存股族心碎！台塑股利低到「25萬股東傻眼」 石化業黑暗時刻來臨還是買點？
【撰文／林依榕整理】
台塑 (1301) 3/6一項公告讓不少存股族下巴掉到地上，董事會日前通過每股擬配息1元現金股利，若以周四（3/7）收盤價69.8元計算，現金殖利率只有1.4%，讓市場以及25萬名股東相當驚訝。但最損失最嚴重的莫過於大股東長庚醫院，直接19億「沒了」。
長期穩定發放股利、殖利率穩定的台塑，2023年營收1991.39億元、年減20.9%，稅後純益73.47億元、年減79.7%，每股稅後純益（EPS）為1.15元。
往年股利多在2～8元間，不過3/6台塑 (1301)公告，由於去年每股稅後純益1.15元，董事會通過這次每股配息1元、配發率約87%，以周四（3/7）收盤價69.8元計算，現金殖利率只有1.4%，相較往年落差太大，讓長期持有當存股的25萬股東相當詫異。
不過沒人能比它更慘，持股達9.9%、共60萬張股票的大股東長庚醫療財團法人，也就是長庚醫院，直接少了19億，預計今年只能領到6億元，而持有4萬5千多張台塑股票的台塑集團總裁王文淵，預計可領到4500萬股利，相較2023年也少領1.4億元。
台塑之後也召開重訊，透過持股50%的天龍投資公司，對台塑、台朔重工、福建三鋼及日本JFE鋼鐵等公司合資的中國福建福欣特殊鋼增資5.3億美元 (約新台幣 167.35 億元)，以協助償還借款及改善財務結構。
消息一出，網友認為，中國經濟不好導致傳產類股難以崛起，戲稱是「被中國輸出通縮的產業」，感嘆這是石化業的黑暗時代降臨，許多人把台塑視為退休存股必存標的，面對股價大跌，如今股利又少的可憐真的會傻眼。
不過也有人持不同看法，認為台塑87%的配發率已經很有誠意，甚至認為買點的時機到了，「看起來可以買了，景氣循環股買在最爛的時候」。
本文授權自今周刊，原文見此。
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