薪水是基本工資的3倍 仍負擔不起生活費！這群Z世代活在經濟最好的時代 為何日子還是苦哈哈？

【文．翁申霖】

生在就業市場強勁的時代，為何這群人老說「負擔不起生活」，經濟壓力讓「Z世代」幾乎喘不過氣。 何謂「Z世代」？1990年代中後期(約1997-2009年間)出生的族群，被稱為Z世代(Gen Z)，龐大的「財務焦慮」令他們感嘆生錯時代，認為老一輩的生活要容易得多；然而，事實真是如此嗎？這些15到27歲的年輕人，究竟發生了什麼事？

善於分析金融市場和美國經濟的CNN專欄作家艾莉森·莫蘿(Allison Morrow)表示，這一群1990年代末至2010年代初期出生的人們，乍入職場的時間正恰巧搭上美國史上最強勁的就業市場時代之一。

相較於在「經濟大衰退(Great Recession)」黑暗時期進入勞動市場的千禧世代(Millennials；Y世代)，一開始就面對不利經濟，Z世代的經歷簡直就是上一代人求之不得的夢想。

「這是一個對於年輕勞工來說，經濟最好的時代，」美國進步中心(Center for American Progress)經濟政策組資深處長布蘭登·杜克(Brendan Duke)補充說道，Z世代的薪資成長速度不僅超越整體通膨率，也超過了其他年齡層的人。

2023年，16至24歲族群的失業率為7.9%，這是1953年以來的最低水平；再看到2010年時期的統計數字，同齡族群的失業率高達18.4%，兩者相差甚巨。

從此數據來看，Z世代的經濟生活應是相對輕鬆吧？答案是「否定的」。

「通貨膨脹早已壓垮Z世代的夢想」

莫蘿指出，「和我們這代人一樣，Z世代也正與通貨膨脹的強烈衝擊對抗著。」

通膨在過去3年推升了物價，生活必需品變得特別昂貴，疫情期間食品價格飆升，即使市場供給恢復平穩，原物料漲價情境消失，但許多終端商品幾乎是漲了就跌不回來，讓許多人有感「物價上漲後就回不去了。」

尤其當聯準會提高利率時，住房成本(Shelter costs)大幅提升，出現「買家觀望、賣家惜售」的景況，使得近年來美國房市幾乎陷入深凍狀態，供需失衡的房屋市場令房價久久居高不下，莫蘿直言，「這真是一團糟。」

「住房問題對於年輕勞動力來說無疑是個艱困挑戰，」杜克認為，「在降低通膨方面，房價下修的進展幅度幾乎微乎其微，這也讓他們成為首當其衝的受害族群之一。」

杜克接著表示，如果你擁有個人資產，那麼要抵禦通膨就相對容易得多；舉例來說，房屋擁有者可以申請「房屋淨值貸款」(Home equity loan)，以用於更廣的用途，像是投資、創業等活用資產，或指望未來在出售房子時能大賺一筆。可惜的是，「Z世代還沒有機會踏入這扇門，」他們只有薪水收入。

更重要的一點是，莫蘿指出，相較於老鳥，初入職場的新鮮人多處於不利地位，從最低薪資做起、慢慢累積經驗，即使是身處在就業市場火熱的時代，都得要走過菜鳥這一遭，緩慢的加薪幅度要對抗當前的物價通膨便顯得更加艱困。

通膨對於Z世代來說，或許如英國作家狄更斯(Charles Dickens)在《雙城記》中說過一句話：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」

（示意圖／Ingimage）

Z世代「負擔不起的生活」

Z世代大多數成員都是X世代的子女，作為首代從小接觸網際網路和數位行動裝置的社會群體，他們更加熟悉網路社群。

擁有一系列社交平台的他們，能夠在這些平台上發表自己的各種心情小語、生活瑣事，其中包括財務焦慮；又或者是在平台上望著那些因受惠於財富傳承而過得比自己更好的同齡人。

不久前，一名TikTok用戶發表了一則對於生活成本不滿的怒吼，該篇貼文一出隨即引發共鳴，很快地在平台上的瀏覽量已達500萬次，留言和分享數則以數萬計。

「我每月的薪水是基本工資的3倍多，但我仍負擔不起生活成本」，這名TikTok用戶在鏡頭前崩潰地咆哮，「我知道現在說這些話很丟人，但我相信許多人都跟我一樣在這樣的生活中掙扎著。」

