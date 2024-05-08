0056花13天填息 百萬股民笑了！38元還能買？她給3理由「第一金改存高息ETF」

【黃明惠 整理】

台股週二(5/7)開盤漲111.31點、以20,634.62點開出，最高來到20,689.19點，各指數表現以電子、金融股表現較佳。受惠權值股台積電(2330)漲11元至797元、鴻海(2317)漲2元至169.5元，元大高股息ETF(0056)股價也漲0.27元至39.15元，僅花13個交易日填息、創連續14年填息紀錄，投資人數突破百萬大關。

0056成立超過16年，歷經多次市場多空考驗，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2024年已進入第14年連續配息且填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。

而隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現逐年增長趨勢，2023年全年每股配息2.2元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季合計已配息1.49元，更是改為季配以來新高水準。

0056於4/18除息0.79元，本次僅用13個交易日、於5/7開盤秒填息。

0056成立以來各年績效

全球股市受美國通膨數據反覆，及中東地緣政治風險等原因出現大幅修正，而0056經歷多次市場利空依舊保持連續年度填息紀錄，提升市場加碼信心，買盤踴躍推動投資人數同步來到逾106萬新高。

元大投信表示，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。

據集保結算所統計至5月3日（發稿前確認更新），國內上市櫃股票/ETF投資人數前十大中，已有半數為台股ETF；證交所3月定期定額交易戶數前十大中，更達八檔是台股ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。

元大投信指出，隨著ETF投資人數持續增加，投資人對高股息ETF的挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」，更能有效看出該ETF的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

0056季配以來填息速度

▲圖／玩股網。

依元大投信官網揭露，至5月6日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.60元，以目前配息水準估算，除提供未來配息穩定基礎，若淨值持續跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備增長能力。

不過，元大投信也提醒， ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

存股個股好，還是ETF好？

投資理財達人孫太曾針對投資人詢問是要投資個股比較好還是投資0056(ETF)比較好？為什麼從投資個股第一金目前都轉換至ETF？孫太用3大面向說明如下：

一、分散風險

對那些願意深入研究並承擔較高風險投資者來說，選擇個股可能可以得到較高回報，但這也表示你需要有足夠的市場知識和分析能力；而投資ETF 0056，就等於透過ETF投資一籃子高股息股票，無形間也做了風險分散及降低個別股票可能帶來的波動和風險。

二、懶人管理

投資個股時，你必須完全掌控自身的投資組合，對認為具有潛力的公司進行投資，因此需要不斷的研究和評估；而對於剛開始接觸投資或沒有太多時間研究個股的投資者來說，選擇體質良好的0056反而一種很不錯的懶人投資法。

三、穩當的現金流

以0056這幾年的配息狀態相較於個股表現來說，高股息ETF 0056很適合尋求穩定現金流的投資者，不但配息穩定，且填息狀態良好；而個股表現的狀態則有可能在踩雷或遇到倒楣事時造成配息不穩定的現象。

0056作為台股最老牌的高股息ETF，除了上市時間最久之外，最讓投資人安心的就是已經有很長久的數據可以參考比較，目前新推出的商品大多是用「指數回測」說明「選股邏輯」的優異，但指數回測表現不保證100%會重現。

填息是什麼？填息天數怎麼算

所謂的除息，是指股價扣除現金股利，股價漲回去除息前價格為「填息」；除權則是股價扣除股票股利，股價漲回去除權前價格則稱做「填權」。

那麼貼息是什麼意思？

意思是但如果股價除息後，沒有回補除息差價缺口，反而下跌，使參與除息的投資人蒙受損失，則稱為「貼息」。

至於填息天數，有2種算法分別為「最高價」和「收盤價」。

1.以最高價來計算：

除息之後看經過幾天後，盤中的最高價有漲回除息前一天價格。

2.以收盤價來計算：

除息之後看經過幾天後，盤中的收盤價有漲回除息前一天價格。

本文授權自今周刊，原文見此。

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