日航爆炸塔台139秒對話曝！機師目睹：跑道34R著火了...飛機事故率「這時高達50%」

【整理·黃明惠】

日本航空JAL516班機週二(1/2)傍晚於東京羽田機場跑道與日本海上保安廳DHC-8巡邏機相撞，造成巡邏機上的6人，有5人不幸罹難，機長逃出重傷命危，而日航上的367名乘客及12名機組人員都順利脫困。日航這架機齡才2年多的空中巴士A350客機，最終整架燒毀。 NHK報導，日本國家運輸安全委員會將派遣6名航空事故調查官，1/3開始正式進行調查這起羽田機場擦撞事故，以及飛航管制員交流等事發詳細情況。空中巴士公司也發出聲明，將偕同法國航空事故調查處組成專家小組，飛往日本協助。 日本有追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」截聽到其他飛機機師與航管中心的對話，出現「有飛機通報要起飛」、「JAL516去34號跑道」等字句，隨後發生擦撞事故，傳來另一架等待起飛的航班機師用顫抖的聲音說：「跑道34R著火了」。

日媒拍攝羽田機場這起事故的最新空拍畫面，只見A350已燒到只剩焦黑一團，只有機尾、機翼仍保持原有機身的白色，而跑道路面也留下長長的滑行痕跡。

這起2機擦撞事故，造成海上保安廳飛機巡邏機上6人1重傷5死亡，日航客機上的379人則安全逃離，僅14人受傷，其中4人傷勢較為嚴重，已送醫治療，實為不幸中的大幸。

日本國土交通省指出，塔台人員在事故發生前對日航客機下達了「進入跑道」的許可，同時也對海上保安廳飛機下達「行駛到跑道前」的指示。綜合日媒報導，東京警視廳宣布將在東京空港警察署設立搜查本部，針對這起事件朝「業務過失致死」方向進行調查。

據日媒《TBS》報導，關係人士受訪時表示，意外發生前，管制員指示海上保安廳的飛機前往跑道前方，但沒有准許他們進入跑道內，管制員當時的確也有給出日本航空客機降落許可；然而，海保機疑似進入跑道後就與降落的日航客機發生碰撞。

圖片來源／截自YouTube「ANNnewsCH」

2機相撞「塔台對話」曝光

日本有追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」，截聽到一段其他飛機機師與航管中心的無線電對話，其中一名等待起飛的機師目睹日航客機起火的畫面，更用顫抖的聲音說：「跑道34R著火了」。

日本網友透過Live ATC（空中交通管制）即時收聽機場交管時，聽見JAL516（事故客機）獲得降落許可、海上保安廳巡邏機獲准前往C5，但必須保持在跑道附近；另名收聽網友則聽到在JAL516降落之前約15分鐘，另架JAL513發出起飛回報，等再聽到無線電通訊，卻是另一架航班機師充滿顫抖的聲音。

圖片來源／截自YouTube「ANNnewsCH」

根據LiveATC記錄到的管制內容，當時東京塔台曾向海上保安廳的巡邏機發出指令，要求該機（呼號：722A）前往滑行道C；日航516航班（呼號：JapanAir 516）則獲得東京塔台的著陸許可（cleared to land），可在34R跑道降落。東京塔台再指令722A滑行到等候點C5等候，為第1架等候的飛機。

隨後，無線電未再出現對話，但其他客機（JapanAir 131）卻向控制塔報告說，34R跑道發生火警。塔台隨即要求該機停在原地等候，並指令正準備降落的其他客機（JapanAir 162、JapanAir 166）執行復飛程序。

Live ATCのアーカイブより（他滑走路の交信有）

・JAL516着陸許可復唱

・海保機へC5へのタキング

・JAL166へ離陸機がいるため減速して進入継続

の交信はあるが、海保機への滑走路手前待機(Hold short of RWY34R)、滑走路への進入(Line up and wait)はこれからは聞き取れない pic.twitter.com/I8U1yagUDS — ハム (@fightersfav) 2024年1月2日

以下為無線電對話內容

RJTT GND：722A（無法識別）滑行道C

JAL516：日本航空516繼續前進 跑道34R

RJTT GND：722A繼續沿滑行道C到等待點

RJTT GND：722A聯繫塔台134.35

JAL516：可以落地 跑道34R 日本航空516

RJTT TWR：722A晚安 你第一個滑行到等待點C5

JAL131：跑道34R著火了（他指的即是本次事故飛機JAL516）

RJTT TWR：JAL131原地等待

RJTT TWR：JAL162復飛

JAL131：JAL162復飛了

圖片來源／截自YouTube「ANNnewsCH」

機師女兒提醒搭機3件事 切勿穿高跟鞋

日本一名女網友分享機師父親時常給她搭機時的3大告誡，提醒網友搭飛機時該注意哪些時間點。

推特（現為X）網友@Blackymarine發文表示，作為一個機師的女兒，她分享給大家爸爸從小就不斷告誡搭飛機時有3個重點，分別是「起飛和降落時保持清醒」、「起飛和降落時要穿上鞋子」、「不要穿高跟鞋乘坐飛機」。

她說爸爸說過，飛機事故有20%會發生在起飛時，有50%發生在著陸期間，因此「能否讓自己快速奔跑逃離現場」，可能就是生死攸關的關鍵；此外搭機時檢查緊急出口位置、繫上安全帶也是非常重要。

エアラインパイロットの娘として子供の頃から父に言われてきたこと再掲するね。

・離着陸時は起きていろ

・離着陸時は靴を履いてろ

・絶対ヒールの靴で飛行機に乗るな

航空機事故の発生は離陸時2割、着陸時5割。そこは「走って逃げる」という自分の行動が生死を分ける可能性がある。 — ぴ (@Blackymarine) 2024年1月2日

本文授權自今周刊，原文見此。

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