全球中央》，她有位朋友念服裝設計，在物流產業找到願意幫她申請居留的雇主，然而所有文件到位後，卻因「學歷與工作不相符」遭拒。最後，她以「自由職業者」（profession libérale）的身分申請居留。「自由職業者」是有別於工作簽證的另一種居留，更符合現代自由接案的工作形式。自由職業者屬於創業家簽證的一種，須保證每年收入達2萬歐元以上，除每年的所得稅外，每季還須繳交22%左右的分攤額，等於自己承擔雇主應提繳給政府的費用。雖然門檻不低、稅額也不少，但由於形式更自由、彈性，因此也有不少外國人轉換為自由職業者。

法國看重學歷與經驗 有規劃藍圖是求職關鍵

阿布在內的許多外國求職者都提到兩件事在初入法國職場的重要性：第一為經歷藍圖，第二為語言能力。

法國向來是看重學歷的國家，特別是私立商業、政治、科學等專業的「高等學院」可謂金字招牌，寫上履歷幾乎等於就業保證。

除了學歷以外，無論是法國或外國求職者，雇主也非常重視經驗，尤其是實習經驗。

法國大學多數科系有必修的實習學分，實習表現與實習報告占不少比重。且許多公司傾向從實習生中挑選適合者「轉正」，因此實習可謂「未來出路的跳板」。阿布告訴記者，身邊許多朋友都是在最後的實習公司簽下長期工作合約，「只要能展現自身能力，在實習三到六個月後，就能達到畢業即就業」。

法國碩士還分為「研究」與「專業」兩種路線，在學生的訓練上完全不同。「研究」碩士的實習要求較少，但論文對於理論分析與問題意識的要求較高；「專業」碩士通常需要兩到三次實習，論文則可從實習狀況為出發點撰寫報告。專業類碩士通常無法申請博士班；一般企業也不太願意招收缺乏實務經驗的研究類碩士。

因此，「規劃藍圖」或「知道自己要什麼」是法國求職關鍵。攻讀的科系、類別、實習的產業、公司等，都必須提前規劃，比較難有「找不到工作就繼續讀書」或「邊走邊看」的狀況發生。外國人一旦獲得APS就無法再申請學生簽證，也是一樣的邏輯。

融入職場法語不可少 上司與下屬關係像隊友

另外，相對於其他國際都市，巴黎職場對於本國語言的要求會再高一點，即使是在科技、工程等英文通行的產業，會說法文也絕對是加分，甚至是擁有良好社交關係的必要條件，令許多旅法外籍人士心有戚戚。

阿布說，法國人非常喜歡閒聊，這對進入職場的外國人而言比較困難，即使語言可以理解，但仍有許多文化歷史細節與幽默，是難以立即反應的。「有時候中午用餐，法文不夠流利的員工，就會慢慢變成邊緣人，這大概就是法國職場比較不友善的潛規則。」

最後，不少留法台僑都表示，法國與台灣職場最不一樣的，應屬對生活工作的比重及上下階級的互動。

法國人8、9點準時上班，且必定5、6點準時下班，為維護生活品質，一刻也不會多留，不僅因員工權益獲法規保障，更是因為社會整體對於「生活工作平衡」有原則上的堅持。再者，法國階級觀念不重，上司與下屬更像是隊友；相對於台灣員工的默默承受，法國更喜歡願意提問、隨時反映的員工。了解這點，相信你在法國職場中就更能如魚得水。 （完）