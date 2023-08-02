電競跟醫療床看似天差地遠 大廠偉訓養出一年6億的小金雞、更準備IPO

【撰文‧吳筱雯】

醫療床業者力韡在母公司偉訓奧援下，不僅收服美國最大醫療床業者Hillrom，更有機會受惠於中國醫療床商機的蓬勃發展，這究竟是怎麼辦到的？

全球瘋電競，讓深耕電競電源四大品牌Corsair、be quiet、EVGA、CoolerMaster代工，並以自有品牌COUGAR主打電競桌椅、電競機殼、電競風扇、電競鍵盤等周邊多年的偉訓，今年上半年營收年增二八％、達到四十億元以上，今年來股價更翻倍漲至近期逾六十五元。

很難想像，這家躋身全球電競供應鏈的大廠，竟正悄悄養著與本業看似不相干的「醫療床」小金雞「力韡」！

所謂醫療床，顧名思義就是在醫院才會使用的床。一般病床、開刀床、產床等，都屬於醫療床的一環，它必須耐得住漂白水消毒時經年累月的腐蝕、所有材質都不能引發病患過敏，還要堅固耐操，與家裡睡覺使用的床，差異極大。

身兼偉訓與力韡董事長的王駿東回憶，偉訓一直希望能夠多角化經營，因此在七年多前，偉訓因緣際會認識力韡的大股東，對方因力韡主要投資人對未來經營看法不一，萌生退股的念頭。當時的力韡已成立十六年，在台海兩岸都設工廠，並已打入美國醫療床市占率最高的品牌Hillrom。

獲中國核准 放大資產價值

「做醫療床的生意，要了解醫療法規、導入時間長，得很有耐心、進入門檻很高；但是一旦開始生產，產品生命週期是十年以上。」王駿東不諱言，以中國市場來說，醫療床業者必須通過當地「國家藥品監督管理局」（NMPA）的檢驗，才能生產、銷售，而力韡擁有中國的醫療床製造與銷售許可，是「很有價值的資產」。

不只如此，他也透露，偉訓代工的伺服器及自有品牌COUGAR電競主機的機殼，所使用的鋼材「向中鋼採購，量多到有折扣」。相較之下，同樣大量使用鋼材的醫療床，卻因力韡的生產規模有限，採購力比不上偉訓。

此外，力韡工廠管理經驗，亦遠不如偉訓來得豐富。王駿東看好力韡，雙方的採購、製造既可整合，又能滿足偉訓多角化經營的需求，所以，偉訓在二○一六年以二．二八億元，買下力韡的六成股權。

電競大廠「跳tone」，轉攻醫療床領域，一開始帶進的就是產品升級的思惟。

以往力韡醫療床只做最後段的組裝，偉訓入主後，王駿東認為，醫療床主要材料的交期很長，以床墊來說，客戶指定的法國供應商交期長達半年，而且，如果關鍵原材料無法提高自製率，「力韡不容易控制品質，很難讓客戶信任」。

所以，在王駿東主導下，力韡要全面自製醫療床的關鍵材料，從最前端鋼捲裁剪、製板（床板）及製管，到床頭與床尾板射出、烤漆、組裝，全都自己來，畢竟鋼捲裁剪、製板、烤漆與做伺服器機殼的技術，差不了太多。偉訓開模具、做塑膠射出，也有好長一段時間了，即使是電動醫療床控制面板的主機板、韌體，對擁有偉訓奧援的力韡來講，也不是難事。

花兩年開發 爭取床墊自製

不過，力韡連生產原材料當中交期最長的床墊，也挑戰自製，這就不是那麼容易了。

王駿東解釋，美國食品藥物管理局（FDA）、中國NMPA對醫療床檢測項目非常多，尤其，力韡醫療床最大代工客戶，正是美國醫療床最大品牌Hillrom。該客戶的要求比FDA更嚴格，一般醫療床耐用度測試，了不起三萬次，Hillrom的標準都是三倍起跳、高達十萬次。

而醫療床用滿十年才會汰換，加上病人躺在床上的時間長，床墊可不能睡一睡就變形，但偏偏醫療床的床墊，都是容易變形的泡棉材質。所以，根據Hillrom的標準，力韡生產的醫療床，床墊，必須通過重壓八萬次、變形量最多只能三％的考驗，才算合格。

