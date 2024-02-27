玉山金大賺今年股利要多發？擬給7成現金股息「打破各半慣例」 董座親解為何要改

【撰文／林韋伶】

玉山金（2884）週一（2/26）召開法人說明會，公布2023年營運概況，自結淨收益666.8億元，稅後純益成長38.1%達217.6億元，創歷年最高紀錄。 對於在稅後純益創新高下，是否有機會提高股利發放金額？玉山金董事長黃男州回應：「努力看看」。

對於玉山金今年的股利發放政策，黃男州解釋，玉山金往年的股利政策發放原則，都是先因應營業需求、資本額，再來發更多現金股利。

根據玉山金2023年上半年曾增資160億元且整體獲利相當好，加上金控今年營運成長38.1%，從今年開始因為資金充裕，玉山銀目前資本適足率達16%、相當充足。

至於過往通常都採「一半股票、一半現金」的發放原則，黃男州明確表示：「今年會調整，希望現金股利可以到7成、股票股利酌量即可，此政策在未來，除非有更多資本需求再來改變，否則期待7成配發現金股利，將由董事會決議與股東會通過後，變成正式決議。」

值得注意的是，根據法規，金控有10%獲利要提撥為法定盈餘公積，也就是說根據法規規定，股利配發率最高只有9成。但去年因為美國升息的因素，殖利率提升一度導致淨值方面有減項，但後來損失的淨值又拉回，因此預估今年不會受到9成配發率的限制，配發率可望會比往常高，但對於股利是否有機會衝上1元，黃男州僅能回應：「努力看看。」

黃男州展望2024年營運 手續費收入、淨利息收入可望兩位數成長

至於對2024年的營運展望，在1月繳出好表現的玉山金，黃男州解釋主要是因為財富管理收入在1月創新高、整體存放款在1月表現也很好，單月存款大約成長183億元、放款成長242億元；若將時間拉長到整年來看，原本就預估會成長，存款可能成長至2000億元、約6%～7%，放款成長率則可能成長約10%。

看好今年台灣景氣跟去年比會更好，整體消費會暢旺，在投資的部分，去年投資跟出口都不理想，但今年力道會恢復，景氣成長預估應該由3%起跳，黃男州分析：「因為各方面表現都不錯，玉山金整體目標，包括：存款、放款、信用卡、財管，手續費收入一定是兩位數成長，淨利息收入也會兩位數成長，淨營收則可能成長60億元～70億元。」

黃男州進一步分析：「對今年看好，1月的稅後純益28億元是好的開始、不錯的成績，預估今年玉山銀、玉山金都會是不錯的一年，去年已經好，但今年銀行跟證券業應該會相當不錯，只有壽險不敢說。」

玉山金2023年每股稅後盈餘（EPS）1.41元、股東權益報酬率（ROE）10.05%、資產報酬率（ROA）0.61%。玉山銀行稅後淨利196.0億元，成長32.3%，證券淨利12.9億元、創投淨利12.1億元。2024年1月自結淨利28億元，金控及銀行均創單月獲利最高。

2023年淨手續費收入215.1億元創歷年新高，年增11.6%，第四季單季淨手收57.6億元同創單季新高。

財富管理全年淨手收93.1億元，年成長17.7%，保險、債券等金融產品分別成長24.6%、41.1%。玉山開辦財管2.0業務，為首家完成發行境內外結構型金融債券商品的銀行，累積募集規模為市場上同類型商品最大，展現玉山經營高資產顧客的特色。

玉山金控龍年開年好彩頭 首月金控、銀行雙創獲利最高

此外，玉山信用卡全年淨手收成長12.3%，簽帳金額成長12.6%並創歷史新高，流通卡723萬卡位居市場第2。

玉山積極布局境外旅遊商機，繼發行星宇航空聯名卡、熊本熊聯名卡後，攜手日本最大掃碼支付業者PayPay，透過玉山Wallet App「電子支付綁定玉山信用卡付款」，即可於日本百萬家特店消費，提供旅客現金、信用卡外的支付方式，成為台灣唯一提供日本跨境電子支付的銀行。

海外分、子行獲利成長73.8%，合計貢獻銀行淨利35.8%，分行整體獲利排名國銀第二。亞洲布局方面，再獲金管會同意申設吉隆坡代表人辦事處，並投資泰國Thai Credit Commercial Bank，加深東協市場經營網絡。

2023年放款餘額成長6.6%，中小企業放款成長10.4%，ESG永續授信餘額現已占整體法金放款35.9%，其中ESG linked loan成長48%、綠色授信餘額成長46.3%。玉山維持優良資產品質，2023年底逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率753.4%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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