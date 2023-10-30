出國刷卡簽單看清楚！他赴日血拚誤入DCC陷阱「多收5%手續費」 達人揭與傳統機制有何不同？

【文．數位內容部 整理】

台灣人出國多喜歡選擇去日本，尤其現在日圓大跌，衝日本血拚超划算，不過日本自助旅遊達人「林氏璧」提醒，去日本刷卡如果被問要用哪種幣別結帳，請選用日圓結帳，也就是當地貨幣，不要選台幣，否則會被多收服務費，曾有網友因此被多收5%手續費，這是因為動態貨幣轉換（DCC）機制的緣故。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」常常分享旅遊小細節，這次他貼文表示，動態貨幣轉換機制（DCC）在日本相對比較少見，而香港或是歐洲就蠻常見。刷卡完店家有時會問你「要不要用新台幣結帳」，蠻多人直觀會以為較划算，但回到台灣後收到帳單才發現匯率貴得離譜。

林氏璧指出，DCC機制可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳；如果選擇以「母國貨幣」結帳，則以店家與當地收單機構當天的匯率立即結匯。

兩者最大不同就是決定外幣兌換成「本國貨幣」匯率的時點，林氏璧表示，傳統機制信用卡外幣消費款項是在國際信用卡組織向發卡銀行請款時才決定，而DCC機制則是刷卡當下就確定，這種情況以VISA/Master卡比較會遇到。

「最重要的是，當下換匯還包含了加收的服務費。這並不是海外刷卡手續費的1.5%，是另外的一筆」。林氏璧以網友遇到的例子指出，「當時換匯匯率是0.2284，台銀收盤的即期和現金賣匯分別是0.218和0.2195，這個匯率大概就是加了5%上去」。

林氏璧表示，雖然這名網友聲稱會日文，也有在海外刷卡不要用台幣結的觀念，但最後被要求在機器上按日本或是台灣國旗的時候，「以為那是要確認國籍的意思，他說店員也沒解釋清楚。事實上那是要你選用台幣還是日幣呀」。

有些信用卡對於海外消費的認定較嚴格，必須是外幣消費才算，因此若使用DCC，可能無法獲得海外回饋。這要問自己發卡銀行才能確定了。

DCC與傳統機制有什麼不同？

其實，央行於2020年10月曾在臉書發文，到日本刷信用卡消費時，店家問你：「要刷日幣還是新臺幣呢？」。這種以外幣消費卻可在刷卡時立即確定新臺幣金額的機制，就是DCC。

而DCC與傳統機制最大不同就是決定外幣兌換成「本國貨幣」匯率的時點，傳統機制信用卡外幣消費款項，是在國際信用卡組織向發卡銀行請款時才決定，而DCC機制則是刷卡當下就決定，可以避免消費後匯率的波動。

央行提醒民眾，DCC提供的轉換匯率是由當地收單銀行自行決定，「內含轉換手續費及銀行要賺取的匯差」，持卡人仍應視自身需求謹慎考慮後再使用。

而華南銀行2016年4月也曾公告，於國外刷卡交易時，若遇店家詢問是否要使用新台幣結帳，或未經詢問，簽單上之簽帳幣別即為新台幣或出現可選擇當地貨幣或新台幣結帳，表示店家有提供「動態外幣兌換」（DCC）服務，由於DCC交易匯率係由店家自行決定，匯率通常會高於國際組織（Visa / MasterCard / JCB）所使用的匯率。

華南銀行指出，持卡人可以要求店家選擇以當地貨幣結帳，店家不得拒絕，若未選擇結帳貨幣，店家通常會以較有利店家之貨幣（新台幣）結帳。無論使用當地貨幣或新台幣結帳，在境外的交易銀行都會依規定收取國外交易服務費，建議於國外刷卡消費結帳時，請務必留意簽帳的金額及幣別。

本文授權自今周刊，原文見此。

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