最終，他在片尾說道，「美國夢(American Dream)已死。」而有這樣的想法其實不只他，據美國《福斯新聞》(Fox News)報導，「美國夢」是承諾任何人都可以透過足夠的努力來獲得成功和幸福的生活，但有愈來愈多的美國人認為，「美國夢」正漸漸成為一個古老的傳說；從最新民調中顯示，僅2成多民眾仍相信著「美國夢」，大多數人認為「美國夢」已死，創造理想生活早已變得更困難。

此外，市調諮詢機構哈里斯民調(Harris Poll)也從3月份一項調查發現，高達84%的美國人更想擁有房產而不是租房，然而，61%的租屋族心灰意冷地表示，擔心自己永遠不可能買房。有一民眾受訪時說，「人們不可能擁有父輩所擁有的東西，經濟情況已然完全不同。」

憤怒、絕望，日益增長的倦怠情緒在這世代的年輕人心中紮根。據麥肯錫(McKinsey)2022年的一項研究，Z世代的焦慮、憂鬱和痛苦發生率高於任何其他年齡層；同一研究還發現，Z世代是最不可能就上述這些情況尋求醫療照護的群體，主因在於，心理健康治療的費用太昂貴。

活躍於社交平台的他們，報吿中稱，「許多Z世代甚至表示，他們第一拍都會先透過向TikTok或Reddit(美國版PTT)尋求建議，來平衡自己的心理狀態。」

（示意圖／Ingimage）

「這不能怪他們，」莫蘿表示，「Z世代中有許多人的成長時期，早已被當年那場新冠大疫給毀掉了。」如今，他們正努力適應成年後的生活，更甚者，這群人或許已無法享受擁有住房、舒適的收入，或是穩定氣候等帶來的好處。

通膨問題儼然成為Z世代難以擺脫的宿命，莫蘿指出，當消費者預期物價將持續走高時，對抗通貨膨脹就變得更加困難。

《 彭博社》(Bloomberg)援引英國數據進行的一項分析發現，自疫情大流行以來，16至24歲民眾對於通膨預期的上升幅度超過任何其他年齡層。研究人員認為這是因「疤痕效應」(Scarring Effect)所致。就如同中國經濟在後疫情時代表現不如預期，經濟內需疲弱、成長放緩，有不少學者將問題歸咎於「疤痕效應」。

千禧世代迎頭趕上，Z世代呢？

如文章前述所說，千禧世代可說是最黑暗的時代，他們經歷的是一場因金融海嘯引發的經濟大蕭條，是二十世紀持續時間最長、影響最廣、強度最大的經濟衰退，股災、負債、人均所得降低、失業率飆升⋯⋯種種絕望成為那一代人最沉重的打擊。

相比之下，如今苦惱的Z世代或許「真沒那麼糟」，能從當年的千禧世代經歷中得到一些慰藉。

花了許久的時間，有撐過這一遭劫難的千禧世代人們憑藉著努力，一個個陸續翻身，莫蘿表示，千禧世代在某些方面已迎頭趕上；根據嘉信理財集團(Charles Schwab Corporation)計算，「截至2022年，Y世代(指千禧世代)的平均退休儲蓄已超越X世代。」

此外，自2019年以來，40歲以下勞工的薪資平均上漲了14%。

不少人認為，Z世代運氣比Y世代好得多，如今Y世代正急起直追，生長在幸與不幸所交織的Z世代呢？這批疫情後的勞動力即將進入職場，是否能扭轉面對大環境的心態及生活，則仍有待時間考驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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