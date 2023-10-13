賴侯柯推LINE貼圖、郭董抖音唱跳《我姓郭》....總統參選人擠社群拚聲量 能轉多少票出來？

【文．鄭鴻達】

隨著時代演變，選戰打法也得跟著改變，許多台灣人每天使用社群、通訊等軟體，更是成為2024總統參選人們賣力吸票、逐鹿之領域。 賴清德、侯友宜、柯文哲都有LINE官方帳號，以及由官方或支持者創作的一組至多組貼圖，也力衝官帳好友數，同時加強推播訊息，盼能提高觸及率。 獨立參選人郭台銘這次雖未推出LINE貼圖，但這次主攻「LINE@」功能拚連署，更在短影音軟體TikTok上，比照抖音神曲《我姓石》創作《我姓郭》，還親自下場與支持者、網紅唱跳並上傳影片，加強網路行銷。 政治傳播學者鈕則勳分析，參選人們加強操作或投放社群頻道、軟體，主要有三大考量，首先是可藉此盡量接觸到不同軟體或族群的使用者選民，增加觸及率。 第二，當每個競爭對手都在用，他們自然是「輸人不輸陣」；第三，社群操作成本比傳統電視廣告低廉、好掌握，且能接觸到更多年輕族群。

智慧手機人人有 選將藉社群操作擴大民眾接觸面

在人手一機甚至多機（智慧型手機）的時代，兼備社群功能的通訊軟體，已成為民眾生活與工作溝通的必要工具，尤其是在台灣有超過2100萬名使用者的通訊軟體「LINE」，更是選將增加曝光率、直接接觸選民的逐鹿戰場。

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，參選人們使用社群操作的宣傳策略，首要考量是只要有可以使用的社群頻道，參選人都一定會使用，盼盡可能去接觸各種不同社群平台的使用者選民，如此才能擴大接觸面，亦即增加廣告中觸及數（Reach）的概念。

社群、通訊軟體操作各陣營都在用 精準投放更能「投其所好」

鈕則勳表示，第二個考量很單純，就是當競爭對手都有在使用不同社群、通訊軟體時，各陣營的參選人自然也都一定要使用這些社群或通訊軟體，這就是一種「輸人不輸陣」的感覺。

第三，若能善用，精準地針對目標族群投其所好，可提高訊息被選民接觸的可能性，雖不一定能馬上影響選民對其好惡或投票行為，但藉由「全社群操作」主動傳輸、曝光，更可能打動選民，讓選民能喜歡其形象、政見，進而達到讓選民喜歡的效果、提升投票支持的可能。

社群軟體操作成本低、好控制 更易接觸年輕族群

鈕則勳也分析，社群通訊軟體操作，相對傳統電視廣告成本更節省、更容易控制，電視廣吿雖然觸及率最廣、認知程度最高，但若參選人有經費與成本考量時，就可把資源重兵擺在社群操作，且現在年輕族群較不看電視，也能較容易獲得年輕族群的支持度。

其中，在幾乎所有選將必備的Line官方帳號上，4名總統選將通通都有申請，用以主動推播訊息。在人氣比拚上，依好友人數多寡排名，分別是郭台銘逾56萬名、柯文哲40萬餘名、侯友宜約18.2萬名、賴清德近15.8萬名好友。

柯文哲個人特色鮮明 支持者貼圖數量最多

Line貼圖也成選將戰場。其中，在自媒體與年輕網路族群素有不小聲量的民眾黨，自柯文哲擔任醫生到台北市長，直至參選總統期間，目前架上至少有3款支持者製作的貼圖，包括「柯P的日常 X ARTCCI」、「KP & Lucky」，及最新推出的「阿伯就在你身邊」等貼圖。

民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨是新興政黨，無法與傳統政黨或媒體比拚，轉而發展自媒體，透過臉書、Instagram、YouTube等短影音不斷擴散增加觸及，夾縫中求生存，也闖出自己一片天，不管是黨部自製節目「民眾之聲」，或柯文哲本身的YouTube頻道都有很高流量，幾年下來已培養固定收視族群。

吳怡萱強調，尤其柯文哲善於畫重點、用淺顯易懂方式讓大家短時間能吸收，這才是創造流量、抓住觀眾目光的關鍵，正所謂「內容決定一切」，換個人來做一樣的事，效果就會不同。

