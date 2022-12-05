廢棄光電板何去何從 日本專案因應未雨綢繆

【文／黃名璽 （中央社編譯）】

達成減碳目標前，必須面臨過程中產生光電板廢棄潮等問題，這是否會成為減碳的「必要之惡」，就要看政府與業者如何找出因應之道。

日本政府為推動節能減碳已提出2050年「碳中和」（carbon neutral）目標，意謂境內所需能源必須大量倚賴不排碳的發電方式，例如可再生能源及核能。

推動可再生能源 日本普及太陽能發電

日本政府在2021年提出的「能源基本計畫」中，將可再生能源占比從上一次的22%~24%大幅提高到36%~38%，可說是相當高的目標。具體來說，為達成新目標將大量導入太陽能。經濟產業省估算，太陽能發電成本到2030年度時將低於核能，成為最便宜的發電方式。

北陸銀行與北陸電力公司2022年針對減碳簽署合作協定，將在北陸銀行擁有的土地上設置約5,600枚太陽能光電板，預估年發電量約為1,100個一般家戶合計用電。

東京都政府2022年也彙整一項新制度，原則上將強制轄內新蓋的獨棟住宅設置太陽能光電板（陽光屋頂），並以2025年實施作為目標，此舉將開啟日本各地方先河，也成為可再生能源普及的試金石。

廢棄光電板必將激增 學者籲擬訂長期戰略

面對東京都這項即將上路的新制度，有民眾擔心太陽能光電板的維護及設置可能帶來負面影響。

日本學者直言，政府不光是積極推動陽光屋頂方面傾注心力，關於太陽能光電板損壞及廢棄的制度，也應該預做準備。綜合考量從設置太陽能光電板到最後必須廢棄的整個過程，仍有許多課題待解。

《日本經濟新聞》一篇專文介日本政府積極推動以太陽能光電板發電的「陽光屋頂」。 換問題。受到日本政府鼓勵，日本境內太陽能發電在過去10年快速擴大，推估設置完成的光電板高達2億枚。

光電板壽命大約20年，可以預想未來將出現大量廢棄的光電板。如果可以透過適當管理延長光電板壽命，或是做好回收及再利用的話，就能減少不必要的浪費，而這也是日本要確立的下階段長期能源戰略。

小型電站缺專業管理 光電板問題多壽命短

日本北九州市負責替大規模太陽能發電站檢查設備的人員大森啟史說，就算光電板只發生細微問題，造成發電效率下滑一些，有時也可能帶來一天數萬日圓的損失。

大森啟史所屬的公司承包了日本境內逾百座太陽能發電站的營運與管理工作。他說，在設置太陽能光電板第五年左右，出現電纜斷線或螺絲鬆動等問題的情況就會開始增加，「如果沒有適當管理，光電板壽命有可能不到10年」。

日本從2012年推動針對可再生能源的固定價格收購制度（FIT），各地閒置用地都被拿來建設成太陽能發電站。這當中也有投機資金流入，沒有電力事業經驗的個人與企業也相繼投入這個市場。

九州經濟調查協會的藤井學說，建設小型發電站的難度較低，所以到處可以看見沒意會到自身投入的是專業發電事業的業者。一間大規模太陽能發電業者私下說，管理完善的發電站可能不到整體數量的一半。

減少廢棄、再利用 提高廢光電板回收比率

太陽能光電板壽命大約20年，也就是說到2030年代後半時期，在FIT制度初期完工的發電站可能就會面臨光電板壽命將屆。

避免屆時出現大量廢棄光電板的關鍵在於3R，分別是延長光電板壽命的廢棄減量（Reduce）、透過資源回收（Recycle）減少廢棄，及繼續使用中古設備的再利用（Reuse）。

看準使用壽命將屆的光電板將愈來愈多，位於北九州市的業者將在2023年春天啟用一座回收廢棄光電板資源的新工廠。這個業者花費超過10年時間，確立了能將光電板內所有可回收資源取出的技術，預估每年能處理的光電板數量約9萬枚。

鹿兒島縣一處發電站2021年因土石流受災，負責處理產業廢棄物的業者洗淨並檢查發電站內外觀上未有明顯損傷的6,200枚太陽能光電板，最後收購約八成回收再利用。

這間業者預估，未來幾年時間，日本境內太陽能光電板再利用的販售量可能成長兩到三倍。

發展太陽光電處於領先地位的歐洲，已在2012年強化相關設備廢棄規範，並透過法制管理廢棄時的紀錄及資源回收比率。日本目前也在環境省的主導下制訂再利用的準則，並討論強制資源回收。

不僅要考慮太陽能光電板整個產品週期，日本政府經濟產業省與環境省等四個部會已組成檢討會，共同因應業者違法設置太陽能光電板及大量拋棄等問題。

在達成減碳目標前，必須面臨過程中可能產生光電板廢棄潮等問題，這是否會成為減碳帶來環境負擔的「必要之惡」，就要看政府與業者如何找出解決及因應之道。 （完）