吃粽子前可以洗洗睡！筆電出貨不樂觀 上半年不好過…這領域卻異軍突起

【撰文‧吳筱雯】

科技中下游業者先前熱烈期待2024年能夠一掃2023年的陰霾，不過今年一開年，業界便充滿各種壞消息，今年科技產業的景氣究竟如何？

台灣科技中下游業者去年講了一整年2024年就要復甦了，到了2024年，卻可能是一場空？

科技業享受了兩年疫情紅利後，2022下半年開始過「苦日子」，PC與消費性電子庫存升高、訂單一路下滑。不過，台灣中下游科技業去年的共識是，零組件庫存已經修正完畢、客戶庫存水位已是歷史低點，加上微軟結束Windows 10的更新服務、企業在2019年與疫情初期期間採購的筆電與PC，已經到了該更新的時候，可望帶動筆電換機潮，為了抑制通膨的升息也有機會停下來、甚至逐步降息，2024年就能迎接需求反彈。

英業達總經理蔡枝安便在去年11月的法說會中預告，在伺服器、筆電、消費性產品都回溫下，在傳統淡季的今年第一季，營收有機會優於第四季，今年全年營收也能比去年成長；仁寶總經理翁宗斌在去年第三季時，也是樂觀看待2024年需求，並認為微軟Windows作業系統在AI的新功能，將刺激筆電換機潮。

不過，2024年一開年，科技圈各種壞消息滿天飛，似乎印證了華碩在去年11月率先下修今年的筆電展望，是其來有自。

業界傳出，一線筆電品牌大廠去年下半年的傳統旺季銷量不如預期，飽受庫存水位過高所苦，一線品牌大廠紛紛出手調整今年第一季的訂單。業界評估，首季大型代工廠筆電出貨量比去年同期負成長，已成定局。

Ｑ1出貨量驟降

筆電代工雙雄業績不樂觀

曾預期今年第一季筆電比去年第四季好的英業達，已經改口為，在季節性因素影響下，第一季筆電出貨量將季減高個位數百分比。以英業達去年第四季的筆電出貨量為450萬台來推算，英業達今年第一季筆電出貨量應該會比去年首季的440萬台衰退。

全球筆電代工兩大龍頭廣達、仁寶同樣不樂觀。廣達去年第四季筆電出貨量為1040萬台，供應鏈預期廣達今年第一季出貨量將季減約雙位數，換言之，今年第一季筆電出貨量可能降低至8、9百萬台，相較於去年同期，衰退幅度高達雙位數百分比。

仁寶去年第四季筆電出貨量為830萬台，市場預期仁寶今年第一季筆電也會季減1至2成，相對去年首季出貨量1080萬台，第一季仁寶筆電年減幅度恐將超過兩成。

筆電代工產業第一季出現罕見的全面年減、第二季目前暫時看不到明顯復甦下，筆電供應鏈業者苦笑，「在吃粽子之前（意指端午節），都可以洗洗睡了。」

不只是筆電，消費性電子產品的需求，也異常慘淡。據了解，兩大遊戲機業者索尼PlayStation、微軟Xbox，都面臨去年耶誕旺季銷售不如預期、庫存過高的挑戰。為了清庫存，索尼已經通知包括組裝廠鴻海、電源供應器業者台達電與光寶在內的供應鏈，今年第一季PlayStation訂單「對半砍」，由每個月約百萬台水準，下調至50萬台，而微軟更告知組裝廠和碩與鴻海、電源供應器廠群電與光寶，「第一季Xbox全面停工」。

即使是正當紅的AI概念產品，也不能從大環境不佳中「免疫」。新創業者Humane在去年11月推出整合手勢與語音操作、微投影顯示、ChatGPT的AI Pin，獲得滿堂彩，AI Pin並將在今年3月正式出貨。然而AI Pin開放預購後，市場反應顯然不佳，根據供應鏈傳出的消息，今年初Humane已經通知代工廠和碩，AI Pin的訂單量從每個月1百萬台「腰斬」至50萬台。AI Pin還沒上市，Humane便在1月上旬的CES期間啟動裁員，幅度達到4％。

ＡＩ續當領頭羊

伺服器需求料將高於去年

而近期台灣中下游科技業高層在自家尾牙的發言，也多少顯示出，2024年景氣可能還沒走出2023年陰霾，尤其是上半年，很不好過。

金寶總經理陳威昌直言，下半年景氣可能有樂觀轉折，但「2024年市場氛圍保守」；仁寶副董事長陳瑞聰認為今年「還是滿辛苦的1年」，和碩執行長鄧國彥、鄭光智表示，「全球經濟不明朗、上半年需求不強、（AI PC這類新品）不確定今年是不是到了需求爆發的時候，今年景氣變數大。」只能期待通訊新產品上市與新客戶帶動下，下半年能變好，就連去年在營收下滑下，獲利也能成長的廣達，副董事長梁次震也坦言，「今年景氣有很多壓力。」

而今年科技中下游景氣的「一線曙光」，依舊是伺服器。受惠於網際網路服務業者投資生成式AI之故，到目前為止，包括廣達、緯創、緯穎、英業達都普遍認為，將帶動今年AI伺服器出貨量比去年大增，通用型伺服器需求也會比去年的谷底翻揚。

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