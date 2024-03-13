00940、00939、00919...迎合台灣人領息偏好 高股息ETF邁戰國時代！1表整理19檔

【撰文‧黃偉柏】

在投資人熱中打造高股息ETF配息組合而追買，以及業者順勢推出相關商品下，高股息ETF總資產規模呈翻倍式成長。市面商品選擇不少，投資人應注意哪些事項？

隨加權指數近期屢創新高，台股ETF的整體規模亦跟著水漲船高，近5年來，高股息ETF的總體規模大增逾24倍，買氣更是強強滾。目前，加上募集狀況熱烈、即將上市的「統一台灣高息動能」與「元大台灣價值高息」兩檔，市場將有19檔商品，競爭相當激烈。

還可期待資本利得

截至3月8日收盤，在市場掛牌的台股高息ETF中，其中，富邦台灣優質高息、富邦特選高股息三十、凱基優選高股息三十、大華優利高填息三十、群益台灣精選高息、群益半導體收益 、中信成長高股息7檔淨值皆創新高。這波「存ETF領息」的全民運動，熱況仍會持續好一段時間。

「高股息投資熱潮，還是進行式。」同時身兼群益台灣精選高息與半導體收益兩檔ETF的經理人謝明志認為，近年來儲蓄險的收益率偏低，使國人將資金轉往存股或ETF，既能領到優於儲蓄險利率的股息，還可期待股價上漲的資本利得。

另外，許多高息ETF因為除息頻率縮短，取得配息現金更便利，且入手價格便宜，使得投資人進場意願大增。

近年不少高股息ETF出現「掛牌後規模迅速膨脹」的趨勢。據證交所統計至3月8日，4檔規模千億新台幣以上的高息ETF中，元大高股息上市迄今約16年，規模2718.28億元；國泰永續高股息不到4年，規模就達2664.67億元；群益台灣精選高息掛牌還不到一年半，規模即達1655.29億元。

至於主打全持有電子股、加月配息的復華台灣科技優息，上市迄今僅9個月，規模就達1607.53億元。種種跡象，皆顯見國人熱中追息的投資偏好。

從群益台灣精選高息、復華台灣科技優息兩檔ETF上市後，規模接連突破千億新台幣，至現在統一台灣高息動能、元大台灣價值高息ETF的募集熱況來看，或許，市場在一年內可能就會有逾千億新資金參與高股息投資。

許多投信業者相繼在旗下推出2至3檔高息ETF搶市，不僅股價愈來愈便宜，從元大高股息掛牌的25元，到15元、甚至10元；配息頻率也從年配、半年配，變為季配、月配。

重領息也看成長性

選股因子多元化

為提高ETF的配息殖利率，成分股的篩選條件亦不斷進化。第一代的元大高股息，是從台灣五十指數及台灣中型一百指數共150個股中「選出未來一年預測現金殖利率最高的前50檔作為成分股」；三年前掛牌的國泰永續高股息，則在MSCI台灣指數成分股中「以ESG評級分數與近3年平均年化殖利率」選股。前者放眼未來配息，後者著重過去配息。

另外，如群益台灣精選高息等ETF，則利用除權息旺季前替換成分股，以便精準卡位高殖利率股票。

除了著重「高殖利率」，近期指數報酬表現也開始受到重視。因此像是以ESG永續經營或低碳排企業為主軸、指數具高股息與低波動特性、成分股能否填息，或是「等權重」排序、「價值投資」等的選股因子，相繼在市場上出現。

兆豐永續高息等權ETF基金研究團隊指出，相較單純以股息殖利率選股、排序權重的ETF，用「等權重」因子選股，不僅能選出高殖利率的50檔成分股，藉由定期再平衡，將漲多的個股實現獲利，再布局有前景的股票，可維持息收穩定與指數長期成長性。

挑高息ETF商品，可先考量兩個層面。首先是配息穩定度，先看近3年年化殖利率，如元大高股息2021年至2023的年化殖利率約6.5％、國泰永續高股息6.2％、元大台灣高息低波則為7.17％。

有些高股息ETF，雖然發行時間較近，配息未滿3年，但從去年完整1年的年化配息率來看，其殖利率也相當可觀。如凱基優選高股息的年化殖利率8.94％、大華優利高填息8.49％、群益台灣精選高息8.24％、富邦特選高股息7.9％；另外，以雙月配息的永豐優息存股，其主要成分股為金融與部分傳產股，年化殖利率也有六．四六％。

配息穩定度之外，也須著重ETF指數的績效，否則恐落入「賺了配息卻賠了價差」的陷阱。近一年來多數高息ETF皆有雙位數報酬。其中，以凱基優選高股息的60.21％最高，接續的二、三名分別為群益台灣精選高息的47.48％、元大高股息的47.21％。

部分高股息ETF因掛牌未滿一年或還沒掛牌，無法觀察長期報酬率，故可參考指數回測表現。以台灣指數公司資料回測指數自去年12月15日至今年3月10日績效，其中，以「統一台灣高息動能」追蹤的特選台灣高息動能指數表現最佳；主打月初領息的「元大台灣價值高息」，其追蹤的台灣價值高息指數，也有優於台灣高股息指數與台股大盤的表現。

統一台灣高息動能經理人林良一指出，先於一月時，從國內上市櫃企業中檢視近兩季的每股獲利及近3年股息發放情況，篩出好公司；5月時，審核、排除不配息與營業利益率最後30％的個股；接著，趁九月除息空窗期間動態調整權重，即可創造出高效率的「高股息與資本利得」組合。

在投信的高股息ETF商品推陳出新下，投資人除了原本可固定的息收，還可望獲得指數報酬績效；標的配置上，可組合不同除息時間的商品，以供「月月領息」甚至「雙周領息」滿足資金需求。

三件事要留意

風險、摩擦成本、指數表現

對於理財族而言，雖然名稱裡都有優息、高息字眼，但商品內涵已變得複雜許多，因此在配置ETF時，除了思考自身領息的需求，還須注意三件事。

首先，部分ETF鎖定如半導體、科技、金融等特定產業，因產業景氣週期不同，或若出現重大利空，可能影響其指數表現，建議可持有多檔ETF以分散風險。

再者，有些ETF不僅重視成分股配息率，也追求成長性，可能會導致其內扣成本較高；且頻繁配息的ETF，雖可降低被扣二代健保補充保費的機會，但也會產生較多的匯費等摩擦成本。

此外，有些高股息ETF未採用平準金制度，因此，指數成分股在10月至隔年4月的企業除息空窗期間表現，對ETF績效與配息金額至關重要。當指數表現較落後，ETF配息金額可能會有落差。建議應關注是否填息、指數長期表現。

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