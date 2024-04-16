年薪約1,055萬元！7成AI博士投入業界 如何影響民主？

【編譯．田孟心】

一直以來，AI研究的前沿都在大學裡，直到ChatGPT帶來的熱潮改變了一切。現在，學術界的教授聲音微弱，不是直接跳槽科技巨頭，就是被科技巨頭豢養。當追求真理、促進社會公義的學術研究，都轉為商業利益至上時，我們的世界會如何轉向？

2022年底，Open AI的ChatGPT震驚了世界。隨著科技巨頭紛紛加入AI這個戰場，一群曾是主力的人士——AI學術圈，發現自己日漸失去了關注與資源。

根據2023年的一份報告，現在近70%的AI博士最終進入私人企業，而二十年前，這個比例為21% 。

矽谷競相打造聊天機器人和AI圖像生成器，正在以高薪和有趣的AI主題，來吸引未來的電腦科學教授。

根據薪資追蹤網站Levels.fyi的數據，Meta的AI研究科學家的年薪中位數，從2020年的25.6萬美元（806萬台幣）攀升至2023年的33.5萬美元（1,055萬台幣）。

投資規模的差異

不只對人才待遇慷慨，科技公司對研究所需設備的大手筆投資，也讓學術圈望塵莫及。

Meta、Google、微軟等科技巨擘，投資數十億美元在AI算力上。Meta的目標是採購35萬個專用電腦晶片（GPU），相形之下，史丹佛大學自然語言處理小組，只有68個晶片。這些晶片對於運作AI模型相當重要，這樣的數量落差，衝擊了研究成果。

麻省理工學院電腦科學與AI實驗室未來科技研究計畫主任湯普森（Neil Thompson）表示，當AI科學家致力於處理更多數據，以提高模型效能，對進階算力的需求只會越來越大。

曾幾何時，多數AI突破都起源於大學；現在，則由大型科技公司主導了這個領域的創新。

更商業的研究，符合了誰的利益？

研究人員表示，這種不平衡權力關係，正以微妙的方式重塑AI這個領域。結果是，AI研究人員會調整他們的研究，以更符合商業用途。

上個月，Meta執行長祖克柏宣布，Meta的獨立AI研究實驗室，將更靠近其產品團隊，以確保各團隊之間「某種程度的協調」。

「與產業界相比，公部門現在在資源和人才方面明顯落後，」有「AI教母」之稱的史丹佛以人為本人工智慧研究所（HAI）聯合主任李飛飛說，「這將產生深遠的影響，因為產業專注於開發以利潤為導向的技術，而公部門的AI目標則是創造公共產品。」

研究顯示，如果是多數AI研究人員離開公部門或學校，就沒有專家會鑽研諸如AI造成人類失業、AI帶來社會不平等、國家不平等、AI道德的議題，國家因為技術缺乏，也將沒有足以匹敵企業的監管能力。

尋求政治支持，有用嗎？

愈來愈多學者、立法者和科技公司前員工認為，AI模型的高昂成本，正在研究人員排除在這個領域之外，損害了對這項新興技術的獨立研究。

站在第一線的李飛飛，正遊說民主黨議員推動更多為AI學界提供資金的法案。

去年，美國國家科學基金會宣布投資1.4億美元，成立七個由大學主導的「國家人工智慧研究所」，研究AI如何減緩氣候變遷的影響和改善教育等主題。

美國國家科學基金會也推動「國家AI研究資源」（National AI Research Resource）計畫，為美國AI研究人員提供AI模型、算力、資料庫、軟體和培訓。如果獲選，研究人員可以使用昂貴的、處理能力較強的服務，例如Microsoft Azure或Amazon Bedrock。

此外，民主黨議員埃舒（Anna G. Eshoo）希望今年能通過《創造人工智慧法案》，這個法案的目標是讓AI民主化。

然而，這些政策和金援要與大型科技公司競爭，恐怕仍不容易。

現在，留在學術界的學者通常必須與產業界的研究員合作，讓企業為算力和數據買單。

2020年，在頂尖的AI會議上發表的論文中，近40%的論文，至少含有一名科技業工作者。

「一個流傳已久的笑話是，每個人都被他們（企業）僱用了，」研究AI產業界如何影響學術界的的學者阿卜杜拉（Mohamed Abdalla）說，「剩下的人則是由他們資助的——因此，在某種程度上，還是被他們僱用了。」

（資料來源：WP, The Verge, NSF, MIT）

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