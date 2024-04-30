從剖蚵女工做到五星酒店總座 她帶高雄承億突圍：飯店要像遊樂園

【文．歐陽辰柔】

設「遊戲長」帶玩、橘色惡魔也來住。在高雄競爭激烈的觀光熱點，承億酒店成最搶眼五星飯店。沒有國際品牌加持，沒有專業經理人協助，非典型總經理戴淑玲，為何不畏巨頭們夾殺？

黃色小鴨來台，它推出全台獨家私人遊艇載客賞鴨；日本京都高校吹奏樂部「橘色惡魔」快閃高雄，它派出吉祥物和表演者互動，引發粉絲朝聖；位於24樓的無邊際泳池，更因剛開幕時地震造成水波晃蕩的影片被媒體報導，意外爆紅，成為網美必去的打卡景點。

蹭著熱度起飛，「我們有海盜血液」

其實承億酒店剛開幕時，施工未全、動線混亂、客訴排山倒海，承億酒店總經理戴淑玲曾壓力大到閉關3天狂讀《金剛經》。之後走出來了，「我們身上流著海盜的血液，」她的家鄉在嘉義東石網寮的漁村，討海人出航都是賭注，自有不服輸的拚搏性格。

承億從建設起家，是戴淑玲弟弟戴俊郎所創，亞洲金融風暴時買下嘉義一棟爛尾樓，2011年改裝成商旅，開啟經營文創旅館的事業，至今全台已有6間文創旅店。

2020年，高雄市政府和台灣人壽合作高雄總圖BOT案，招募經營廠商，戴淑玲和戴俊郎認為機不可失，毅然進駐總圖二期會館，催生承億酒店。「不會有一天你準備好，正巧機會來。都是蹭著頂著，才上去的，」戴淑玲沒在怕。

活潑文化、創意休假，吸引年輕人才

戴淑玲是非典型飯店總經理，不求高雅人設，「我喜歡穿短褲拖鞋在鄉下走來走去，也不化妝，」從小家裡窮，她幫忙剖蚵、做家庭代工，本想謀個穩定教職，「結果去業界，覺得業界比當老師好玩，」從代課老師做到品牌經理，33歲回嘉義幫弟弟創業，之後開過書店，還到嘉義市府擔任過建設處長。

她非飯店體系出身，也和傳統飯店人的想法不同，乾脆自己當總經理，「我沒有比別人傻啊！就自己來幹好了，」反骨又精明的個性，反映在戴淑玲的管理風格，她知道要走和其他飯店不同的路，才有勝算。

業界人士指出，承億酒店愛用娃娃兵，年紀輕，但流動率也高。戴淑玲不以為然，「年輕人喜歡我的品牌，因為我們的企業文化比較活潑，」她自豪地說。目前承億員工平均34歲，整合行銷副總經理簡巧珊就是八年級生。

演唱會、小鴨過後，如何抓住回流客

即使戴淑玲自詡「乘風破浪的姊姊」，外界卻替她擔心。「用娛樂的東西去吸引客人，會很辛苦。（顧客）第一次覺得新奇，第二次可能就膩了，」前高雄餐旅大學專案教授蘇國垚直言，儘管高雄觀光正盛，但黃色小鴨和演唱會帶來的人潮如煙火，過完就沒有了，如何經營有常態入住需求的商務客才是考驗，而這仰賴更細膩的服務。

事實上，光是用早餐就遇到排隊困境。蘇國垚指出，以承億酒店的房間數估算，早餐至少要200個座位，實際上還不到150個。對此承億酒店也提出對策，例如8點前用餐，可以吃到鮑魚粥，吸引長輩客人，和晚起的客群分流。

大多數人認為她是外來者，「其實我是『高雄製造』，」戴淑玲低聲笑道，父親年輕時曾是高雄的拆船工人，她也在高雄出生，後來才搬到嘉義。繞了一圈，如今回原點，困難不會少，但她不害怕，始終奮力向前。

【延伸閱讀】

中國公布第一季「開門紅」 大學講師卻面臨降薪：經濟好在哪？

巴菲特的婚姻建議：想要長久婚姻，找期待低的人

可樂果營收增10%超越乖乖！打中女性、賣進美日，國民零嘴長紅50年祕訣

專訪《淚之女王》金智媛：患得患失女王慢慢找到自己，就算犯錯也沒關係

賈伯斯：極度聰明的人 都有一個特徵

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載