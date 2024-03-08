快訊

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

存股族心碎！台塑股利低到「25萬股東傻眼」 石化業黑暗時刻來臨還是買點？

聯合新聞網／ 今周刊
聯合報系資料照片
聯合報系資料照片

【撰文／林依榕整理】

台塑 (1301) 3/6一項公告讓不少存股族下巴掉到地上，董事會日前通過每股擬配息1元現金股利，若以周四（3/7）收盤價69.8元計算，現金殖利率只有1.4%，讓市場以及25萬名股東相當驚訝。但最損失最嚴重的莫過於大股東長庚醫院，直接19億「沒了」。

長期穩定發放股利、殖利率穩定的台塑，2023年營收1991.39億元、年減20.9%，稅後純益73.47億元、年減79.7%，每股稅後純益（EPS）為1.15元。

往年股利多在2～8元間，不過3/6台塑 (1301)公告，由於去年每股稅後純益1.15元，董事會通過這次每股配息1元、配發率約87%，以周四（3/7）收盤價69.8元計算，現金殖利率只有1.4%，相較往年落差太大，讓長期持有當存股的25萬股東相當詫異。

不過沒人能比它更慘，持股達9.9%、共60萬張股票的大股東長庚醫療財團法人，也就是長庚醫院，直接少了19億，預計今年只能領到6億元，而持有4萬5千多張台塑股票的台塑集團總裁王文淵，預計可領到4500萬股利，相較2023年也少領1.4億元。

台塑之後也召開重訊，透過持股50%的天龍投資公司，對台塑、台朔重工、福建三鋼及日本JFE鋼鐵等公司合資的中國福建福欣特殊鋼增資5.3億美元 (約新台幣 167.35 億元)，以協助償還借款及改善財務結構。

消息一出，網友認為，中國經濟不好導致傳產類股難以崛起，戲稱是「被中國輸出通縮的產業」，感嘆這是石化業的黑暗時代降臨，許多人把台塑視為退休存股必存標的，面對股價大跌，如今股利又少的可憐真的會傻眼。

不過也有人持不同看法，認為台塑87%的配發率已經很有誠意，甚至認為買點的時機到了，「看起來可以買了，景氣循環股買在最爛的時候」。

本文授權自今周刊，原文見此

《延伸閱讀》

兆豐金、合庫金...買了一堆太貴的金融股，該向下攤平還是改買高股息ETF？存股達人2案例算給你聽

20065.5點！台股2萬點真的看到了！台積電飆漲36元見796，進攻號角狂響要追還是賣？

理財小白為了「能夠賺回房貸利息」轉買股票慘遇新冠股災...一個股市受災戶逆轉勝賺500萬的故事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

存股族心碎！台塑股利低到「25萬股東傻眼」 石化業黑暗時刻來臨還是買點？

台塑 (1301) 3/6一項公告讓不少存股族下巴掉到地上，董事會日前通過每股擬配息1元現金股利，若以周四（3/7）收盤價69.8元計算，現金殖利率只有1.4%，讓市場以及25萬名股東相當驚訝。但最損失最嚴重的莫過於大股東長庚醫院，直接19億「沒了」。

日本平價居酒屋攻台！1串燒烤只賣75元、擁千家門市…鳥貴族來台時間、地點曝光

在日本擁有1千多家的鳥貴族集團今年將正式插旗海外，東亞首站就選擇台灣。作為台日的雞肉龍頭企業，他們要如何強強聯手，打造全台最大平價居酒屋品牌？

每月不停飛過去、花4年才敲開中日客戶大門…鈺太董座親揭：如何打進歐美壟斷市場

過去MEMS麥克風晶片由歐美大廠壟斷已久，現在鈺太科技除了在筆電市場熬出頭，更在手機、助聽器、車用和耳機找到了新機會，並且取得不錯的成績。

日本大復甦！五十音初級班滿編、留學代辦詢問數增3倍 為何台人學日語風潮再起？

隨著少子高齡化衝擊不斷，缺工問題已成為亞洲各國的主流趨勢，日本、台灣受衝擊尤大，幾乎各行各業都傳出人手不足災情。但在少子化的洪流之下，台灣有一行業不但歷久不衰，雖然2020年至2022年曾受疫情衝擊，成長態勢略有遲滯，但在疫後卻有明顯回升態勢。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

10歲開始打排球磨毅力！安勤女董40歲才創業 從工業電腦門外漢拚出80億營收

10歲開始打排球、文科出身的安勤董事長劉琍綺，究竟如何從一名工業電腦門外漢，打造市值超過80億的公司？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。