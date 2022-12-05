法國社會不滿蔓延 馬克宏改革路任重道遠

【文／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

缺電、通膨、罷工、示威、改革、僵局、倒閣，在這詭譎政治氛圍與動盪循環中，馬克宏義無反顧推動改革，法國社會的對立恐正醞釀一場冬季颶風。

2022年法國朝野對峙、社會動盪，一時間山雨欲來。《重點週刊》（Le Point）形容這個冬天，法國瀰漫著奇怪的政治氛圍。「這是一個新的『兩者皆不』：既不革命也不改革。自馬克宏（Emmanuel Macron）4月連任後，國家似乎停擺了。法國政策顯得猶豫不決、凌亂且優柔寡斷。」

政策或空轉或陷僵局 社會不滿情緒爆發

4月法國總統大選，馬克宏成功連任，6月19日國會選舉，執政黨喪失絕對多數，加上俄羅斯進犯烏克蘭後，歐洲面對一連串經濟、能源、外交和軍事危機，內外夾擊，法國許多政策自此或開始空轉，或陷入強大反對勢力阻擋的僵局。

9月中，國會下半年開議，剛當選的國會朝野新血摩拳擦掌，迎接能源轉型、退休制度、國家預算等馬克宏第二任大刀闊斧改革的重要法案，等待一輪廝殺。

10月初，法國煉油廠罷工要求調薪，石油運送不出來，全國三成加油站被迫休業，其他加油站則大排長龍，甚至出現駕駛為加油大打出手的景象；10月16日，在馬克宏死對頭、極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）號召下，上萬人走上巴黎街頭抗議高物價與氣候無作為；10月18日更有跨產業聯合大罷工與全國示威，所幸規模不大，但足見社會不滿已醞釀成形，隨時可能再次爆發。

總理強制通過預算案 反對派發動倒閣失敗

緊接著，在歷經數週的國會辯論，2023年預算法案仍舊沒有共識。面對3,000多條待審的修正法條與對話停滯，總理柏納（Elisabeth Borne）10月19日動用憲法第49之三條，即不需經過議員投票，立即於國民議會一審通過2023年預算法案的主要部分。

左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）也在幾分鐘後根據法律提出不信任動議，準備倒閣。令人意想不到的是，極右派國民聯盟（RN）在最後一刻表示加入左翼倒閣，但10月25日投票結果最終仍差50多票，總理暫時逃過一劫。但梅蘭雄一派仍兩、三度提出不信任案，內閣如坐針氈。

通膨率飆37年新高 昔能源大國今自身難保

法國政府10月底公布數據顯示，受能源、食品和製成品價格上漲推動，10月消費者物價年增率6.2%，創自1985年10月以來新高，經濟成長大受影響，「購買力」成為法國民眾最關心的議題。此外，俄烏戰爭擾亂糧食供應鏈，法國大型零售商U集團表示，產品缺貨率已從2%上升到10~12%。

俄國切斷天然氣不僅使得物價上漲，能源供給也是另一大問題。法國過去自詡為歐洲能源大國，依靠核能不僅保障國內用電，甚至還有多餘賣給鄰國。然而能源危機爆發後，法國政府也開始請民眾節約用電，並預告企業有可能面臨限電。

10月26日，馬克宏接受「法國第二電視台」專訪，親上火線回應所有燙手議題。在能源方面，他預期天然氣與電價將出現15%通膨，「很多，但已比原本應該的低了許多」。政府設立價格上限，並補貼民眾與小企業。但馬克宏也拒絕對因戰爭等外部因素而獲取暴利的企業加收暴利稅，引發反對黨不滿。

馬克宏堅持退制改革： 活更久就該工作更久

至於萬眾矚目的退休制度改革，馬克宏在專訪中強調將進行到底。政府規劃2023年初開始，以每三年後調一歲的速度，將請領全額退休金的最低年齡從現行的62歲到2031年提高至65歲，但在某些條件下，「開放」提高至64歲可能性的討論。這意味年輕世代將得工作更久。

退制改革在2018、2019年曾引發全國抗議與罷工，幾乎可謂引發社會對立與僵局的保證，被視為對政府能耐的最終測試。馬克宏在專訪中說：「若今天不改革，那就必須提高退休金提撥額度，不然就減少發放額度。只有一個辦法：若我們活得更久，那就該拉長工作時間。」

此話一出，極右派議員巴德拉（Jordan Bardella）隨即跳出來重申反對，「64或65歲退休既無用也不可取，這完全不公正⋯⋯我們將反對它，法國民眾能信任我們」；極左派議員奧丹（Clémentine Autain）則高喊，「馬克宏要求的65歲退休，是被大多數人民反對的。這是挑釁、是硬來」，並號召再度罷工與示威。

缺電、通膨、罷工、示威、改革、僵局、倒閣，在這陰雨不定的詭譎政治氛圍與動盪循環中，法國分裂日益嚴重。馬克宏義無反顧推動改革，梅蘭雄當仁不讓反對到底，極右派甚至在緊要關頭不排斥與極左合作：社會意識形態的對立恐怕正醞釀一場冬季颶風。

內憂外患，法國作為歐盟大國，疲於協調歐洲對抗俄羅斯在門外騷擾之際，內政也如臨大敵。法媒寫道：「法國這艘船現在只能祈求風的憐憫。船長可能有個方向，但他卻不跟團隊溝通⋯⋯就讓我們希望不會上演新一集的高盧戰爭。」（完）