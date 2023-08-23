Subway買主找到了！經營逾半世紀的潛艇堡店為何要賣？大咖買家背景曝光

【文．林依榕 整理】

知名連鎖潛艇堡專賣店Subway，2023年初宣布出售所有權消息，並聘請摩根大通（J.P. Morgan）作為諮詢顧問、探討出售事宜，引起併購市場關注。 雖然當時Subway並未給出詳細的出售時間，也未保證最後是否一定會出售，但如今據華爾街日報報導，Subway似乎找到買主了，且最快就會在本週敲定，以96億美元（約新台幣3064.7億元）的價格賣出所有權。

潛艇堡專賣店Subway，2023年初宣布出售所有權引起併購市場關注，如今似乎找到買主了。路透

年初至今出售傳聞不斷 Subway為何要賣？

主打12吋的潛艇堡三明治的知名連鎖潛艇堡專賣店Subway，創立於1965年至今已逾50個年頭，目前已成為全球最大的速食店之一，擁有超過3700家門市。

不過自2012年起，營收到達180億美元高峰後，近10年來不斷走下坡，陸續傳出門市關掉、加盟店退出的消息。直到2022年營收才轉好，據「Technomic」數據顯示，Subway同店銷售額年增9.2%，連續8個季度實現銷售增長。

然而外界不斷傳出Subway有意出售非上市公司的所有權，預料會吸引潛在的企業或私募股權公司。不過先前《路透社》報導指出，Subway聲明「作為一家未上市公司，不對股權結構和商業計畫發表評論，會繼續協助加盟店取得獲利。」

事實上，這不是第一次Subway傳出要出售公司的消息，2021年就曾有報導指出該公司正在為出售做整頓，當時業者隨即否認此項傳聞。

1年後Subway又傳出售消息，而2/14也正式宣布求售，聘請摩根大通（J.P. Morgan）提供諮詢並探討出售的過程，Subway在新聞稿中指出「管理團隊仍然致力於未來，將繼續執行多年來的轉型之旅，專注於菜單創新、餐廳現代化、改善整體顧客體驗」，但並未給出詳細的出售時間，也未保證在過程中是否最後一定會出售。

如今《華爾街日報》引述知情人士消息，Subway似乎找到買主了，該筆交易很有可能就會在本週敲定，而買主就是私募股權Roark Capital集團，預計將以約96億美元（約新台幣3069億元）的價格，買下Subway。

大咖買家Roark Capital集團是誰？

預計以新台幣3069億元價格，買下Subway的私募股權Roark Capital集團，在美國擁有多家連鎖餐廳，像是知名甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts、三明治快餐Arby's集團、冰淇淋連鎖店Carvel、31冰淇淋（Baskin-Robbins）等品牌，都是Roark Capital集團旗下投資的餐飲。

對於最快本週敲定賣出所有權，Subway在電子郵件中表示，在交易完成前，不會對相關事件發表任何公開評論。

本文授權自今周刊，原文見此。

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