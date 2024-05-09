酗酒、家暴…子女想「棄養」這父親法官會判准嗎？免除扶養義務怎做？

【文．翁申霖 整理】

「父母養我小，我養父母老。」照顧父母本來就是天經地義？但若是在孩子從小就「缺席」，甚至是對家人長期有暴力、辱罵情事的父母，長大後還得盡扶養的義務嗎？日前有一紙判決指出，一名父親長年酗酒不工作，甚至會對家人暴力相向，偷錢、恫嚇、放火……無一不做，法官審酌後認為情節重大，並直言若強令子女等負擔該男的扶養義務，明顯有失公平。

綜合媒體報導指出，邱姓男子在孩子仍年幼時，常酗酒藉故不工作，多次閒賦在家，歷次均長達數個月，不僅未負擔家用，更會因缺錢花用就恐嚇太太，向家人要不到錢就用偷的。

邱姓姊弟向法官說明，「父親缺錢花用就多次偷竊母親金錢，還為索討金錢恐嚇母親，並多次酒後對他們3人言語恫嚇、暴力相向，導致他們每晚都心生害怕、難以入眠。」

他們也提到，即使已上了國高中，邱男仍持續酗酒暴力習慣，直到母親因不堪長期家暴，離婚後才抹去這場噩夢，邱姓姊弟提及，「親權由母親單獨負責，之後父親就未與他們共同生活，也未提供扶養費用。」

「父親與母親曾因財務問題發生口角，父親竟在凌晨到他們住的公寓縱火，最後經法院判刑全案確定。」

不法侵害行為、情節重大

法官：免除扶養義務

法官審酌，邱男在孩子們年幼時，就未給付扶養費，與孩子的母親離婚後，也未曾扶養，且僅因與孩子母親間財務問題就縱火燒房子，堪認邱男無正當理由，未盡對未成年子女的扶養義務，身為直系血親卻又無故為身體及精神上不法侵害行為，且情節重大。

「若強令邱姓姊弟等負擔邱男的扶養義務，明顯有失公平。」

法官最終依民法《第1118條之1》規定，邱姓姊弟請求免除對邱男的扶養義務，核無不合，應予准許。可上訴。

律師教你看懂「扶養義務」

所謂的扶養義務，是指一定親屬間，有經濟能力者需對無法維持生活者，給予必要經濟供給的義務。負擔扶養義務者，稱為「扶養義務人」，而可接受扶養者，稱為「受扶養權利人」。

根據民法《第 1114 條》，包括直系血親相互間、夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間、兄弟姊妹相互間、家長家屬相互間等4種親屬有互負扶養義務。

關於到底要不要扶養父母的問題，律師呂秋遠表示，法律上的設計非常有趣，不管有沒有謀生能力，父母只要無法維持生活，就可以要求成年的子女扶養，這跟結婚與否沒有關係，「嫁」出去的女兒，這時候就不是潑出去的水。

白話文的意思就是，爸媽即使有工作能力，但就不願意工作，只要沒錢，就可以要求兒女扶養。但是，如果爸媽有房、有錢，就不能要求孩子支付扶養費。

呂秋遠指出，不過，如果爸媽在孩子小的時候就不告而別，或是對孩子有嚴重家暴、性侵，其實是沒有資格要求孩子扶養的。

「所以孩子可以在成年以後，主動向法院提出減輕或免除扶養義務，或是在爸媽主張孩子要養他的時候，向法院提出減輕或免除扶養義務的訴求，其實這都是可行的，也沒有遺棄罪的問題。」

不扶養父母是惡意遺棄嗎？

第 1118-1 條 1.受扶養權利者有下列情形之一，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，負扶養義務者得請求法院減輕其扶養義務：

一、對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為。

二、對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。

2.受扶養權利者對負扶養義務者有前項各款行為之一，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。

3.前二項規定，受扶養權利者為負扶養義務者之未成年直系血親卑親屬者，不適用之。

「肯溫法律事務所」也指出，如果父母有下面行為其中之一的話，子女可向法院聲請免除扶養義務：

故意虐待、重大侮辱、傷害子女

在子女未成年時，無正當理由未盡扶養義務

「肯溫法律事務所」說明，如果法院裁定減輕扶養義務，子女僅需每月給付法院裁定之金額（例如：3,000元），就已盡扶養義務，不會涉犯刑法上之遺棄罪；如果法院裁定免除扶養義務，子女即不用負擔任何費用，亦不會涉犯遺棄罪。

呂秋遠感嘆，「家人，不一定是永遠的羈絆，血緣更不是拿來勒索的工具。人跟人之間，不會有無緣無故的愛與恨，不要被血緣綁架了自己。特別是談到錢的時候，優先照顧自己才是真的，為了別人，毀了自己，一點也不值得。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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