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去年被竊2000件文物、館長辭職 大英博物館開「855萬年薪」找人

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／ingimage
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【撰文／李易紓整理】

大英博物館是世界上最古老的國家公共博物館，近日張貼出招募館長的公告，令人訝異的是，基本薪資一年高達21.5萬英鎊，相當於855萬台幣，而且擁有25天的休假津貼！

不務正業的博物館吧The Museum Bar臉書分享，2023年大英博物館因為身陷館藏被自家前員工偷竊販賣的醜聞，館長及副館長相繼辭職，目前都是由臨時館長代勞，由於生活成本危機帶來的罷工、和希臘間無法解決的帕德嫩神廟石雕之爭，都讓大英博物館管理階層壓力山大。

2024年一開年，大英博物館董事會就發出新聞稿，公開誠徵「館長」一名，館長必須具有相關經歷、且曾有在大型、複雜組織中擔任高階管理職務的豐富經驗，以利帶領近1000名員工，還要具有良好、自信與自在的溝通能力。

大英博物館說，館長還必須對博物館的明確使命充滿熱情、深入了解並全心投入，才能照顧、保存和開放講述人類歷史的收藏，擁有領導大型博物館所需的經驗和智力，這將取決於深厚的策展和科學專業知識。

大英博物館是世界上參觀人數最多的博物館之一。2022/23年，其位於布魯姆斯伯里的博物館接待了450萬名遊客，另有400萬人在其他地方參觀了大英博物館的藏品，其中230萬人都是外國人。

不務正業的博物館吧說，這次大英博物館館長開出的基本薪資是1年215,841英鎊(約855萬台幣）、享有25天的休假津貼，符合資格的候選人要在1月26日以前提出申請。

根據香港01報導，去年8月倫敦大英博物館爆出近2000件文物被一名在館內工作30年的資深策展人、也是古董權威Peter Higgs偷取賤賣，讓館長費雪（Hartwig Fischer）辭職。

大英博物館失竊或損毀的館藏，包括西元前15世紀至西元19世紀間的黃金珠寶、半寶石和玻璃寶石，大部份都是存在儲藏室、用於學術和研究的小件文物，甚至有的早在2016年就被放在eBay出售。這件竊案被視為大英博物館近10年來的最大安全漏洞。

本文授權自今周刊，原文見此

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