吳怡萱也表示，網路增加人們與這個世界對話的管道，發展至今也已非年輕人專屬，不同年齡層觀看的習慣、喜好不同，所以針對「對話的對象」設定討論議題，再擴散至不同群體，也是選戰重要方向。

▲柯文哲個人特色形象鮮明，有最多的LINE貼圖在架上。擷取自LINE貼圖商城

民進黨邀漫畫家蠢羊操刀 推賴清德Q版貼圖

熟悉掌握青壯年族群脈動的民進黨，在今年1月底也推出貼圖「就想跟你賴在一起」。賴清德競辦發言人郭雅慧表示，這組Line貼圖由受到年輕族群喜愛的漫畫家蠢羊創作，貼圖有許多實用逗趣的圖文。

在這組貼圖中，「卡通版賴清德」以多種形象出現，有戴著棒球帽和手套、球棒的「棒球主題」；也有賴清德穿著白袍，化身「賴醫師」，提醒大家要保持健康的白袍系列，收養了流浪狗Luke的賴清德，也在貼圖中放入一隻可愛小狗，與貼圖中的漫畫版賴清德有許多互動。

郭雅慧補充，此外，貼圖圖文還包括「新年快樂」等祝福用語，「先不要」、「甘安捏」等流行用語，重要的是此款貼圖的收益全數都捐作公益。

為了讓黨競團隊對抗認知作戰能快速積極澄清，賴陣營也強化社群與通訊群組，讓文宣與新聞擴散效率更好；郭雅慧預告，賴清德LINE友化為實體動員造勢活動，未來將有數場「賴友之夜」，以社群實體見面會強化年輕族群動員。

▲民進黨請漫畫家蠢羊操刀，為賴清德推出專屬貼圖。擷取自LINE貼圖商城

侯友宜陣營加強社群操作 改版官方帳號、推「鋼鐵侯」貼圖

國民黨也不落人後，在日前首度正式推出由設計師楊依依創作的「哇係哩a鋼鐵侯」貼圖，有著多款符合民眾日常生活用途的貼圖，兼具實用及宣傳效果，希望藉此強化侯友宜的鐵漢柔情形象，增加網路曝光。

侯友宜競選總部則將Line官方帳號介面大改版，包括新增各項政見選單，讓民眾能了解並分享其醫療衛生、長照、農業、觀光等各項政見，同時增加「同框照」功能，只要上傳自己的照片，就能與侯友宜同框並與好友分享。

侯友宜競辦發言人李利貞指出，鋼鐵人堅毅，但在保護人民、照顧弱勢時也展現出溫柔的形象，他們陸續提出務實政見，包含80歲以上請外籍看護免巴氏量表、老人健保免費、育嬰留職停薪津貼提高到全薪、第三胎家庭一生一次百萬補貼等，要成為人民的「鋼鐵侯」。

李利貞補充，貼圖設計師楊依依相當關注動物保護議題，因此決定將貼圖所得，捐贈給流浪動物照護相關團體或基金會，並將收據公開上網，以昭公信。

▲侯友宜推「鋼鐵侯」LINE貼圖，設計師楊依依允諾將貼圖販售所得捐出幫助流浪動物。擷取自LINE貼圖商城

郭台銘主攻「LINE @」衝連署 仿抖音神曲推「我姓郭」拚觸及

郭台銘競辦發言人黃士修表示，除臉書和YouTube常規內容發布，關於社群推廣，他們主攻「LINE@」和TikTok。他說，4年前郭辦也有製作LINE貼圖，今年則無，取而代之的是由其工程師團隊在「LINE@」設計一系列互動連署任務，以及每周更新特別活動，讓使用者解鎖成就、獲得參與感。

黃士修表示，他們也和TikTok網紅合作，改編在中國引起熱潮的抖音神曲《我姓石》推出《我姓郭》的霸道總裁版本，郭董本人也親自走訪各地連署站，與粉絲一起跳舞拍短影音，其中相關的「hashtag」幾天前已突破200萬瀏覽量，並持續擴散中。

黃士修強調，有別於傳統選舉，他們希望這過程是歡樂且充滿希望的，他預告接下來還會推出「郭爸爸希望基金」活動，用「LINE@」募集各界點子，再以創業孵化器概念，協助將想法化為實際方案。

▲郭台銘陣營主攻短影音平台，仿照抖音神曲推出《我姓郭》並親自上陣唱跳。擷取自TikTok軟體

本文授權自今周刊，原文見此。

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