王駿東回憶，力韡的研發團隊與工廠，從開發床墊泡棉配方、電腦模擬、試產，再到通過自己實驗室的檢測、工程數據，必須獲得客戶首肯後，床墊才能送往客戶實驗室。即使前置作業已經做足，Hillrom實驗室檢測力韡的床墊，一測就是一整年，也讓力韡從開發算起到通過客戶測試，整整兩年自製床墊才爭取成功。

然而，力韡這張床出貨至中南美洲的醫院才使用三、五個月，醫院向Hillrom反映，病人抱怨床墊變形，躺起來很不舒服。

明明應該耐用十年，怎麼會不到半年就變形，床墊坍塌變形率上升到十六％？

「同批產品不是每一張床墊都有問題。」王駿東直言，力韡經過「抓蟲」後終於發現，本來的配方在連續製程下，最初長度十至二十公尺泡棉製成的床墊，特別容易塌陷，所幸調整配方後順利解決問題，不影響合作。

Hillrom對力韡釋出的第一款訂單，只是中低階的普通病床，單價與難度都較低，但力韡提高自製率與品質的努力，獲得Hillrom及對方大股東Baxter的認同。王駿東說，加護病房用床、手術床、產床這類一張動輒數千美元的高階醫療床，Hillrom本來沒有發外包，不過，力韡提升能力，吸引Baxter制定產能移轉計畫，產床就是計畫中的第一項產品，更是「力韡有史以來單價最高的醫療床」。

單價高是有代價的。力韡從二二年起就參與Hillrom新一代產床的開發，但至今還未量產。王駿東透露，產婦體型百百種，生產過程的醫療行為也是百百種，客戶希望新一代產床能通過最多種、最極端的狀況，開發時間也因此拉長到三年。

雖然很難，但王駿東驕傲地說，「我們很有成就感，新一代的產床不只符合最新醫療科技需求，也為各種體型的產婦考慮方便施力的設計，連團隊裡的男性都很積極參與。」他很看好產床量產後，為力韡營運增添助力。

而中國的新規定，更被他視為力韡營運爆發的大利多。受惠「中國製造二○二五」規定，國產醫療器械在中國醫院的使用比率，二五年將提高至七○％、三○年為九五％，這也代表Baxter在中國銷售的Hillrom高階醫療床，不能仰賴進口，必須銷售力韡在中國代工的產品。

王駿東更樂觀地表示，力韡代工的產品具備成本競爭力，包括產床在內的新產品，有機會以半成品方式，出口至Hillrom位在美國、法國的工廠，是強而有力的出海口。

Hillrom的指定供應商，也是全球市占率最高的傳動系統業者丹麥商力納克，其台灣區銷售經理陳皓從偉訓還未入主力韡時，已與力韡有生意往來。

與母廠整合 營收年增估三成

偉訓入主力韡後，陳皓觀察到力韡不僅在醫療床的開發、模具、整合能力與經驗豐富，更因王駿東的觀念新、決策快、領導力強，早早導入自動化生產設備，並以機械手臂焊接床架，這是力韡品質穩定的關鍵。另外，根據中國新規定，Hillrom在中國銷售的高階醫療床，兩年之內都會轉由力韡生產，陳皓也同樣看好這部分的商機。

力韡營運前景佳，然而，過去兩年營運實績卻不太好。王駿東表示，二一年受惠疫情，生意很好，營收衝上七．一四億元；但在併購後，為了整合生產基地以提高營運效率，力韡結束台灣桃園觀音廠、中國廣東河源廠，產能轉移至偉訓的中國廣東東莞製造基地，遷廠一次性費用導致二一年虧損逾七八○○萬元；二二年營運則飽受上海封城影響，營收僅達四．五六億元，幸好遷廠費用降低，因此轉虧為盈，小賺五六五萬元。

今年力韡的營運已不再受到疫情干擾、與偉訓廠區整合後的效率，也已經顯現。王駿東預期，今年營收有機會年增三成、達到六億元，他更看好在未來產床量產與中國新規定施行的雙重助益下，二五年營收比起二二年，有望挑戰倍增，而且力韡規畫在二四年底上興櫃、二五年轉上市。

跨足醫療床，為王駿東帶來的不只是生意機會，他感性地說，「當初只覺得醫療床是一門好生意，做了才體會到，設計精良的醫療床可以增進人類福祉，一邊做生意，還能一邊做善事，真的很好！」

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