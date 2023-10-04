威秀董座又換人了！首任董座時隔10多年為何重掌兵符？大股東角力戰內幕

【撰文‧梁任瑋】

威秀影城沉寂多年的股東角力再起，董座又換人了，在首任董事長王超立合縱連橫之下，中環派的吳明憲黯然退場。

9月28日，新北市新店裕隆城開幕剪綵典禮上，除了裕隆集團執行長嚴陳莉蓮與誠品生活董事長吳旻潔是鎂光燈焦點，久未公開露面的前Neo19董事長王超立也親自出席。但外界不知道的是，他已悄悄多了一個新的頭銜「威秀影城董事長」。

威秀影城2022年營收37億元，目前全台共有19個據點，是國內最大連鎖電影院。並非威秀最大股東的王超立，這次會「回鍋」擔任董事長，其實和威秀三大股東背後的角力有關。

事實上，威秀股東結構始終呈現「三大一小」態勢：香港橙天嘉禾集團持股35.7％、中環集團30％、宏泰集團25％、王超立則以大向開發持股9.3％。

近年威秀董座皆由中環集團指派的法人代表吳明憲擔任，且中環並將其中一席董事禮讓給王超立，只不過原本各方共治的局面，卻在今年9月中旬屆期改選董事長前，出現變化。

不滿董事被收回 他倒向宏泰

本刊獨家掌握，此次威秀董事會改選前，中環因打算改派新任董事長，要收回禮讓給持股逾9％的王超立一席董事席位，引發王超立不滿。他遂倒向宏泰，變成宏泰禮讓一席董事給王超立，再加上橙天嘉禾的兩席董事屬意支持經驗豐富、過去合作相當愉快的王超立當董事長，並在股東會當天推舉他，最後改選結果一舉取代現任董事長吳明憲，由王超立回鍋威秀影城董座。

據了解，中環董事長翁明顯本來就想趁此次改選換掉吳明憲，「因為翁董覺得吳明憲總是向地主宏泰妥協，尤其是2019年地主宏泰集團調漲威秀影城租金25％，吳明憲未積極替公司爭取權益，成為威秀這幾年虧錢的關鍵因素，讓翁明顯打算由他的愛將、威秀財務長接任；沒想到九月中旬的董事會，橙天嘉禾、宏泰竟都支持王超立，讓中環在改選過程屈居劣勢，失掉經營權。」

有趣的是，威秀股東會當天，人在國外的王超立其實沒出席，但還是以第一高票當選董事，依法須由他召集召開第一次董事會，因此最後在9月20日毫無懸念地順利拿下威秀董事長寶座。

對於威秀董事長改選過程，《今周刊》向吳明憲查證，他不願回應相關問題。

回鍋路上 林鴻南暗推一把

其實，王超立曾在2006年華納威秀更名為威秀影城時接任第一任董事長，之後大股東之間相互傾軋，又由宏泰指派的主管袁建中擔任過威秀董座。其後又換中環主導，近日王超立再度重掌兵符，他也坦言最主要是大股東之一宏泰集團掌門人林鴻南，希望他能出面協助經營威秀影城，才促成年逾70的他「重出江湖」。

王超立不諱言，原本華納威秀在老外經營時，7年賠掉13億新台幣，2005年，他以大向開發的名義，結合橙天嘉禾和中環以13億元入主華納威秀。他接手以後，隔年就讓威秀影城轉虧為盈，並從每年賺兩、三億元，一路做到疫情前每年賺3、4億元。

他也透露，過去吳明憲是中環指派，在營運面受到限制，異業結盟方面較缺乏彈性，但自己不一樣，除了實際持有威秀股票，如今又是經營者，想辦法替公司賺錢是天經地義的事。

不過，對於威秀過去幾年的高度擴張，例如進駐距離相近、又同屬台北信義計畫區的遠百信義A13，沒想到剛開幕又遇上疫情虧損。王超立認為此刻接下董座，也面臨嚴峻挑戰，「我上任後首要任務是做好開源節流！」像是部分據點，房租調漲得不合理，甚至有的績效不好的點，都可能把它關掉；不過，他話鋒一轉指出，疫後景氣逐漸復甦，今年威秀影城將擺脫過去幾年低迷，重返獲利。

對於漲租感受很深的王超立說，自去年Neo19因未與房東續約而結束營運後，他轉而投資裕隆城商場的6樓威秀商場與7樓半個樓層，負責美食街等招商；近日試營運成績單超乎預期，他沒想到新店人的消費潛力這麼強，相當看好裕隆城的業績。

王超立說，裕隆城威秀影城IMAX廳是新北市最大的威秀據點，這是他接威秀董座前，威秀團隊所洽談的，沒想到峰迴路轉，他又重回威秀影城，未來他將整合威秀商場與影城，發揮一加一大於二的效果。

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