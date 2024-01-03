日航爆炸塔台139秒對話曝！機師目睹：跑道34R著火了...飛機事故率「這時高達50%」
【整理·黃明惠】
日本航空JAL516班機週二(1/2)傍晚於東京羽田機場跑道與日本海上保安廳DHC-8巡邏機相撞，造成巡邏機上的6人，有5人不幸罹難，機長逃出重傷命危，而日航上的367名乘客及12名機組人員都順利脫困。日航這架機齡才2年多的空中巴士A350客機，最終整架燒毀。
NHK報導，日本國家運輸安全委員會將派遣6名航空事故調查官，1/3開始正式進行調查這起羽田機場擦撞事故，以及飛航管制員交流等事發詳細情況。空中巴士公司也發出聲明，將偕同法國航空事故調查處組成專家小組，飛往日本協助。
日本有追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」截聽到其他飛機機師與航管中心的對話，出現「有飛機通報要起飛」、「JAL516去34號跑道」等字句，隨後發生擦撞事故，傳來另一架等待起飛的航班機師用顫抖的聲音說：「跑道34R著火了」。
日媒拍攝羽田機場這起事故的最新空拍畫面，只見A350已燒到只剩焦黑一團，只有機尾、機翼仍保持原有機身的白色，而跑道路面也留下長長的滑行痕跡。
這起2機擦撞事故，造成海上保安廳飛機巡邏機上6人1重傷5死亡，日航客機上的379人則安全逃離，僅14人受傷，其中4人傷勢較為嚴重，已送醫治療，實為不幸中的大幸。
日本國土交通省指出，塔台人員在事故發生前對日航客機下達了「進入跑道」的許可，同時也對海上保安廳飛機下達「行駛到跑道前」的指示。綜合日媒報導，東京警視廳宣布將在東京空港警察署設立搜查本部，針對這起事件朝「業務過失致死」方向進行調查。
據日媒《TBS》報導，關係人士受訪時表示，意外發生前，管制員指示海上保安廳的飛機前往跑道前方，但沒有准許他們進入跑道內，管制員當時的確也有給出日本航空客機降落許可；然而，海保機疑似進入跑道後就與降落的日航客機發生碰撞。
2機相撞「塔台對話」曝光
日本有追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」，截聽到一段其他飛機機師與航管中心的無線電對話，其中一名等待起飛的機師目睹日航客機起火的畫面，更用顫抖的聲音說：「跑道34R著火了」。
日本網友透過Live ATC（空中交通管制）即時收聽機場交管時，聽見JAL516（事故客機）獲得降落許可、海上保安廳巡邏機獲准前往C5，但必須保持在跑道附近；另名收聽網友則聽到在JAL516降落之前約15分鐘，另架JAL513發出起飛回報，等再聽到無線電通訊，卻是另一架航班機師充滿顫抖的聲音。
根據LiveATC記錄到的管制內容，當時東京塔台曾向海上保安廳的巡邏機發出指令，要求該機（呼號：722A）前往滑行道C；日航516航班（呼號：JapanAir 516）則獲得東京塔台的著陸許可（cleared to land），可在34R跑道降落。東京塔台再指令722A滑行到等候點C5等候，為第1架等候的飛機。
隨後，無線電未再出現對話，但其他客機（JapanAir 131）卻向控制塔報告說，34R跑道發生火警。塔台隨即要求該機停在原地等候，並指令正準備降落的其他客機（JapanAir 162、JapanAir 166）執行復飛程序。
以下為無線電對話內容
RJTT GND：722A（無法識別）滑行道C
JAL516：日本航空516繼續前進 跑道34R
RJTT GND：722A繼續沿滑行道C到等待點
RJTT GND：722A聯繫塔台134.35
JAL516：可以落地 跑道34R 日本航空516
RJTT TWR：722A晚安 你第一個滑行到等待點C5
JAL131：跑道34R著火了（他指的即是本次事故飛機JAL516）
RJTT TWR：JAL131原地等待
RJTT TWR：JAL162復飛
JAL131：JAL162復飛了
機師女兒提醒搭機3件事 切勿穿高跟鞋
日本一名女網友分享機師父親時常給她搭機時的3大告誡，提醒網友搭飛機時該注意哪些時間點。
推特（現為X）網友@Blackymarine發文表示，作為一個機師的女兒，她分享給大家爸爸從小就不斷告誡搭飛機時有3個重點，分別是「起飛和降落時保持清醒」、「起飛和降落時要穿上鞋子」、「不要穿高跟鞋乘坐飛機」。
她說爸爸說過，飛機事故有20%會發生在起飛時，有50%發生在著陸期間，因此「能否讓自己快速奔跑逃離現場」，可能就是生死攸關的關鍵；此外搭機時檢查緊急出口位置、繫上安全帶也是非常重要。
本文授權自今周刊，原文見此。
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