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量子台灣論壇會議爆滿！從IBM、富士通到鴻海研究院 20年後的護國群山正在成形？

聯合新聞網／ 今周刊
台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞，6日下午為量子台灣論壇開場。今周刊提供
台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞，6日下午為量子台灣論壇開場。今周刊提供

【撰文．劉煥彥】

上周三（9/6）在SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展的量子台灣論壇，可說是未演先轟動，在官網售票的早鳥優惠在8月24日結束前，140個位子幾乎已經被買光，而且每個位子即使早鳥價最低也超過1100元，非主辦單位會員購票甚至超過2000元！

到了論壇當天，位於南港展覽館一館五樓的論壇現場，還沒有開場就幾乎坐滿，從大學的研究生、相關領域的老師，到國內關心量子科技的科技業者都來了。

由此看來，台灣雖然是量子科技的後進國，學界跟業界依然高度關心這方面的發展。

SEMICON第一次辦量子論壇　一張票逾2000元同樣熱銷

這次是國際半導體展第一次舉行量子論壇，擔任共同主辦單位的台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞表示，這次論壇的一大賣點，就是外國來台講者中，從美國IBM、日本富士通到在美股上市的新創公司IonQ等，都是當今國際量子圈的領頭羊，而且是已經在銷售量子硬體設備的業者。

這些國際大咖派了高層主管或資深科學家親自來台灣，自然讓國內量子技術圈「好康道相報」。

只是，量子台灣論壇的門票銷售速度超乎預期，讓主辦單位也非常驚訝。

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量子技術可能在2025~2030年進入興盛期　但不會取代半導體

張慶瑞去年接受《今周刊》專訪時表示，現階段量子技術還不成熟，「運算速度快，惟錯誤率仍高」，但根據他個人觀察及美國科技業界估計，量子技術很可能在2025~2030年進入興盛期，屆時「量子霸權」、「量子技術的商業應用就會大量出現」，最可能先出現的應用領域是金融投資、藥物研發、材料研究，以及城市的大數據管理等。

目前半導體產業及技術，是台灣的護國神山（或群山），張慶瑞認為量子技術極可能在5~10年後成為顯學，但不至於取代半導體，而比較是兩者互補。

「Nvidia的黃仁勳（創辦人暨執行長）兩年前就說，Nvidia不會發展量子電腦，而要發展超級電腦及量子電腦的介面。未來的電腦，將是量子電腦與現代（古典）電腦結合的東西。」

IBM、富士通專家談量子

IBM一直是美國量子科技的翹楚。

連總統拜登要宣傳國會通過的晶片法案，都利用了去年10月去參訪IBM位於紐約州的量子運算中心，作為宣傳造勢的場合

IBM量子部門的資深研究科學家Shesha Raghunathan在演講時表示，量子電路愈複雜，模擬成本就愈高，這是量子運算必須跨越的障礙。

他說明，未來IBM的願景，是CPU、GPU與QPU（量子處理單元）共同合作，解決各種複雜難題，並計劃在2024年推出沒有雜訊的量子位元，持續朝量子優勢邁進。

▲圖右為IBM量子部門的資深研究科學家Shesha Raghunathan。今周刊提供
▲圖右為IBM量子部門的資深研究科學家Shesha Raghunathan。今周刊提供

富士通則是日本研究超級電腦及量子技術的先驅。

富士通策略聯盟部副總裁岩井大介在演講時表示，富士通以數位退火技術作出的量子計算模擬，已經幫助了日本汽車大廠在製造排程及倉儲管理的最佳化。

其次，若以數位退火技術搭配人工智慧及高效能運算電腦（HPC），還能加速新藥開發的時程。

鴻海謝明修：新藥開發既燒錢又燒時間

無巧不巧，鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修提到正在投入研究的一個案子，就是希望加速新藥開發的時程。

他在演講中表示，新藥開發的時程動輒長達20年，光是第一階段的藥物探索（drug discovery）就長達7~10年，與第二階段的臨床實驗6~12年不相上下。

新藥開發不僅時間長，「每一種新藥的開發成本從10億美元（約300億台幣）到幾十億美元都有，而且成功率又低，因為在藥物探索階段可能有200種新藥在研發，到了第三階段的申請生產及上市核准（approval for production），只剩下一種藥！」

「所以，這個過程既燒錢又燒時間。」

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那，量子技術可以幫到什麼？

謝明修說明，有個科學圈子叫AI drug discovery（AI藥物探索），也就是用人工智慧或機器學習的方式，希望把第一階段的藥物探索從7~10年，大大縮短至1~3年。

鴻海研究院與AI新創公司Insilico Medicine、量子新創公司Zapata及多倫多大學共同合作，以生成式的方法加上量子學習電路，提出了名為「探索在生成化學之量子生成對抗網路的優點」（Exploring the Advantages of Quantum Generative Adversarial Networks in Generative Chemistry），並已經刊登在今年5月出版的美國學術期刊《Journal of Chemical Information and Modelling》

「這個研究當初是用神經網路做的，但可以用變分量子電路（variational quantum circuit）來代替，也就是在整個量子生成網路的不同環節，放進去量子電路，看能否得出更好的效果。」

「這是鴻海（研究院）在新藥開發上的初步探索。」

本文授權自今周刊，原文見此

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