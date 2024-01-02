80歲嬤喪子10年 堅持每天到郵局領「孝親費」！錢從哪來？真相藏洋蔥

【文．黃明惠 整理】

台中市東區一名80多歲婦人，3年多來每天都到郵局提領100元，認為這是兒子每月存給她的孝親費；不過近期她人卻突然消失，經由郵局了解後，才得知婦人已離世，而她每天所提領的「孝親費」，真相其實是一名員警為了不戳破婦人兒子過世，因此每月固定提供3000元給郵局好讓婦人提領。

這起感人事件，發生在台中市東區的郵局，據《TVBS新聞網》報導，這名婦人的兒子在10年前經商失敗輕生，她因此大受打擊，導致精神不穩，不願接受兒子離世的事實，認為兒子仍在世。

5年多前，婦人帶著一本已剪角作廢的存摺到該郵局，聲稱「兒子每月都會寄5000元」堅持提款，但櫃員查詢後發現戶頭內並無存款，加上婦人不肯離去，最終只能報警。

台中第三分局合作派出所一名50多歲巡佐事後重返郵局，自掏腰包3000元給郵局，希望郵局能在婦人來領錢時每次給她100元，同時郵局人員都對婦人說「你兒子好孝順」；後來員警因公調職外縣市，郵局行員也決定繼續每天讓這個婦人都能領100元，直至婦人近日去世，才結束這場「善意的謊言」。

兒女可以不給孝親費，或是減少父母要求的金額嗎？

據媽媽經編輯部報導，孝親費，若在法律上解釋是「扶養費」，根據法扶基金會施雅馨律師表示，照顧責任或扶養責任，在法律上稱為扶養義務。依據民法第1117條，扶養義務中一定存在「不能維持生活」而「無謀生能力」的狀況，這也就是為什麼父母對未成年子女有扶養義務，因為他們成年之前基本上被視為「無謀生能力」。

當孩子長大，自己可以賺錢想活自己，而父母又需要照顧時，基本上兒女也需要反過來履行「扶養義務」。

施雅馨律師解釋，若兒女自己原本可以維持生活，但因為給付扶養費而導致不能維持生活的狀況，依民法第1118條5規定 ，扶養對象是配偶或父母以外之人（例如：兄弟姊妹），可向法院聲請免除扶養義務，但是，若扶養對象是配偶或父母，律師說：「扶養義務只能夠聲請減輕。」

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