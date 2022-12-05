俄烏酣戰下的核風險 札波羅熱電廠危機四伏

【文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）】

國際原能署不僅無力阻止電廠周邊的持續交戰，甚至檢查人員還在電廠時都會遇到砲擊，一度還得被迫找掩蔽。

隨俄烏戰事曠日持久，位於烏克蘭南部的歐洲最大核電站札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）周邊乃至部分廠內設施自今年夏天起就不斷遭到砲擊，俄烏互控對方肇禍，就算國際原子能總署（IAEA）9月初派員視察後情況仍未見明顯改善。由於擔心核災，烏克蘭及鄰國波蘭政府甚至開始發放碘片，以便萬一發生核災時民眾能有免受甲狀腺癌等疾病的基本防護措施。

俄烏戰爭到11月底已延續超過九個月，札波羅熱核電廠附近的烏南地區始終是烏克蘭反攻重點之一。烏克蘭指責俄軍部署在廠內拿核電廠作掩護，俄軍則拒絕撤出核電廠，反控是烏軍刻意把核電廠當目標，藉以製造施壓俄國的口實。

核電廠周邊交戰頻仍 國際原能署批形同玩火

俄羅斯今年3月初在入侵烏克蘭後的第二週旋即奪下札波羅熱核電廠。雙方當時交火引起電廠內一棟非核心區的建物著火，引發全歐洲關注。

札波羅熱核電廠內有六個壓水反應堆及數個核廢料儲存庫，自3月淪於俄國手中後，札波羅熱核電廠就一直由俄軍控制，但仍由烏克蘭的人員運營。從7月中開始，俄烏雙方在電廠附近交火頻率增加，電廠其中一座反應爐9月1日一度因砲擊而被迫關閉。聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8月初前往日本廣島出席原子彈轟炸77週年活動時警告，任何對核電廠的攻擊都是自取滅亡。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）9月初率領一支14人調查團前往札波羅熱核電廠視察，事後發布調查報告。葛羅西說，他看過並標記對核電廠建築砲擊後留下的孔洞，確認核電廠的實體完整性「數度遭破壞」。核電廠的安全與保安系統仍可運作，備援的柴油發電機也都運轉正常，輻射偵測與緊急因應系統也都良好，但對負責運營電廠的烏克蘭人員得在俄國監視下工作的氛圍感到憂心，也直言任何對核電廠的攻擊都讓人無法接受。

他在視察完後於維也納舉行的記者會宣布，會有兩名國際原能署檢查人員常駐札波羅熱核電廠，提供更可靠的安全通報。葛羅西另於9月6日與聯合國安理會視訊並發表調查報告，稱國際原能署調查人員全都對情況嚴重憂心，「各方在玩火，很可能發生一些極具災難性的事故」。

俄宣布電廠收歸國有 烏國員工處境艱難

國際原能署在調查報告指出，廠內烏克蘭運營人員得在砲火陰影下工作，檢查人員發現俄國把軍事裝備放在核電廠建物內，廠內存放新核燃料和放射性廢棄物的建築均有損壞。電廠烏方操作員無法進入包含冷卻池在內的某些區域，甚至電廠應變中心也有破壞，現正被俄軍人員使用。

調查報告疾呼在電廠周邊闢建安全區，寫道：「現在亟需臨時措施以防核災意外⋯⋯這可透過即刻建立核子安全和防護區來達成。」

俄國在10月5日宣布將札波羅熱核電廠收歸國有。葛羅西隔天在訪問基輔時表示，俄方人員要廠內的烏克蘭工作人員與俄國核能機構簽新的僱傭合約，而烏克蘭核能機構則喊話要他們抗簽到底，這會導致廠內工作人員因「不知該聽誰的」而困惑與兩難，工作人員在這樣的心理下不利核電廠安全。國際原能署已將常駐人員由兩人增為四人。

輻射外洩風險引憂 國際無力介入

英國廣播公司（BBC）指出，核反應堆最明顯的風險是若其中之一受到砲彈或火箭襲擊，外部的保護殼可能受損。雖然反應堆在設計時是可以承受一定的外部壓力和破壞，但卻無法承受實彈打擊。如反應堆的外殼或是冷卻系統破損，幾可肯定會發生核輻射外洩甚至爆炸風險。

俄國物理學家奧扎洛夫斯基（Andrey Ozharovsky）專門研究核廢料安全處理問題。他說，一旦核電站發生事故，將會釋放出大量放射性銫-137，它是核分裂的副產品，素以通過空氣長距離散播聞名。銫-137擴散將對人體健康產生潛在災難性後果，還可能汙染農業用地從而影響未來幾年的收成，而隨天氣以及風力影響，核汙染還會波及更遠的國家。

《紐約時報》指出，國際原能署的報告凸顯幾乎沒人能對札波羅熱核電廠危機插手，國際原能署不僅無力阻止電廠周邊的持續交戰，甚至檢查人員還在電廠時都會遇到砲擊，一度還得被迫找掩蔽。

《日內瓦公約》禁止交戰各方蓄意攻擊核電廠。根據《日內瓦公約》1949年第一議定書的內容，在可能引發洪水或核輻射造成「重大」平民損失的情況下，禁止攻擊水壩及核電站，但在此同時如電廠為軍事而非民間用途，則可視情況在必要時改列合法打擊目標。

烏克蘭屢次請求國際社會在札波羅熱核電廠上方空域劃設「禁飛區」，卻遲不得國際呼應，因為西方國家擔心此舉會被俄羅斯解讀為直接參與戰事。（完）